鯁喉｜16歲男飲珍珠奶茶疑「落錯格」窒息死 即學急救3步曲！

夏日炎炎，喝杯冰凍的珍珠奶茶確實涼透心，但要小心黑糖珍珠或成窒息致死的「兇手」！微博近日瘋傳影片，一名16歲男生邊走邊喝珍珠奶茶時，疑被珍珠卡在氣管倒地昏迷，當場沒有生命迹象，送院搶救不治。事件引來網民熱議，直指「太危險」，更有網民認為應該「取締珍珠奶茶」，以防再有意外發生。



綜合大陸媒體報道，事發周日（7月24日）上午10時左右，四川一名16歲男生邊走邊喝珍珠奶茶，突然倒在街上。從影片見到，男生躺在地上，有醫護人員和市民把他抱起搶救，惟男生已經沒有生命迹象，旁邊更有一杯倒瀉了的珍珠奶茶。

該男生之後被送急症室，惟搶救無效不治。醫院估計，男生死因是「珍珠奶茶嗆到氣管裏了」。事件引來網民關注，感嘆「生命到底有多脆弱」、「看着好心痛哦，就一杯珍珠奶茶，就一顆珍珠」、「奪命珍珠奶茶？」、「嚇得我以後買奶茶不敢加珍珠」。

另外也有不少網民直指珍珠奶茶太危險，以後不會再喝，甚至認為應該「取締珍珠奶茶」，以防再有意外發生。

鯁喉後首５分鐘屬救人黃金時間

一般而言，當患者因鯁喉而昏迷，事發後的首3至5分鐘是救人黃金時間，若超過5分鐘，恐令患者缺氧，繼而令其腦部造成不可逆轉的破壞，甚至可導致患者死亡。因此，施救者須把握這段急救的黃金時間，並可透過以下由香港紅十字會教授的急救方法去救援患者。

▼鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

+ 5

1. 鼓勵咳嗽



先了解患者是否能夠咳嗽或說話，如果可以咳嗽，便鼓勵他嘗試咳嗽把異物咳出。

2. 拍背法



如異物無法咳出，則可使用「拍背法」。急救者先站在傷者的旁邊較後位置，其中一隻手支撐傷者胸部，使他能夠向前傾，另一隻手則以掌根在傷者背部兩肩胛骨之間大力拍打五次，約一秒一次，檢查每次拍背是否可以解除氣道阻塞物。

3. 推腹法



如「拍背法」無效，即可以改用「推腹法」。急救者站在傷者後方，用雙手環抱其腰部，使其上身前傾。同時急救者的其中一隻手須握緊拳頭，放在傷者的肚臍及劍突之間，另一隻手抓緊拳頭，雙手同時用力向內及向上推壓，重覆五次，約一秒一次。如未能移除阻塞物，可以交替進行「拍背法」及「推腹法」，直至異物被吐出，同時須盡早報警求醫。

▼同場加映，拗柴「P.E.A.C.E」急救法（按圖👇👇👇）：

+ 8

此外，食物安全中心過去亦曾在社交專頁解釋，幼兒的呼吸道和食道幼細，咬碎或咀嚼食物的技巧尚未成熟，當進食難咬，或較難咀嚼的食物，若只顧「邊食邊玩」，稍不留神，食物便有可能卡在咽喉，引致窒息。因此孩子進食時宜「坐定定」，慢慢咀嚼，並叮囑「千祈唔好一路行，一路食」，甚至一邊進食，一邊追逐。

中心又提醒家長及照顧者，要留意六類容易導致鯁喉的食物，包括：

．難於溶化的果凍，例如小杯裝蒟蒻啫喱

．細小的堅硬食物，例如果仁、硬糖

．細小的球形食物，例如提子、魚蛋

．難於咀嚼的食物，例如麻糬、糯米糍

．可壓縮食物，例如棉花糖

．呈稠、糊狀的醬，例如花生醬



▼同場加映，燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）：