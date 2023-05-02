試管嬰兒｜全球首部體外受精機械人 受精過程無需醫生？

對患有不育的夫婦而言，體外授精（IVF）是不少人最後的希望，惟療程費用高昂，一般家庭不一定能負擔得起。但近日西班牙有企業成功研發出全球首部體外受精機器，且已經有兩名採用了該機器的女嬰順利出世，該技術有望大幅降低試管嬰兒的成本，助受不育困擾的夫婦完生育夢。

綜合外媒報道，近日美國紐約新希望生育中心迎來了兩名特殊的女嬰，她們是世界上首批使用「體外受精機械人」而誕生的試管嬰兒。

過程無需醫生在場？ 操作用遊戲手掣！

「體外受精機械人」由西班牙初創公司Overture Life研發，該機械人的本體是一個微型機械針頭，操作只需要用Sony PS5 手掣，通過顯微鏡，操縱者能輕鬆穿透卵子，將單個精子細胞送入其中完成受精過程。與以往的體外授精不同，受精過程毋須專業胚胎學家在場，可以約省昂貴而復雜的體外受精程序，且只要經過合適的指導，沒有生育醫學領域實際工作經驗的人也可以操作。

Overture Life的首席遺傳學家Santiago Munné表示，這項技術有朝一日可能會消除患者去生育診所就診的需要，現時在美國，一次嘗試懷孕可能要花費 20,000 美元。他指，「（試管嬰兒）必須要更便宜。如果任何醫生都能做到，那就更好了。」Overture Life表示，他們的設備是實現體外授精（IVF）自動化的第一步，未來甚至還將實現自動化操作，或將使人工受孕比現在更便宜、更普遍。

在本次實驗中，「體外受精機械人」已成功讓十多個卵子受精，並順利發育成了胚胎，最終誕生了兩名女嬰。

什麼是不育？

不育是指一個人或一對夫妻在經過一定時間的正常性行為後，未能自然地懷孕的情況。通常，不育被定義為在嘗試懷孕六個月或一年後仍未成功的情況。不育可以是男性或女性的問題，也可以是男女雙方的問題。一些常見的不育原因包括生殖系統疾病、激素問題、遺傳問題、生活方式因素等。治療不育的方法包括藥物治療、手術、人工輔助生殖技術等。

體外受精的流程

傳統的體外受精（In vitro fertilization，IVF）流程通常包括以下幾個步驟：

1. 促排卵



通過使用促排卵藥物來刺激卵巢發育，促使卵泡生長和排卵。這個過程需要監測卵泡的大小和數量，通常通過超聲檢查和血液激素檢查來進行。

2. 卵子採集



在卵子排出前，通過一種稱為“卵巢穿刺”的手術過程從卵巢中採集卵子。該手術通常在局部麻醉下進行，並使用超聲引導。

3. 精子提取



從男性捐獻的精液中提取最優質的精子，或通過睾丸穿刺或精索靜脈提取精子。

4. 受精



將卵子和精子放在一個培養皿中，在體外進行受精。一般情況下，24至48小時後，培養皿中會出現受精卵。

5. 胚胎培養



受精卵在培養皿中繼續發育，通常需要5至6天后發展成為囊胚。

6. 胚胎移植



醫生將囊胚移植到女性子宮內，通過宮頸或陰道進行。

7. 孕檢



在移植後約兩週進行血液或尿液測試，以確定是否妊娠。如果妊娠成功，醫生將進行進一步的監測和治療。

需要注意的是，IVF流程可能因治療目的、病人特徵和醫生建議等因素而有所不同。