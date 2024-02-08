農曆新年總有形形色色的美食，賀年小食總香脆美味，還有各款糖果、朱古力的甜甜誘惑，殊不知暗藏致肥陷阱！農曆新年期間要特別留意賀年食品熱量的含量，免得幾日之間腰間尺寸胖了一圈。如果想要避開三高的陷阱，大家就要了解各種新年常見的小食的卡路里，同場亦會介紹天然健康的小食取代肥膩賀年食品，以及多款消滯的茶飲給各位解膩排毒，健健康康地度過龍年！



新年大魚大肉小心熱量超標！

熱量的單位常以千卡(kilocalorie)為作表達，一千卡就是指一升水升高水溫攝氏一度需要的能量。千卡Kilocalorie(kcal)與大卡Calorie(Cal) 及小卡calorie(cal)換算又各有不同，簡單來說1千卡Kilocalorie(kcal)相等於1大卡Calorie(Cal) ，亦相等於1千小卡calorie(cal)。而每日平均所需的熱量需要分別根據性別與年齡、工作性質以及活動量來計算。而以2000千卡膳食作為計算，總脂肪不應超過60 克，糖以及鈉分別不應超過50克以及2000毫克。



每人每日平均所需的熱量：

18歲或以上男性

輕度活動水平：2250 kcal

中度活動水平：2600 kcal

高度活動水平：3000 kcal



18歲或以上女性

輕度活動水平：1800 kcal

中度活動水平：2100 kcal

高度活動水平：2400 kcal



【賀年小食卡路里排行榜】

如果賀年小食由 100克份量為基準作熱量計算，整體上卡路里都是偏高甚至多吃會引發肥胖，根據排行發現經油炸的小食熱量特別高，幾乎佔首十位的一半名額，而糕類反而排在較後的位置，不過如果以大量的油以及蛋汁去煎或翻熱的話，亦有機會使其熱量的含量大大提高。同時再以一碗飯的份量作為比較，就可以更清楚它們的熱量的比例。



參考對照：一碗飯 200g =260 kcal，而步行30分鐘可消耗105 kcal

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糖份、碳水化合物、脂肪與熱量

身體會從食物的攝取並將其轉化為熱量，一旦日常要超過消耗的份量，就會轉為脂肪。不單止脂肪會提供熱量，其實碳水化合物、糖、甚至蛋白質也會提供熱量，而傳統的賀年小食往往會經油炸以及加入大量糖份而令熱量大大提高，例如一小粒糖蓮子有大約40千卡，一件油角有大約130千卡等等，新年假期間不知不覺多吃幾件的話，更可能已相等於吃掉了幾碗飯了。

營養素提供的熱量：

1克脂肪 = 9千卡

1克糖 = 4千卡

1克碳水化合物 = 4千卡

1克蛋白質 = 4千卡



高熱量的食物除了易引發肥胖之外，更會提高患上三高的風險。高血壓、高血糖、高血脂等會加重心臟以及其血管的負擔，並有機會引發動脈粥狀硬化，導致心肌梗塞風險大大提高。心肌梗塞在是對香港人來說常見的健康隱憂。根據衛生署的數據，在二零二零年間公立和私立醫院就急性心肌梗塞錄得逾7700住院病人出院及死亡人次。所以想要食得健康，不妨在挑選賀年小食時花點心思。

全盒小食健康新選擇

想新年食得滋味又開心，可以試着把傳統高糖高脂的糖蓮子，糖冬瓜等改為天然乾果，因為很多堅果提供了豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、礦物質以及維他命，對身體也更有益處，在新一年開始關注健康以及改變飲食的習慣，才符合送舊迎新的真正意義。

▼ 全盒小食如何食得健康？營養師為大家推介以下10款最健康的全盒小食 （按圖 👇👇👇）：

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Ozen－歸零的禪意，追求簡約丶和諧丶養生健康生活的態度和方式。 我們希望從這個養生理念，透過我們的產品，令大家有健康的生活。 Ozen生活館

Ozen生活館 南瓜籽仁酥 $99

由南瓜子、芝麻、麥芽糖為主要材料，並以低溫烘焙非油炸精製而成，香脆微甜且粒粒飽滿。南瓜子含多種礦物質提供身體多種營養，並促進新陳代謝以及協助降低膽固醇，是健康小食的首選。



Ozen 生活館 特級大腰果 ( 帶皮 ) $100

帶皮腰果食落帶甘味，亦可以撕走外皮就食到果肉本身帶甜的味道，不是每一種腰果的果肉也帶有甜味，要這個特級大粒才有這種獨特風味。以非油炸精心烘焙製成，健康又美味。



Ozen 生活館 碧根果仁 $158

碧根果仁(美國山核桃)又叫長壽果。碧根果營養極為豐富，含有40至50%的油脂外，還含有蛋白質、胡蘿蔔素、粗纖維、鈣、磷、鐵及維他命C、B1、B2、E等。果肉中所含油脂的主要成份是亞油酸甘油脂，食後能減少腸道對膽固醇的吸收。



