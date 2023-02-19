二十四節氣｜雨水殺到—家居防潮點做好？10招超易除濕除霉技巧

今天是二十四節氣的雨水（二月十九日），雨水是廿四節氣中的第二個節氣，代表着降雨開始增多的標誌，隨着氣溫回升，天氣開始變得悶焗，空氣亦變得潮濕起來。當濕氣開始積聚，就容易滋生細菌以及霉菌。在這個時候要勤進行除濕以及除霉的措施，才不會讓霉菌有機可乘，影響身體健康。小編在此文一一介紹簡易除濕除霉的實用技巧，讓大家可以在這個春天好好對抗潮濕大軍的入侵。



霉菌是極微細真菌的微生物

霉菌是什麼？

根據環境保護署指出，霉菌是極微細真菌的微生物，並依附在不同有機物質，不管是室外例如枯樹還是室內例如牆壁甚至是食物也會有它們的蹤影。霉菌會產生微細且肉眼難以看見的孢子，而這些孢子一旦在富有合適養分的環境下就會生長成一塊塊的霉斑。

發霉引起的三大健康問題

有來自台灣的毒物科護理師表示， 牆身，傢俱，物品在潮濕天氣下容易長出霉菌，而霉菌不單令物件的外觀變得髒黑，還會令健康受損。霉菌最佳的生活環境在大約在溫度25˚C，60%的濕度起會快速生長，霉菌會由內而外擴散，所以即使抹去表面的霉菌還是會不斷跑出來，而霉菌的孢子不單會在空氣四處飄動，還會在不同物品上，所以人體會有機會從皮膚，嘴巴以及鼻子攝入。不是所有霉菌都對人體產生壞影響，不過有些則會引發呼吸系統，皮膚甚至內臟的功能問題。

呼吸系統：當霉菌飄散在空中的時候，一旦長期吸入就會容易引發過敏，氣喘甚至肺炎。

不同類型的麴菌症： （按圖）

皮膚：當皮膚長期接觸霉菌，有機會這成皮膚感染例如皮膚癬，出紅疹等等。

肝臟：當霉菌依附在食物上，如果如果不小心攝入黃麴黴菌等含毒性的霉菌，就會損害肝臟健康，輕則出現腹痛以及嘔吐，嚴重可使人肝衰竭。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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除濕實用技巧

除濕實用技巧

由於水分是霉菌養分主要來源，所以要趁潮濕天氣做好除濕以及除霉的措施。濕氣重對家居環境以及人體健康亦有負面影響，家裡的牆壁以及傢俱滲出水來，連身體亦變得濕重起來，體內濕氣積聚就容易經常感到疲倦無力，肌膚亦變得浮腫暗沉。

抽濕機

除濕最有效的方法就是打開家中的抽濕機，不過最好放置在室內的中央位置，而且使用時要關上門窗，特別是朝南或東南的方位，以阻止室外的濕氣進入家中，令抽濕更有效率。而為了避免影響皮膚的水分供給，在抽濕機打開時避免長時間待在同一空間之中，因為環境濕度驟變之下很容易誘發皮膚的問題。抽濕機使用一段時間過後亦要把水箱內的積水清理掉，以及如果抽燙濕機有過濾空氣的功能，亦要定期更換濾網，避免返過來污染空氣。另外，有網民提及使用抽濕機時候可以同時打開暖氣，因為用暖氣把室溫提高（熱空氣容許含水量比較高），同時開啟抽濕機，抽濕效率較理想。

濕氣重，怎樣才能加強抽濕效果？（按圖了解）

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德爾瑪 迷你家用智能除濕器 迷你抽濕機 CS90MH $199

德爾瑪迷你家用智能除濕器突破一次性除濕盒，無耗材吸濕。吸濕後插電加熱烘乾還原，循環再用。600g大容量除濕顆粒，只需要加熱和乾燥12-15小時，它可以持續2-3周全天候吸濕。它同時採用360度全面吸濕設計，圓柱體機身，吸濕孔圍繞機身，並有乾濕可視化窗口，吸濕珠子飽滿變色，清晰判斷乾濕狀態。

