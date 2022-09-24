紅斑狼瘡｜台空軍美少女方棱溶病逝 6大症狀要知咩人最高危？

曾被封台版《太陽的後裔》女主角、曾入選台軍形象月曆的台空軍軍樂隊政戰輔導長方棱溶，8月31日傳出病逝的消息。她早前因患紅斑狼瘡，8月29日晚身體不適送院急救，經醫生搶救無效，宣告死亡，終年31歲。



任職台空軍軍樂隊政戰輔導長方棱溶，因可愛樣貌，有小虎牙之餘更笑容甜美，被網友封為「空軍虎牙妹」。她畢業於台灣國防大學政戰學院應用藝術系影劇組，畢業後服務於空軍司令部，過去曾於2015年助台軍拍攝「台軍形象月曆」，入列4月份人物「空軍美少女」，過去也曾擔任年度形象大使，參與過許多演出。

方棱溶早已婚，丈夫同為空軍軍官，2016年雙雙入選國軍月曆人物，因兩人外形登對，當時還被譽為台版《太陽的後裔》。本來前途無可限量的她，突患有紅斑性狼瘡，2020因病留職停薪，期間隨丈夫赴美。

任職台空軍軍樂隊政戰輔導長方棱溶，因可愛樣貌，有小虎牙之餘更笑容甜美，被網友封為「空軍虎牙妹」。（青年日報facebook圖片）

但今年6月下旬病況不穩，最終回台灣接受治療，7月中更需住進加護病房，直至8月出院。不料29日當晚因身體不適送院急救，經醫生搶救無效，宣告死亡。

不少好友及網民也感到突然，更在她個人Facebook留言表達不捨，「怎麼會這樣」、「一路好走，永遠記得你的笑容」。

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紅斑狼瘡知多啲！

狼瘡（Lupus）一字之來源，可追溯至19世紀，有些病患者面頰泛起紅疹，像被狼咬過的傷痕，因而使用拉丁文代表狼的字眼lupus。後來有一位皮膚科醫生觀察到患者的鼻樑和兩頰有鮮明的紅斑，所以再加上 Erythematosus即紅斑的意思。接著，醫生更進一步發現，這個疾病不但影響皮膚，更是全身各個器官、各個組織，於是再加上 Systemic表示系統性，從此便正式名為系統性紅斑狼瘡，簡稱SLE。

由於某種不明因素，病患者的身體產生過量不正常的抗體，抗體原本的功能是抵抗細菌和病毒，不正常抗體卻對患者自己的體內組織反作用。因此紅斑狼瘡也稱為「自體免疫」疾病。狼瘡病發時，病者身體的器官和組織因受這些不正常抗體攻擊而受到損害，較常受影響的包括皮膚、關節和腎臟。

一般徵狀



胃口不佳、疲倦、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦

皮膚



可能有不同的皮膚疹出現，如兩頰蝴蝶斑、圓盤狀紅斑狼瘡、光敏感等，尤其在太陽曝曬過後，紅疹會更加明顯．血管對「冷」刺激之反應異常，導致手指先呈白色，後轉藍紫色，再轉為紅色。

脫髮



病情活躍時，有些病人的頭髮有大量脫落現象，至病情受到控制後數月即可再生長。

肌肉骨骼及關節



有關節、肌肉疼痛甚至發炎、腫脹

心、肺臟



心包膜或肺膜發炎、積水等

腎臟



出現蛋白尿．病情嚴重時可引發全身水腫甚至腎衰竭

腦中樞神經



可發生癲癇、頭痛、神經麻痺或精神異常等

▼紅斑性狼瘡患者可能會有以下症狀（按圖了解👇👇👇）

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研究發現，患者多為15至25歲之女性，男性患者比例則約佔十分之一，所以又被稱為「美人病」、「美女病」。在香港，紅斑狼瘡並不算是一種罕見的病症。

目前臨床醫生是採用美國風濕病學會於1982 年所修訂公佈的11項要點作為診斷依據，如果同時或先後出現四項或以上，通常即可確定狼瘡之診斷。有時即使出現的徵狀尚未出現，必須定期檢查，致能及早診斷和治療。

1. 臉頰紅斑

2. 圓盤狀紅斑狼瘡

3. 光敏感

4. 口腔或咽喉瘍

5. 關節炎

6. 漿膜炎：包括心包膜炎或肺膜炎

7. 腎病變：每日尿蛋白總量超過0.5公克或尿液檢查出現細 胞性圓柱體。

8. 神經精神病變：癲癇或精神異常

9. 血液病變：如溶血性貧血、白血球偏低(少於四千）、淋巴球偏低(少於一千五百或血小皮偏低（少於十萬）等。

10. 免疫病變：如抗去氧核醣核酸抗體(Anti-ds DNA)陽性、抗史密斯抗體(Anti-Sm Ab)陽性或狼瘡細胞(LE Cell)陽性反應。

11. 抗核抗體(ANA)陽性反應。



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