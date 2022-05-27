脫毛｜剃刀易致毛髮變粗？4大在家自行解決方法原理、功效要知

初夏到來，想穿泳裝又怕露出體毛，不少愛美人士也會事先脫毛，還原白滑腋下及美腿。一直以來，坊間有多種自行脫毛的方法，例如剃毛、拔毛、脫毛膏等，有皮膚科醫生綜合4大常見的自行脫毛方法，逐一分析其原理及成效，並推薦相應的安全脫毛貼士，助大家自行選擇及恰當地脫毛。



台灣皮膚科醫生陳昱璁早前在其Facebook專頁發文表示，不少人因為愛美而有脫毛習慣，例如眉毛、鬍鬚、手毛、腳毛、腋下及私密處，希望修得整齊乾淨，予人舒服的感覺。雖然現時坊間有不同方法都能將毛髮除掉，但不少人發現都有越脫越粗的感覺，甚至令毛孔上的黑點變得明顯，毛孔更彷似變得粗大。

若操作不當會容易令皮膚受損，甚至變成毛囊炎。陳醫生逐一分析4個常見自行脫毛方法的原理及成效。

▼4大自行脫毛方法原理+成效知多啲（按圖👇👇👇）

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剃毛



使用剃刀進行除毛，剃除了比較細的地方，自然剩下的毛髮就會看起來比較粗，但並非越剃越粗。

使用剃毛刀除毛，或多或少都會在皮膚上留下小傷口，除毛器具一定要注意衛生安全，平常沒使用時要保持乾燥、使用前注意刀片是否乾淨，建議可先用酒精消毒，才能避免因為除毛引發皮膚感染的問題。

拔毛



不太建議。拉扯毛髮可能會傷害毛囊和皮膚使其產生傷口發炎，若不慎感染，還會引起毛囊炎，甚至是蜂窩性組織炎的問題。

建議想要徹底除毛的朋友，最好請求專業的皮膚科醫師協助，才能美觀又安全。

除毛膏



除毛膏主成分為一種酸性物質-硫醇乙酸鈣（Calcium thioglycolate），能溶解毛髮結構中的蛋白質而達到脫毛。

因為是酸性成分，皮膚敏感易過敏者可在脫毛前先塗抹於小範圍皮膚觀察，避免有局部刺激、皮膚過敏、灼傷的問題。

蜜蠟



蜜蠟除毛則是塗抹於皮膚後，將毛髮拔除，缺點就是比較痛，且容易有傷口、毛囊炎和暗沉，因此如果要做蜜蠟除毛，一定要找專業人士。

永久脫毛靠激光

陳醫生續提醒，上述4個常見自行脫毛方法的效果均非永久性，而目前只有激光脫毛能徹底破壞毛囊，達到近乎永久的脫毛效果。建議想一勞永逸的朋友，可採用激光脫毛，並尋求專業的醫生協助，就可用安全的方法解決長久以來的困擾。

▼同場加映：毛囊炎的症狀、病因（按圖看清👇👇👇）

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