天氣潮濕的時候可以利用內裡注滿水而且已完全結冰的水樽放在房間

冰水水樽

在日本有人曾於Twitter分享在天氣潮濕的時候可以利用內裡注滿水而且已完全結冰的水樽放在房間，水樽下用一個盤子盛載，就會在冷凝效果之中形成水珠，達到除濕的效果，而水樽的水融解後又可以喝掉或再次放進冰箱冰凍除濕。

竹炭表層的隙縫可以吸收濕氣以及除臭

竹炭／報紙

竹炭表層的隙縫可以吸收濕氣以及除臭，而且將它放在陽光曬乾又能重用，環保又節省能源，不過它的除濕範圍比較小，建議放進櫃裡使用。還有另一個方法是利用舊報紙加上小梳打粉亦可以除去濕氣，不過更換的頻率會較高，相對上方便度亦是一般，但亦不失為一個環保的方法。

將乾得透徹的咖啡渣放入舊襪子或紗布袋

咖啡渣／茶葉

有網民曾分享一些環保防潮包的製作方法，只需將乾得透徹的咖啡渣放入舊襪子或紗布袋，而咖啡渣使用前可以用微波爐稍微烘乾，然後再放進鞋櫃或衣櫃裡，達到防潮以及除臭的效果。而茶葉製法也是放進舊襪子或紗布袋，另外也可以加入幾滴精油吸濕之餘又可以散發芳香的味道。

使用一個盒子加進洗衣粉，然後再用保觧膜封蓋

洗衣粉

網上流傳一個除濕方法就是使用一個盒子加進洗衣粉，然後再用保觧膜封蓋，並於保鮮膜上刺數個小洞子，當洗衣粉結塊可以重用來洗衣服，然而這個辦法吸濕效果未必很明顯有成效。

除霉實用技巧

除了去濕之外，除霉是非常重要的一環。在除霉開始之前，要留意霉菌孢子會在空氣飄散，所以在進行除霉的工作之前，要先戴上N-95口罩，手套以及護目鏡，以免攝入霉菌。

酒精

在潮濕的天氣之下，想必牆身有不少霉斑的出現，這種情況切記不要用水清洗，因為霉菌最喜歡的就是水氣，所以可以試用酒精抹牆上的霉菌，除菌之餘又可以除霉。

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以三比一的比例將小梳打粉以及水混合

梳打粉

另一個除霉的方法是以三比一的比例將小梳打粉以及水混合，然後將梳打粉糊塗在發霉位置再用小刷子清理乾淨。梳打粉還可以與白醋混合然後再倒在馬桶以防霉菌產生。

浴室的霉菌可說是全屋最密集的地方，這種時候就可以使用漂白水來幫忙處理了

漂白水

浴室的霉菌可說是全屋最密集的地方，這種時候就可以使用漂白水來幫忙處理了！首先要準備廚房紙浸泡在漂白水中，再將沾濕了漂白水的廚房紙平鋪在長有霉斑的地方，再鋪上保鮮膜並靜置大約半小時左右，然後用刷子刷去霉菌，最後以熱水沖走污垢。

如果有一些淺色的衣服長有霉斑，可以嘗試將受污染的衣服用洗米水浸泡一夜

洗米水

如果有一些淺色的衣服長有霉斑，可以嘗試將受污染的衣服用洗米水浸泡一夜，然後清洗衣服。因為洗米水中的蛋白質可以對付比較淡的霉斑。當然如果真的較難清潔的話，可考慮把衣服棄置，因為發霉的過程霉斑的位置其實暗藏大量細菌。

可以使用專業的去霉劑將霉菌清潔乾淨

專業去霉劑

如果霉斑已不能單靠酒精以及梳打粉清除，可以使用專業的去霉劑將霉菌清潔乾淨。

來自日本的Cleanse 牆壁除霉劑適用於黴菌環境，衣櫃，地下室，牆壁，櫃體，衛生間管道周圍潮濕區域，牆面。 可將磚塊，石材，水泥，瓷磚，塗料等牆壁表面的黴菌快速分解清除，且在濕度較大的環鏡下抑制黴菌和細菌的生長，具有漂白，消毒，防護的作用。