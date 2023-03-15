Apple計畫將AirPods定位為健康產品 未來設計或更具健康功能？

近年來，蘋果產品不斷增加與「健康」的有關延伸功能，近日有消息指，蘋果有意將AirPods重新定位為「健康產品」。



據《彭博》記者Mark Gurman早前在其專欄「Power On」指，蘋果在未來兩年內或會將AirPods重新定位為「健康產品」，未來更有可能更多應用功能，以獲取更多使用者身體數據。

依照Mark Gurman說明，屆時AirPods等健康工具將會作為Apple Watch產品的應用延伸，並藉此取得聽力等更多身體相關數據。

早在二零一四年，蘋果就曾取得眾多與健康相關的專利，其中就包括：以耳機獲取使用者心率、體溫，以及排汗情況的技術專利，及後更提出用光電體積描記圖 (PPG)感測元件，量測使用者在配戴時心率，同時又能紀錄用戶耳朵皮下血液的流動情況，進而得知用戶即時的身體變化情形。

而AirPods本身已經具有針對聽力健康的相關功能，例如「即時聆聽」（Live Listen）可以協助用戶在吵雜區域中聽到對話，或甚至聽到某人在室內另一端談話的內容。另外， AirPods Pro 也提供「對話增強」（Conversation Boost）輔助功能，能夠幫助讓聽力輕微受損的使用者更易聽到對話。

但Mark Gurman又指，由於AirPods的這些功能仍未獲得美國食品藥物管理局（FDA）的認證，同時本身AirPods的設計又並非專為聽障人士而設，未必能替代助聽器。若要貼合蘋果的未來藍圖，他估計AirPods將於不久的將來「更正式地」承擔這些功能。

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