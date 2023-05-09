新冠｜五一過後內地湧現二次感染群體 未曾染疫人士風險最高？

世界衛生組織（WHO）於5月5日正式宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，解除公共衞生緊急狀態。新冠疫情本應就此逐步消退，唯內地五一黃金周剛剛結束，超過上億人潮在國內移動，期間大量人群曾經聚集，近日內地傳出不少人二次感染的消息。有內地有專家就指，「即使『二次感染』症狀也輕一些，但老人和基礎病患者依然要特別注意。」



根據中國疾病預防控制中心公布數據顯示，內地新監測到包括「大角星（Arcturus）XBB.1.16」等12種本土重點關注變異株。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，「從監測數據來看，全國病例有增加趨勢，但並沒有出現大規模聚集性疫情。」目前，內地的本土感染個案仍以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主。雖然「大角星」的輸入個案近期已逐步成為主流，在本土病例中「大角星」亦有明顯增長，但目前沒有因感染「大角星」而導致重症入院和死亡增加的情報，也沒有看到疾病嚴重程度增加的消息。

新冠病毒二次感染風險較低？

「大角星」變異株免疫逃逸能力、傳染性更強。據早前對疫苗接種後抗體監測發現，接種疫苗後約３至６個月體內抗體水平就開始會下降。但經歷了上一輪疫情，並沒有太多人二次感染新冠病毒，主要是因市民在疫苗接種之後感染，這樣體內抗體水平會更高，保護期也會更長。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指，「對大部份免疫功能正常的人來說，即使二次感染，症狀也會輕一些，不會像第一次那樣在短時間內出現大量人群感染。並且之後的疫情高峰也不會像此前那麼明顯，可能會呈現一個較緩的波峰。」

未曾染疫竟是最高風險！

李侗曾表示，「所以對感染過新冠病毒的人群來說，體內抗體仍處在較高水平，目前看二次感染的風險還是比較低的。」但距離上次感染已經超過半年時間左右的老年人、免疫力低下人群，發生二次感染的風險仍會增加，因為這部份人群抵抗力下降得會更快，尤其是面對「大角星」這種免疫逃逸能力強的病毒株。

王貴強亦指，同一毒株二次感染的風險相對是比較低的。但老年人以及有基礎病者，本身免疫功能較弱，產生的抗體水平較低，無論是面對新的變異株還是二次感染風險，都是需要重點關注的人群，這類人更應該完成疫苗接種，以降低重症感染率的發生。

李侗曾認為，在未來兩三個月內，此前沒有「陽過」的人感染風險依然較高。隨著大家感染後的時間延長，而病毒依然在不斷變異，其免疫逃逸能力、傳染性不斷增強，而人們的抵抗力卻在下降。因此，再次提醒此前從未感染過的人群，尤其是老年人以及有基礎疾病人群要做好個人防護。

因此，專家們都強調，雖然人員流動增加了病毒的傳播風險，但更多的是針對「未陽」群體，未曾感染過新冠病毒的人士尤其要注意防護。

預防新冠病毒感染６大要點

為了預防新冠病毒感染，以下是一些可以採取的措施：

1. 勤洗手



用肥皂和水洗手，特別是在接觸公共場所、觸摸物品或與他人交流之前。請使用含有至少60％酒精的手消毒劑，如果沒有水和肥皂可用，則使用它。

２. 洗手前避免觸摸眼、鼻和口



這有助於減少病毒進入身體的風險。

３. 保持社交距離



保持至少1米的距離，避免與有症狀的人近距離接觸。

４. 建議以下情況佩戴口罩



任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士；

任何到訪或工作於高風險場所如安老院舍 / 殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域的人士；

以及高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往人多場所例如乘搭公共交通等。

5. 保持環境衛生



最少每星期徹底清潔家居一次，可使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（以 10 毫升 5.25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）清洗非金屬表面，待 15 至 30 分鐘後，再用清水清洗。金屬表面則可用 70%酒精清潔消毒

6. 接種疫苗



接種疫苗是最有效的一種預防措施，可以保護免受病毒感染和嚴重疾病的傷害。