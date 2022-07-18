急救｜男子暈倒沒心跳 三醫護路過出手急救 心跳停急救5步驟要知

本港高溫天氣持續，元朗有街坊日前在街頭跑步時發現有人暈倒，對方心跳甚至一度停止，情況危急。幸當時現場有兩名聖約翰急救隊員及一名休班護士途經，3人見狀先後上次急救，昏倒的男子最終成功恢復心跳，目擊事件的街坊大讚3人表現專業。不過並非每次意外都碰巧有醫護人員在場，當在街頭亦遇到類似事件時，自己又可如何伸出援手？



元朗有街坊跑步期間發現有人暈倒，幸現場有3名醫護人員路過，隨即為對方進行急救。（facebook群組「公務員Secret」）

目擊者：香港好彩有醫護守護

據該名網友在facebook群組「公務員Secrets」分享指，自己當日中午原本在錦田跑步，但跑至屋苑Park Yoho附近時卻發現一名男子暈倒街頭，情況危急。

適逢現場有兩名聖約翰急救巡邏隊隊員經過，該名網友隨即揮手向他們呼救並報警。而兩名聖約翰急救隊員亦即時上前為暈倒男子進行心外壓，其後甚至需出動自動心臟除顫器（AED）對男子進行電擊。

同時，現場另有一名休班護士駕車經過目睹情況後，也有落車幫忙急救，最終該名男子成功恢復心跳。在現場報警並目擊事件的網民感嘆：「好彩有你們醫護守護香港，守護市民！」

▼同場加映，鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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▼同場加映，燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）：

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心臟驟停急救五步曲

面對街上有人暈倒，並出現心臟驟停的情況，消防處曾撰文介紹應盡快對患者進行「擊活人心五部曲」，因為基本上患者的心臟停頓每超過一分鐘，其生存機會便減少10%，心臟停頓過了5分鐘，病人的腦細胞便開始壞死，10分鐘後便差不多沒機會救回，所以必須把握黃金5分鐘令心律回復正常。

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1. 檢查患者清醒程度



在確保現場環境安全後，應盡快上前檢查患者。首先在患者左右兩邊呼叫，如患者沒反應，繼而擠壓患者兩邊肩斜肌，患者如對聲音及痛楚均無反應，需盡快急救及報警求援。

2. 致電999，並要求旁人尋找自動心臟除顫器（AED）



現時機場、運動場館、部份商場、大學、屋苑、商業機構等都設有AED。而消防處「AED搵得到」網上資訊平台亦提供全港AED位置等資料，令市民緊急時更易找到AED。

3. 檢查患者呼吸



用最多10秒時間，檢查患者胸部有沒有明顯起伏或正常呼吸。如患者沒有呼吸、呼吸不規則或呼吸極慢，則要盡快為患者施行心肺復甦法

4. 施行心肺復甦法



首先在患者兩邊乳頭默想一條橫線，把自己其中一隻手的掌根放在這條橫線及患者身體中線的交接點， 然後，把另一隻手掌放在第一隻手掌的上面，令兩掌相疊，且緊扣手指，手指離開患者身體。

施救者這次需伸直手肘為患者進行按壓，其間避免屈曲手肘，並緊記按壓口訣「快狠準」，每次按壓需確保患者胸部完全回彈：

．快：一秒按2下

．狠：深度5-6厘米

．準：位置準確

整個按壓過程，施救者掌根應一直緊貼患者胸部，按壓需持續至取得自動心臟除顫器（AED）為止。

5. 跟隨指示使用AED



取得AED後應立即開啟，同時解開患者衣物、並移取其頸鏈等飾物。根據AED指示為患者貼上電極片，AED這時會自動分析患者心率。

AED進行分析期間，切勿接觸患者。如需電擊，按AED指示等待完成充電的訊號。施救者這時亦應舉起雙手，大聲提醒現場人士切勿走近患者。當收到AED指示後，按下電擊掣。電擊後，繼續為患者進行心肺復甦法，直至救護人員到場。

▼ 同場加映，行樓梯點反映心臟健康？（按圖 👇👇👇）

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