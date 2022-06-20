猴痘｜連自慰距離也有要求？美疾控中心嚴防猴痘推「離奇」建議

猴痘（Monkeypox）近期陸續在歐美等非主要流行國家現蹤，當中由於病毒可經體液傳播，因此亦存有透過性行為進行傳播的風險。不過，為了預防猴痘廣泛傳播，美國疾控中心近日公布一份猴痘患者性行為指南，當中竟包括「在距離伴侶至少約1.8米自慰」及「用電話等方式進行虛擬性愛」的建議。



美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的這張2003年電子顯微鏡圖像，顯示成熟的、橢圓形的猴痘病毒體（左）以及球形、未成熟病毒粒子（右），這是從與2003年草原犬鼠身上爆發猴痘疫情中、相關的人體皮膚樣本中獲得。（AP）

全球逾八成猴痘個案來自歐洲

據世衞統計資料顯示，由今年初至6月中旬，全球42個國家已至少確診了逾2,100宗確診病例，暫錄得1宗死亡個案，當中有逾八成個案來自原本屬於非主要流行地區的歐洲，當中不少確診病例均為與同性擁性關係的男性，目前世衞暫將猴痘的全球公共衞生風險列為中等。

因此，美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日公布一項猴痘患者最新指南，當中指出猴痘患者及伴侶保護自己和他人的最佳方法，就是不要進行任何形式的性行為，包括口交、肛交、陰道等，並且在生病時不要親吻或觸摸彼此的身體，尤其是任何皮疹或潰瘍。另外亦不要共用毛巾、戀物癖、性玩具和牙刷等物品。

然而，如果有部份猴痘患者及疑似猴痘患者選擇維持性生活，美國疾控中心則有以下建議：

．在沒面對面的情況下，透過電話等虛擬方式與伴侶進行「虛擬性愛」

．可與伴侶在至少6英尺（約1.8米）的距離下自慰，避免直接與對方接觸

．發生性關係時宜穿衣，盡量減少與對方在皮膚上的接觸

．避免接吻

．與伴侶性交後須洗手及徹底清潔使用過的性玩具、床上用品、毛巾等

．限制性伴侶數量



▼美疾控中心猴痘患者性行為指南（點擊查看👇👇👇）：

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猴痘死亡率可達10%

據本港衞生防護中心資料顯示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病。該病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」。

人類感染猴痘最早出現於1970年在剛果民主共和國，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非。

傳播途徑



據美國疾控中心指，猴痘主要是透過直接接觸具傳染性的瘡、痂或體液傳播，此外也可透過在長時間的面對面接觸期間，以呼吸道分泌物傳播。

除上述傳播途徑外，世衞亦指出，接觸受污染的物品，如床單、床上用品、電子產品、衣服、性玩具等，均有機會傳染。

病徵



症狀與天花相似，但病情較輕微。潛伏期一般介乎5至21天，但通常為6至13天。而在感染猴痘後的數天，患者首先會出現以下症狀：

．發燒

．劇烈頭痛

．肌肉痛

．淋巴結腫大

當患者發燒後約1至3天，其口腔內出現潰瘍，身體其他部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩周內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1%至10%之間，較達30%死亡率的天花為低。

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治療方法



本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

而梁子超醫生則表示，市民使用經「改良後」的牛痘疫苗，或使用抑制猴痘的口服藥，相信問題不大。

預防方法



為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方應該：

．避免與病人或動物接觸

．在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，並在完成程序後洗手

．徹底煮熟所有動物產品方可進食

．如有任何可疑病徵，應及時求醫