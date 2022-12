消委會｜近7成Gel甲油有禁用致癌物 全部樣本檢出甲苯可致流產?!

一眾女士都喜歡定期進行美甲,然而,使用不當的美甲產品或會對身體構成健康風險。這次消費者委員會測試市面上 25 款水溶性樹脂指甲油產品,更發現當中近 7 成(17 款)樣本檢出最少 1 種歐盟禁用的致癌物,包括苯(benzene)、甲醛 (formaldehyde) 及多環芳香烴 (PAHs) 。消委會已將相關樣本的測試結果轉交海關跟進。消委會呼籲消費者應慎選美甲產品,並降低 gel 甲頻率以保障健康。



1 款檢出禁用物質苯

苯 (benzene) 是第一 A 級致癌物及第一 B 級可導致基因發生永久性突變,屬已知人類致癌物。

測試結果顯示,1款指甲油樣本「Madam Glam 的 Soak-off Gel Polish, Cat's Pajamas (Purple) 色號」檢出每公斤 0.26 毫克苯。另外,全部樣本均檢出甲苯,檢出量由每公斤 1.6 毫克至 47 毫克,低於歐盟《化妝品法規》的上限(甲苯只限使用於指甲油,而濃度上限為25%,即每公斤 250,000 毫克)。另外,12 款樣本檢出二甲苯,檢出量由每公斤 0.99 毫克至 120 毫克。

雖然檢出量屬於微量,但由於苯屬已知人類致癌物,消委會建議消費者避免選用含這類物質的產品。由於甲苯對發育的胎兒和兒童健康的影響較大,因此孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品,以保障自己和胎兒的健康。家長亦不應為兒童進行 gel 甲,及應該把美甲產品放在兒童不能接觸的地方,以減低兒童攝入有害物質的風險。

3 款樣本檢出致癌物甲醛

甲醛 (formaldehyde) 是常見於化妝品中的防腐劑,用作防止細菌生長。甲醛與指甲中天然存在的角蛋白結合,可令指甲變硬,方便進行美甲。消費者應注意含有甲醛的美甲產品可能會刺激皮膚,部分人或會對這種成分產生過敏反應。根據歐盟的《化學物質和混合物分類、標示與包裝法規》(CLP法規),甲醛屬於第一B級致癌物 (carcinogenic Cat.1B)、第二級可導致基因發生永久性突變的物質 (mutagenic Cat. 2)、第三級急性毒性 (acute toxic Cat. 3) 及第一級皮膚致敏物 (skin sensitizing Cat. 1)。

是次測試發現 3 款指甲油樣本,包括「QUEENNY 的 #Pick Your Color Gel Polish, 023 (Dark Cyan - Green) 色號」、「GENTLE PINK 的 Gentle Pink Color Gel, A84 (Dusty pink) 色號 」和「HI GEL 的 Color Gel, #092 (Dusty pink) 色號」,檢出游離甲醛 (free formaldehyde),檢出量由 0.006 %至 0.010 %,但符合內地 2015 年《化妝品安全技術規範》對甲醛的要求(游離甲醛的總量不能超過0.2%,並且禁用於噴霧產品)。

由於甲醛屬易揮發性物質,使用時有機會從呼吸道攝入,消委會建議進行美甲時,加強室內空氣流通。另外,於 gel 甲後應盡快洗手,以減少化學物質停留在指甲或皮膚表面的時間。

逾半樣本檢出歐盟禁用多環芳香烴

多環芳香烴 (PAHs) 是常見於塑膠、有機溶液的雜質。不少 PAHs 已被定為或是潛在的致癌物質,對人體的主要危害部位是呼吸道和皮膚,同時亦屬於持久性有機污染物,對海洋生態造成破壞。

在 25 款樣本中,結果發現有 16 款樣本分別檢出 1 至 3 種 PAHs,「FROM THE NAIL 的 Color Gel, #036 (Blue) 色號」檢出 3 種 PAHs,而 6 款樣本,包括「DGEL 的 Mini Bold Color Gel, MB198 (Pink) 色號」、「ADORELLE 的 Color Gel Signature, ADR210 (Tiger Lily - Magenta 色號」、「 First Street 的 Color Gel Polish, ST177 (Navy Blue) 色號」、「NCLA Gelous 的天然無毒Gel甲油, C-025 (9th and Broadway - Grey) 色號」、「 Pedi Balance 的 Color Gel, 008 (Romeo - Blue) 色號」 和 「I’ZEMI 的 Color Gel, i131 No.6-004 (Moss Blue) 色號」則檢出 2 種 PAHs。

其中 13 款樣本檢出萘 (Naphthalene),檢出量由 0.01 毫克至 0.20 毫克,以「HOMEI 的 Weekly Gel, NE-141 (Mermaid Blue) 色號」和「OPI 的 OPI GEL Color-Soluble/Soak off, GCL22 (A Red-Vival City) 色號 」的檢出量最高;1 款樣本檢出 0.01 毫克蒽 (Benzo[a]anthracene);另 1 款樣本同時檢出 0.01 毫克苯并(a)蒽及 0.04 毫克萘。