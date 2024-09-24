大腸癌｜研究指食白飯可致大腸癌？5貼士改善飲食習慣預防大腸癌

大部份港人每日都會進食白飯，但若說吃白飯會導致大腸癌，你又會否相信？



台灣退休心臟科醫生謝安民在Facebook專頁發文，文中引述了美國癌症協會發表的最新一項研究。研究結果顯示兩大重點：

1. 大腸癌的病人有年輕化的趨勢，且診斷出來時已經是重症患者的比例上升了。



2. 西式飲食易致癌



大腸癌患者年輕化 重症患者更增近1倍！

研究指出，新診斷出的大腸癌患者當中，年紀小於55歲的比率在過去三十年幾乎增加了一倍，從1995到2019年的24年間，確診時55歲以下的大腸癌病患竟從僅11%升至20%，增幅近1倍。

在2019年，有60%患者被診斷出患大腸癌時已經是晚期。癌症篩檢還未普及之前的1995年，癌症發現時已經是晚期也只佔57%。篩檢較為普及之後的2005年前後，診斷時晚期的比率降至52%。研究人員目前仍未搞清楚到底是什麼導致大腸癌患者年輕化。

4類食物易致癌 飲食習慣多肉少菜

而另一項研究則揭示「西式飲食」易引致大腸癌。研究人員以13萬名醫療工作者作為對象進行分析，在參與研究的人當中找到1175個大腸癌，其中111個大腸癌細胞中可以找到一種特殊的大腸桿菌（E Coli)。這種大腸桿菌的特點在可以分泌叫PKS的化學物質。

研究人員又分析他們的飲食習慣，發現大多數習慣西式飲食的人，腸道內更容易出現此特殊桿菌，進而刺激腸道發炎。研究人員指，西式飲食可能經由改變大腸內的細菌生態，導致產生特殊細菌刺激腸道發炎，最終導致癌症。

按圖看清潔：4類食物易致癌

謝醫生又指，雖然大多數人的飲食應該還是以中式為主，或者是中西混合的，但無論是哪種飲食習慣，食物中還是包括不少紅肉、加工肉品、糖和精製穀物等和西式飲食類似的成份，另外，若平常飲食習慣少吃蔬菜、豆類，也要多留意預防大腸癌。

大腸癌是甚麼？

大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。大腸是消化系統的最後部份，分為結腸與直腸。有時大腸內壁細胞會不正常生長，出現息肉、潰瘍或其他形態腫塊，但這些大部份的腫塊為良性的，唯亦有小部份息肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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早期的大腸癌或全無症狀。大腸癌的常見徵狀包括：

-大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血。



-排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）、大便後仍有便意。



-無故體重下降。



-下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）。



-身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈。



預防可學5貼士 改善飲食話咁易！

預防大腸癌的飲食建議包括：

1. 多攝取高纖維的食物



高纖維的食物有助於促進腸道健康，減少便秘，降低大腸癌的風險。建議攝取豆類、全穀類、水果和蔬菜等高纖維食物。

2. 適量攝取動物蛋白質



適量攝取動物蛋白質有助於維持身體健康和生理功能，但過量攝取動物蛋白質可能會增加大腸癌的風險。建議適量攝取魚、家禽、瘦肉等動物蛋白質。

3. 減少攝取紅肉和加工肉



紅肉和加工肉被認為是大腸癌的危險因素之一，因此建議減少攝取紅肉和加工肉，包括熏肉、香腸、午餐肉等。

4. 增加攝取富含omega-3脂肪酸的食物



omega-3脂肪酸是一種有益的脂肪酸，有助於降低大腸癌的風險。建議攝取魚類、堅果、亞麻籽等富含omega-3脂肪酸的食物。

5. 適量攝取鈣質



鈣質被認為有助於降低大腸癌的風險，建議攝取含鈣質豐富的食物，例如乳製品、豆腐、魚、堅果等。

除了飲食，還有其他的預防大腸癌的方法，例如保持適當的體重、適度運動、戒菸等。如果您有大腸癌的家族病史或其他風險因素，建議定期接受大腸癌篩查檢查。

（參考資料：衛生署、癌症網上資源中心、謝安民醫生Facebook專頁）