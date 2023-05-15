長坐office吹冷氣小心「冷氣病」！症狀似感冒 中醫推3大療法舒緩

夏天到來不論商場還是辦公室都會長開冷氣系統，人們經常在炎熱及冷凍溫差大的地方進出，加上長期在密不透風的空調環境下容易被寒氣影響而吹出「冷氣病」，原來「冷氣病」於中西醫角度有所根據，而且症狀亦與感冒相似，到底為何會有「冷氣病」的出現？如何可以預防抑或改善？下文會為大家一一拆解「冷氣病」的因由及中醫推介4大療法舒緩病情。



吹冷氣是種病?

不知大家是否曾於上班時長時間在冷氣房，下班回家也會在自己房間內大開空調，然後漸漸常感精神疲憊，沒精打采，甚至會出現鼻敏感及感冒的症狀，您有可能患上了「冷氣病」。香港不論商場及公共場所、辦公室以及家中都將冷氣長開，人們幾乎24小時都在冷氣環境工作及生活，開始出現了一種名為「冷氣病」，甚至有醫學稱呼為「空調綜合症」。

西醫看「冷氣病」

在西醫的角度來看，所謂的「冷氣病」其實有兩種原因，首先低溫以及溫差過大，容易誘發人體的過敏症症狀，因為長期在低溫之下會刺激呼吸道的系統例如鼻腔，氣管等等，所以有潛在擁有過敏體質的人一旦長期在空調環境工作就容易出現流鼻水，打噴嚏，咳嗽等症狀，而長時間在低溫的環境也會影響身體的運作，因為體內的微血管會收縮，而且新陳代謝也會減慢，並也會影響循環及消化的功能，所以會造成人們精神疲憊，無精打采。

另一方面由於辦公室以及公共場所等都是人口密集的地方，冷氣機亦不是經常清潔的話就容易有微生物及病毒細菌的滋生，造成病原體在密封空間傳播，容易使人生病，而冷氣的冷風長期直吹身體例如頭部及肩頸位置，加上久坐不動也會影響血液循環的流動引發疼痛。

中醫看「冷氣病」

而在中醫的角度上來看，「冷氣病」的出現是與六邪中的「寒邪」有關，六邪源自大自然的氣，大自然的氣指風寒暑濕燥熱，當六氣過盛就會對人體有負面影響而變成邪氣，而長期在空調的低溫環境下寒邪容易入侵人體並損耗陽氣，出現風寒的症狀以及肌肉痠痛的症狀。另外造成「冷氣病」也關陰暑有關，中醫認為夏天暑熱而受寒就會稱為陰暑，而受寒的原因在於人體在天氣炎熱時毛孔處於張開的狀態，當突然處於低溫環境遇寒使毛孔閉合，令體熱無法排出卻同時又受風寒，造成身體不適。

「冷氣病」症狀

．鼻敏感

．流鼻水

．打噴嚏

．咳嗽

．頭痛

．肩頸痠痛

．血液循環不佳

．腸胃不適

．精神易感疲勞



而長待空調環境底下，除了易患上冷氣病之外，亦易患上與冷氣機問題相關的疾病，例如細菌感染類疾病例如金黃葡萄球菌、芽孢桿菌、黴菌等等會造成呼吸道或腸道感染，另外冷氣機容易暗臟大量蟎蟲而引發呼吸道的過敏性反應例如流鼻水，咳嗽，甚至氣喘。除此之外，人們長期在低溫環境加上久坐不動，容易積累濕氣在體內，而喜愛生冷食物更加重濕邪侵略，形成濕重的體質。然而皮膚則是相反情況，因為冷氣易抽乾皮膚表層水份，造成痕癢不適。

誰容易患上「冷氣病」？

．敏感體質人士

．濕重體質人士

．長坐人士

．中老年人

．血液循環不良人士

中醫4招擊退「冷氣病」

散寒—薑療推介

冷氣在中醫的角度來說是寒邪的一種，而驅寒的最有效方法之一就是薑療。薑在古時已是常用的食材及外用材料用作調理身體，因為薑性辛味微溫，有助身體調整內在的溫度與環境溫度的差異，有效去除暑熱。除此之外當濕氣重的時候薑可以刺激皮膚微血管運作並使毛孔舒張，除濕發汗，同時亦有堵溫排除體內寒氣的功效。