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Earth Harvest 有機生機無核西梅乾 $88

無核西梅乾的纖維及山梨糖醇含量高，故能有助排便，從而預防便秘。同時西梅乾亦可以降低血壓並有利心血管健康，降膽固醇水平。



Earth Harvest 有機生機藍莓乾 $88

藍莓乾含有超級抗氧化物花青素，可以保護及修補眼睛 ，同時有助增強記憶以及減緩衰老。



Earth Harvest 有機生機杏仁 $128

杏仁可以降低膽固醇，並有抗炎和抗氧化作用，保持心臟健康。同時杏仁也可以提高身體能量代謝，促進脂肪消耗能量，降低空腹血糖。



消滯補健品推介

都市人時常外出飲食、飲食不定時，導致營養不均衡，腸胃變差，腸道懷菌增加，微生態不平衡，從而令免疫力下降。G-immune pro 免疫益生菌，結合五大高效免疫護腸後生元配方，專為亞洲人腸道健康而設。後生元是從益生菌中提取的非活性物質，更容易被人體吸收，而且具有抗炎、增強免疫力、改善腸道微生態平衡、鞏固腸道健康等功效。

功效：

👍改善腸內細菌平衡，鞏固腸道微生態健康

👍抑制腸道壞菌生長、維持消化道機能

👍增強免疫系統

👍改善免疫力功能

👍抗發炎、抑制過敏

👍抗氧化

消滯+排毒茶飲推介

新年餐餐大魚大肉，又有年糕以及各樣賀年小食，腸胃難以一次過消化大量的食物的話，就容易造成消化不良，甚至影響食慾。這個時候不妨以健康無糖茶飲代替汽水以及手搖奶茶，解膩之餘亦有助消滯。同時優質的茶包亦是送禮的首選，亦顯大方得體。

Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶 $220

糯香熟普洱龍珠茶以2年糯米百花嶺茶葉，糯米香葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。普洱茶含有抗氧化物質以及洛伐他汀，有助降低膽固醇，保護心血管的健康。

Ozen 生活館 新會小青柑 $180

新會小青柑茶果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮且濃郁甘甜，而小青柑上的白霜是由於新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。沖泡時只需放入1個茶粒於茶杯/茶壺內，倒入熱水沖泡便可以。

Ozen 生活館 淨腸窈窕茶 $40

淨腸窈窕茶以冬瓜、荷葉、玫瑰、甘草、决明子、大麥、橘皮製成，有效消脂去水腫、清熱解毒，以及有助改善腸道健康，特別荷葉內含生物鹼，有助降低血脂，對抗三高。

Ozen 生活館 白茶龍珠 $250

白茶龍珠是陳年壽眉白茶以手工捏制而成。茶湯色橙黃透亮，清甜爽口，陣陣幽香，越陳越醇，久經耐泡。只需放入1個茶粒於茶杯/茶壺內，倒入熱水沖泡便可以。

茶澤的宗旨是希望令茶的本質及其文化受到更多人的重視。為了方便爭分奪秒的都市人和另年輕一代更易接受和嘗試，我們選用了茶包；同時亦採用了原片茶葉，希望保留其最原始的味道，保留品質。 茶澤

茶澤 瑪黛茶 $98

瑪黛茶是阿根廷的「國寶茶」，也被人稱為與咖啡、紅茶並列的「世界三大飲料」。它含有大量的維生素，能有效平衡「三高」，味道獨特，可配合多種不同配方，形成各種口味，是富含人體所需營養成份與生物活性物質最多的單科植物飲料，可降低壞膽固醇，抗糖尿病，抑制肥胖，並促進新陳代謝，自組織修復與內穩態調節。

CHAMAISE靈感來自"cha"和"mates",有以茶會友的意思,與中文「香茶仕」一樣皆代表一群追求生活品質及享受喝茶的人仕 我們與台灣茶廠合作,除了專營高山茶葉,茶包外,也介紹來自世界各地的優質花茶果茶。 香茶仕

香茶仕玄米綠茶立體三角原葉茶包 $88

玄米茶是將大火炒過的玄米與綠茶調配而成的一種茶。茶湯黃綠明亮，香味清新，不澀口。​玄米茶含有大量營養素，摻有玄米咖啡因含量較低。擁有豐富的營養加上熱量低, 被視為健康美容的天然聖品。

新年食品5大貼士

．傳統的賀年小食很多都是高脂以及高糖的成份，所以平日亦應盡量少吃，以及選購一些無加糖衣抑或鹽份的天然果仁抑或乾果，例如核桃、杏仁、提子乾等等，最好留意這些小食的製法是否乾焗的方法製成，不過即使是乾果也含有一定的脂肪，所以亦是不宜多吃。



．新年的傳統年糕、馬蹄糕等含有大量糖份，而芋頭糕、蘿蔔糕等則含有較高脂以及碳水化合物的成份，如自製可以嘗試加入代糖並降低糖份的使用，另外也以健康的材料如菇、瘦肉等取代肥肉等熱量較高的食材。



．烹調傳統菜式以及糕點時候多使用蒸、煮、焗等方式，避免煎炸以及使用過多油及糖的調味。



．選購賀年小食時要注意避免購買有不尋常光澤的乾果,例如外殼特別白哲的開心果就有機會是經過漂白的加工。



．新年的年糕通常保存期限較短，開封後應以密封器皿保存以及盡快食用，以免變壞出現異味甚至發霉。

