失眠｜點解轉季易失眠？ 想一覺瞓天光? 即睇7種助眠食物

正所謂「春眠不覺曉」，春天本應是適合最睡覺的季節，但不知為何，轉季後睡眠質素頻頻下跌，不但不能一覺瞓天光，早上起來更覺疲倦，好像根本沒睡過一樣，到底點解轉季會導致失眠？想改善睡眠質素又有何辦法？



轉季易失眠4大成因

轉季易失眠的原因有以下幾點（按圖睇清）：

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1. 光照變化



春天的日照時間通常會增加，這種變化會影響人的生理節律，尤其是睡眠。人體內有一個叫做「褪黑激素」的荷爾蒙，它會受到光照的影響而分泌，從而調節人體的睡眠模式。當春天來臨時，光照的增加可能會抑制褪黑激素的分泌，使人的睡眠質量受到影響。

2. 溫度變化



春天氣溫起伏較大，早晚溫差也較大，這些變化也可能會影響人的睡眠。如果室內溫度不穩定，或者人們還沒有適應氣溫的變化，就可能會對睡眠質量造成影響。

3. 壓力



春天是轉變的季節，對於某些人來說，它也可能是一個焦慮和壓力的季節。春天往往伴隨著新的開始和挑戰，例如學校或工作上的變化、假期的安排等，這些變化可能會對人的精神狀態造成影響，進而影響睡眠質量。

4. 免疫系統反應



春天是萬物復蘇的季節，但同時亦是帶來大量過敏原和花粉的季節。如果人們吸入了過多的過敏原或花粉，就可能會對睡眠質量造成影響。此外，春天通常也是人們開始運動、外出活動和社交的季節，如果人們沒有適應這些變化，也可能會影響睡眠質量。

改善睡眠質素食7種助眠食物！

想要改善睡眠質素，很多人都會選擇服用安眠藥，但長久下去不但容易導致成癮問題，更無助於解決失眠，治標不治本。

想要改善失眠問題，可以從日常飲食上著手，其實有不少食物都含有助眠的營養素，食用後有助提升睡眠質素，可以說是天然的安眠藥，而且又不用擔心成癮問題，比起服用安眠藥來得更健康。以下是7種有助改善失眠的食物：

1. 燕麥



燕麥富含鎂和維生素B6，這些營養素有助於調節睡眠。此外，燕麥也含有酪氨酸和色胺酸，這些物質可以幫助身體放鬆並促進睡眠。

2. 三文魚



三文魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，這種脂肪酸有助於降低壓力和焦慮，進而促進良好的睡眠。此外，三文魚也含有維生素B6和鎂，這些營養素能夠幫助身體放鬆並調節睡眠。

3. 香蕉



香蕉含有色胺酸和鎂，這些物質有助於調節睡眠。此外，香蕉還含有維生素B6，它能夠促進身體轉換色胺酸為褪黑激素，進而促進良好的睡眠。

4. 牛奶



牛奶含有酪氨酸和色胺酸，這些物質有助於放鬆身體並調節睡眠。此外，牛奶還含有鈣，這個營養素能夠幫助身體產生褪黑激素，進而促進睡眠。

5. 杏仁



杏仁含有鎂和色胺酸，這些物質有助於放鬆身體並調節睡眠。此外，杏仁還含有褪黑激素，這個物質也能夠幫助調節睡眠。

6. 菠菜



菠菜含有豐富的鎂，這個營養素有助於放鬆身體並調節睡眠。此外，菠菜還含有維生素B6，這個營養素能夠促進身體轉換色胺酸為褪黑激素，進而促進良好的睡眠。

7. 糙米



糙米是未經過精製的大米，它保留了大量營養素，包括鎂、維生素B6和褪黑激素。這些營養素能夠幫助身體放鬆並調節睡眠。此外，糙米的低GI值能夠幫助身體緩慢釋放糖分，進而穩定血糖水平，有助於促進良好的睡眠。

除了進食以上這些食物外，失眠患者平日亦應該盡量維持穩定的睡眠時間表、在睡前避免攝取咖啡因，同時減少酒精和煙草的使用，保持良好的睡眠習慣才是提升睡眠質素的不二法門。另外，若失眠問題持續存在，患者應尋求醫生的幫助。