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薑暖紅茶主要成份為薑粉、以及紅茶，可回沖多次。嚴選台灣有機栽培紅茶、薑汁萃取之薑粉，喝一口，就能感受到溫潤柔和的清香茶韻，微辣薑香於入喉前緩緩暖和齒間，熱熱的喝，讓身體暖起來。最好喝方法夏天喝薑暖紅茶—天氣炎熱免不了吃進許多寒性食物，喝薑暖紅茶防止寒氣入體。冬天喝薑暖紅茶—暖和身體、促進循環、暖胃。

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生薑是很好的天然材料，幫助改善體質，促進血液循環，減少痛症等問題，使人活力十足。主要成份以天然陳年薑醋(水、糯米、小麥、鹽)、黑棗、黑糖製成，老薑促進腸胃腸胃蠕動，提高消化、促進新陳代謝、消除疲勞；醋含抗氧化劑、豐富胺基酸；加入黑棗生津止渴，黑糖含豐富維生素、礦物質。飲用薑醋，養顏美容、促進血液循環、女性月事後/ 坐月子期間的補給飲品、緩和頭暈車孕吐狀況。

飲用方法

熱熱喝好暖身 : 10 cc薑醋 + 加50 cc溫水或紅茶 1:5，早上起來喝可提振精神。

冰冰喝好順氣 : 25 cc薑醋 + 加250 cc水或冰水 1:10，飯後喝幫助消化

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暖一暖，停下你的腳步，深呼吸一口氣，老薑蘊含著一股內斂活力，輕柔按壓身體筋骨緊繃處，感受熱力竄流全身，舒緩放鬆身心每一處，您會發現薑活力的無窮能量。霜狀質地能避免手指拉扯肌膚，老薑、薑奶精華使身體肌膚緊緻有彈力。產品成份富含老薑精華之萃取，質地溫和，任何膚質均適用。

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袪濕—茶湯推介

身體如果脾胃功能虛弱就會容易受到寒邪濕邪侵襲，而香港在嶺南地區氣候常年溫暖潮濕，加上港人愛吃生冷食物，人體水液代謝容易不良，就會造成濕困，濕困會同時影響經脈，如肝膽經被濕困阻塞，就會使肝氣疏洩出現問題，不單濕重令人懶洋洋，疲倦不堪，還有機會使人身體痠痛例如偏頭痛、肩痛等等，甚至引起肝膽濕熱的問題。當體內濕氣重，加上脾胃不良時，可以藉由茶飲湯水幫助利尿排濕以及調理體質。可以祛濕的食材不少，最常見分別是紅豆、薏仁以及薑。

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薑絲茶以老薑絲製成，豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，冷熱沖泡皆可。薑除了去濕驅寒之外，更可以促進胃部消化，幫助腸道殺菌，更有溫肺化痰的功效。

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黑糖薑棗茶以三角茶包製成，方便沖泡，中醫角度上黑糖屬於溫補的食材，可以溫經散寒，而且含多種維他命以及礦物質，例如鐵、鈣、鉀等等，加入老薑更可以加強驅寒的功效。薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，熱飲方式沖泡的話約300cc熱水沖泡即可。

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按摩穴位

患上「冷氣病」的人們通常都是久坐的辦公室打工一族，容易肌肉僵硬升液循環不足，所以適時可以按摩一下身體穴位來增加身體血液循環，改善「冷氣病」的症狀：

．尺澤穴：肱二頭肌腱的外側，有助降火氣及清宣肺氣

．列缺穴：兩手虎口交叉時食指碰到的位置，有助舒緩感冒及氣管炎

．合谷穴：位於手部虎口附近的位置，有助舒緩頭痛

．風池穴：位於髮際與脊椎外側筋位置，有助舒緩肩頸僵硬

日常預防「冷氣病」小貼士

．多添保暖的衣服，特別是肩頸的位置

．不要直吹冷氣，建議加添冷氣擋風板

．放一杯水在旁邊增加環境濕度以免皮膚過乾

．在冷氣房可以戴上口罩舒緩呼吸道的不適

．定期清洗冷氣濾網

．如果剛從炎熱的地方進入室內避免立即開空調，先讓身體慢慢降溫適應冷氣