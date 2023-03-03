兒童近視｜政府視力檢查合格≠無近視 比拼兒童眼科檢查

根據香港衞生署最新資料顯示，本港的6歲學童中，約有18%患有近視；至12歲學童近視比率更急升至約62%。據專家指出，6至14歲是近視加深的高峰期，如發現小朋友經常側頭、瞇眼看東西等情況，宜及早諮詢醫生是否需要做眼睛檢查。小編精選3間提供兒童眼科檢查的機構作比拼，供各位爸爸媽媽參考！



6至14歲是控制近視的黃金期

近視度數會隨年齡增加，一般18-20歲左右才穩定下來，而6-14歲的小朋友正處於成長階段，近視加深速度會更快，因此此時是控制近視的黃金期。 隨著近視加深，有機會會演變成深近視，會大大增加患上嚴重眼疾的機會。近視600度以上的人患上嚴重眼疾的風險比正常人高，例如視網膜脫落，白內障，青光眼，黄班點病變等。

但事實上，家長較難直接察覺小朋友有視力問題，但如果小朋友持續有以下情況，有可能是視力問題的早期跡象：

1.常瞇眼看東西

2.經常側頭

3.閱讀距離愈來愈近

4.經常眨眼、揉眼

5.經常頭痛

6.看黑板有困難

如果父母雙方都有近視，而小朋友又缺少戶外活動，並經常長時間接觸電子產品，小朋友有近視的可能性更高。滿3歲的兒童已經可以經由註冊視光師或眼科醫生，進行全面的眼科檢查，愈早發現近視問題，愈早可尋求合適及有效控制近視的方法，降低長遠患上各類眼疾的風險。

政府視力檢查合格≠無近視 比拼兒童眼科檢查機構

衞生署家庭健康服務為4至5歲的學前兒童提供由註冊視光師或視覺矯正師進行的「學前兒童視力普查」服務，檢查的項目會包括視力、雙眼協調（包括斜視）若孩子視力較弱，會再作初步的屈光檢查、眼底檢查，但檢查不包括色覺檢查、眼疾（如青光眼、視網膜病變等），甚至連家長最關心的近視、遠視或散光度數評估亦不包括。換言之，小朋友的視力合格，並不能排除遠視、近視、散光等情況，家長有必要帶小朋友在升小學前進行全面的眼科檢查。

小編精選以下3間提供兒童眼科檢查機構進行大比拼：

其中清晰近視防控中心擁有全港獨家的MRT多光譜屈光地形圖儀器，可檢測孩子眼睛周邊離焦狀況，可準確、全面地掌握孩子雙眼近視情況，訂製切合其需要的個人化特製鏡片。檢查更可推算孩子佩戴OK鏡後的近視控制效果，有助制定近視控制方案。除此之外，在檢查過程中更可透過大數據預測小朋友未來近視趨勢，對家長來說可算是一枝強心針。

小朋友預防近視小貼士

小朋友不想成為「四眼仔」「四眼妹」，預防近視要由良好日常生活習慣做起。小朋友閱讀學習時，應緊記「三不原則」：

1. 不太長：每用眼20分鐘，望向20英呎遠的地方，休息20秒。

2. 不太近：保持良好的閱讀距離，大約30至50厘米

3. 不太暗：避免在一個黑暗環境閱讀

電子屏幕觀看時間亦應該控制在指定時間內：

1歲以下：不應接觸電子屏幕

2至5歲(幼稚園生)：＜1小時 (愈少愈好)

小學生：課堂的螢幕時間+少於2小時娛樂的屏幕時間

中學生：避免過長的屏幕時間

專家亦建議無論大人、小朋友或是長者都應該每年一次進行「綜合眼科視光檢查」，控制近視、遠視、散光等問題外，亦可預防白內障、青光眼、視網膜毛病等眼疾問題。