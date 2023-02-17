二十四節氣｜雨水來臨支氣管病易復發 湯水健脾補氣 3穴位緩病症

春天是萬物復甦的季節，就連疾病也不例如。本月19日迎接第二個節氣《雨水》在春季天氣潮濕多雨、霉菌容易滋生，導致過敏性疾病的高發，尤其是患有慢性支氣管炎、哮喘的人，在此時節易舊疾復發，甚至加重。要想開開心心迎接春天，又不想被疾病拖累？那就要留意....



（圖片：cmk.ha）

現代醫學認為，本病由多種因素相互作用所致。外因有病毒或細菌感染、大氣污染、吸煙、氣候變化和致敏因素等；中醫認為慢性支氣管炎是因呼吸道局部防禦及免疫功能減低，感染或理化、氣候等因素刺激，引起氣管，支氣管黏膜的慢性非特異性炎症。臨床以咳嗽，咳痰或伴有喘息，及反覆發作的慢性過程為特徵。根據其病情可分為急性慢性發作期

急性支氣管炎

急性支氣管炎常發生於小孩或老人，大多數為病毒感染，但也有可能是細菌感染或是接觸空氣污染或抽煙造成，可以持續數天或數周。急性支氣管炎是肺部支氣管（中至大的大小之呼吸道）的發炎。支氣管炎最常見的症狀是劇烈咳嗽，其他症狀包括咳出包括發燒，怕冷，痰不易出、喘鳴、呼吸急促、發燒及胸痛，感染持續幾天到十天，建議使用西醫西藥來治療，效果十分快速。

慢性支氣管炎

而急性支氣管炎在西醫的角度是無法根治的，通常會建議患者透過藥物治療及改變生活方式，控制及降低疾病惡化的機會。但中醫則認為可以通過調理體質，恢復支氣管及肺臟的功能，並能產生抵抗力，達致完全治癒。

中醫認為，久咳傷肺，肺氣虧虛會損及脾、腎及心臟的功能，若脾胃功能差，體內濕氣排不出便會形成痰。因此慢性支氣管炎與肺、脾、腎三臟功能失調密切相關，且多為正氣不足或天生體虛所致。

健脾補氣湯水

要解決慢性支氣管炎，可在日常飲食中著手，在此推薦兩款健脾補氣的湯水：

1.木瓜栗子粟米湯



材料：

木瓜1個、粟米1條、 紅蘿蔔1條、栗子10粒、馬蹄5粒、南杏20克、去核紅棗5粒、水3公升及鹽適量。

製法：

木瓜去皮去籽，洗淨其餘材料。注水入湯鍋，冷水內先加入紅蘿蔔、馬蹄，大火煲滾。水滾後，放入其餘材料，水再煮沸後，轉細火煲1.5小時。加適量鹽，熄火，焗片刻完成。

對付濕疹小貼士（按圖）：

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2. 猴頭菇湯



材料：

猴頭菇3隻、冬菇5隻、淮山30克、核桃30克、花生30克、去核紅棗3粒、水3公升及鹽適量。

製法：

將猴頭菇和冬菇泡軟， 其他材料洗淨。 一同放入煲，加水煲兩小時即可。

3個穴位 舒緩氣管病

除了在飲食方面著手，人體亦有一些穴位能舒緩氣管病的症狀：

1. 天突穴



位於頸前正中線，胸骨上窩中央，，輕按有止咳平喘的作用。

2. 肺俞穴



位於背部第三胸椎棘突下（身柱）旁開1.5寸處。約與肩胛岡內側端相平。以艾條溫灸10至15分鐘，或以藥物敷貼，如白芥子、細辛等伏天敷貼治哮喘。

3. 俞府穴



位於上胸部，人體正面中線左右三指寬，鎖骨正下方，按壓此穴位，有助調節氣血暢通。