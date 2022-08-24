鯁喉｜2歲童大笑不慎吞黃皮果核致肺炎 6類易致窒息食物要注意

小朋友鯁喉隨時窒息死亡，家長要時刻小心子女誤吞小型物件或食物。最近中國大陸一名2歲幼童因吃水果時大笑，結果把果核吞下，之後頻頻咳嗽和氣喘。事後家長帶幼童到當地醫院看診，經檢查發現支氣管有異物患有肺炎，元兇竟是那顆吃下的果核在體內發芽。



綜合大陸媒體報導，近日在廣東省佛山市，有一名2歲男童邊看電視邊吃黃皮果，看到有趣情節後因大笑，不慎將籽吞下，後來男童開始出現頻繁咳嗽和氣喘。送醫檢查後發現他的氣管遠端、右主支氣管有柱狀異物陰影，合併左肺肺炎。

醫生診斷分析異物落入氣管已有10天，很可能會堵住氣管，造成窒息，甚至有呼吸衰竭等危險。透過支氣管鏡檢查發現，由於氣管內環境溫暖、潮濕，經過10天的「培養」，果核已經發芽膨脹，也增加取出難度。

最後透過手術，發芽的果核才順利從幼童支氣管取出，醫師也提醒家長，當幼童在吃有籽的水果時，需多加留意，避免發生意外。

鯁喉後首５分鐘屬救人黃金時間

一般而言，當患者因鯁喉而昏迷，事發後的首3至5分鐘是救人黃金時間，若超過5分鐘，恐令患者缺氧，繼而令其腦部造成不可逆轉的破壞，甚至可導致患者死亡。因此，施救者須把握這段急救的黃金時間，並可透過以下由香港紅十字會教授的急救方法去救援患者。

▼鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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1. 鼓勵咳嗽



先了解患者是否能夠咳嗽或說話，如果可以咳嗽，便鼓勵他嘗試咳嗽把異物咳出。

2. 拍背法



如異物無法咳出，則可使用「拍背法」。急救者先站在傷者的旁邊較後位置，其中一隻手支撐傷者胸部，使他能夠向前傾，另一隻手則以掌根在傷者背部兩肩胛骨之間大力拍打五次，約一秒一次，檢查每次拍背是否可以解除氣道阻塞物。

3. 推腹法



如「拍背法」無效，即可以改用「推腹法」。急救者站在傷者後方，用雙手環抱其腰部，使其上身前傾。同時急救者的其中一隻手須握緊拳頭，放在傷者的肚臍及劍突之間，另一隻手抓緊拳頭，雙手同時用力向內及向上推壓，重覆五次，約一秒一次。如未能移除阻塞物，可以交替進行「拍背法」及「推腹法」，直至異物被吐出，同時須盡早報警求醫。

▼同場加映，拗柴「P.E.A.C.E」急救法（按圖👇👇👇）：

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此外，食物安全中心過去亦曾在社交專頁解釋，幼兒的呼吸道和食道幼細，咬碎或咀嚼食物的技巧尚未成熟，當進食難咬，或較難咀嚼的食物，若只顧「邊食邊玩」，稍不留神，食物便有可能卡在咽喉，引致窒息。因此孩子進食時宜「坐定定」，慢慢咀嚼，並叮囑「千祈唔好一路行，一路食」，甚至一邊進食，一邊追逐。

中心又提醒家長及照顧者，要留意六類容易導致鯁喉的食物，包括：

．難於溶化的果凍，例如小杯裝蒟蒻啫喱

．細小的堅硬食物，例如果仁、硬糖

．細小的球形食物，例如提子、魚蛋

．難於咀嚼的食物，例如麻糬、糯米糍

．可壓縮食物，例如棉花糖

．呈稠、糊狀的醬，例如花生醬



▼同場加映，燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）：