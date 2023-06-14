感染惡菌｜中學生無故高燒心肺衰竭 醫揭竟是「修腳皮」惹禍

香港有不少人都喜歡北上沐足修甲，但在光顧時一定要留意店內衛生情況。上海市一名中三學生，就因為在外修腳甲時不慎感染惡菌，不但高燒至40℃，感染更一度蔓延至肺部，導致心肺衰竭。



綜合內媒報道，化名小樺的男學生，自４月起時常感覺胸悶氣短，呼吸不順，起初父母以為只是學業壓力大所致，但後來高燒不退才發現事態嚴重，期間最高更達至40℃，父母才驚覺事態嚴重，連忙帶兒子到醫院求醫。當送醫後才發現，患者已經出現肺炎伴胸腔積液，還合併肝功能不全、低氧血症等症狀，相信是肺部被細菌感染，懷疑已出現肺栓塞的情況。由於治療後仍未好轉，還出現心臟衰竭，於是轉至上海交大醫學院附屬瑞金醫院治療。

轉院後，醫生再次為他進行檢查，高度懷疑是金黃色葡萄球菌導致肺炎。在完成心臟手術及抗生素治療後，現時小樺已經順利出院。

事後，醫生根據小樺近一個月來的活動軌迹，以及家屬提供的資料，相信本次感染極有可能是因為小樺在外修腳而導致的。院方指，小樺本身就患有甲溝炎，若在修腳的過程中沒有嚴格消毒，甲溝炎細菌，導致感染。

什麼是金黃色葡萄球菌？

根據衛生署資料，金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）是一種常見的細菌，通常存在於人體的皮膚和鼻腔內。它可以引起各種感染，包括皮膚感染、呼吸道感染、血液感染和食物中毒等，嚴重的感染甚至可能導致死亡。

金黃葡萄球菌得名於其在培養基上呈金黃色的菌落。它是一種球形細菌，通常以群體形式出現。金黃葡萄球菌具有多種耐藥性，包括對多種抗生素的耐藥性。各界普遍認為不正確使用抗生素，是導致病菌出現耐藥性的原因之一。

常見病徵

耐藥性金黃葡萄球菌一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。



傳播途徑

耐藥性金黃葡萄球菌感染主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播。其他高危因素包括親密接觸、因受傷或留置導管令皮膚遭受破損、個人衞生欠佳和居住於擠迫的環境等。



治理方法

如出現傷口感染，應盡快求醫，以便得到正確診斷及有效的治療。如出現膿腫、膿瘡等皮膚感染，可能須以開刀引流的方法治理；醫生亦會在有需要時處方抗生素。



預防感染6個好習慣

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為了避免感染金黃色葡萄球菌，可以採取以下預防措施：

1. 保持良好的個人衛生



勤洗手，特別是在接觸到公共場所的物品、處理食物、使用洗手間、擤鼻涕、咳嗽或打噴嚏後。使用肥皂和水徹底清洗雙手至少20秒，或使用至少含有60%酒精的洗手液。

2. 照顧傷口



對於任何切口、擦傷或破損的皮膚，應立即清洗並保持清潔乾燥。如有需要，使用創可貼或繃帶包紮，防止細菌進入傷口。

3. 避免與感染者密切接觸



盡量避免與金黃色葡萄球菌感染者密切接觸，特別是當他們有開放性傷口或感染性皮疹時。

4. 保持環境衛生



定期清潔和消毒家中、工作場所和公共場所的物品表面，特別是經常被觸摸的物品，如門把手、電梯按鈕等。

5. 食品安全



在準備和儲存食物時要注意衛生，防止食物中毒。將生食與熟食分開，烹飪和加熱食物時要確保溫度適中。

6. 免疫力維持



保持健康的生活方式，包括充足的睡眠、均衡的飲食、適量的運動和避免過度應激，有助於維持機體免疫力，減少感染的風險。