防曬｜髮型都有助保持涼爽？ 研究發現效果最好竟然是它！

炎炎夏日，不少女士都會剪短頭髮以求清爽，但原來在保持涼快方面短髮的效果不一定是最好的。近日，外國一份研究指，人類的頭髮可以為身體調節體溫中起作用，而在眾多髮型中曲髮就是天然的防曬髮型。



熱身人體模型佩戴捲髮（左）和直髮（右）的真人發假髮。（圖片來源：LOUGHBOROUGH UNIVERSITY）

美國賓州大學，近日在《美國國家科學院院刊》上發表了一項研究結果，評估了不同的頭髮類型，發現捲髮提供的防曬保護效果最好。

在該項研究中，研究人員使用模擬出人體被太陽照射的環境，並為人體模型佩帶上不同的假髮，其中包括光頭、直髮、中度捲曲和重度捲髮，以了解環境與髮型的關係。實驗結果發現，所有的髮型都能減少太陽對頭皮的輻射，但重度捲髮最能為頭部提供最好的保護，防止太陽熱輻射的影響，從而最大限度地減少出汗並保持涼爽。

該研究的共同作者、賓夕法尼亞州立大學教授 Tina Lasisi博士解釋，該發現能說明人類進化出曲髮的原因，隨著早期人類在赤道非洲進化為直立行走，他們的頭部會更常受到太陽輻射的照射。她指，大腦對熱很敏感，過分的熱量會導致中暑等危險情況，由於人類失去了大部份體毛，他們開發了有效的汗腺來保持涼爽，但出汗是以失去水和電解質為代價的。而頭皮毛髮的進化可能是為了減少太陽輻射吸收的熱量，從而使人體保持涼爽而無需消耗額外的資源。

捲髮真的比較好？

Lasisi 博士表示，根據實驗，適度捲曲的頭髮確實提供了一些好處，但仍然需要通過實驗研究不同的頭髮捲曲程度與吸收熱量之間的關係。她表示，雖然頭髮質地的差異極不可能影響現代人群的生存，但研究結果強調了某種形式的屏障（頭髮或其他）對於減少陽光下過熱的重要性。

點解防曬咁重要？

當人暴露在紫外線下時，皮膚會受到光化學損傷，這會導致DNA、蛋白質和脂質的損壞。如果這種損傷得不到修復，它會增加皮膚癌的風險。皮膚癌是最常見的癌症之一，每年全球有超過300萬人被診斷出患有皮膚癌。

長期暴露在紫外線下還會導致其他皮膚問題，如曬斑、皺紋、色素沉澱和皮膚老化。這些問題會使皮膚變得粗糙、乾燥、無彈性和暗沉。另外，防曬還有其他的好處。例如，防曬可以防止日曬引起的頭痛、眩暈和暈倒等症狀。

防曬產品可以幫助減少皮膚暴露在紫外線下的時間和程度，從而降低皮膚損傷的風險。根據美國皮膚癌基金會的統計數據，每天使用SPF 15或更高等級的防曬產品可以減少皮膚癌的風險約50%。此外，防曬產品還可以幫助保持皮膚健康，減少皮膚老化和其他皮膚問題的風險。

在選購防曬產品前你應該考慮５點

選擇適合自己的防曬產品需要考慮以下５點：

1. SPF值



SPF值是指防曬產品的紫外線防護指數，通常在產品包裝上會標明。SPF值越高，表示防曬效果越好，建議選擇SPF值在30以上的產品。

2. PA值



PA值是指防護紫外線A波長的能力，通常使用+符號表示。PA值越高，表示防護能力越強，建議選擇PA值為+++或++++的產品。

3. 皮膚類型



不同的皮膚類型需要不同的防曬產品。如果皮膚容易敏感或乾燥，建議選擇添加了保濕成份的產品；如果皮膚容易出油或長痘，則建議選擇較輕盈的防曬產品。

4. 使用場合



不同的使用場合需要不同的防曬產品。如果是戶外活動，建議選擇具有防水、防汗、防摩擦等功能的產品；如果是室內活動，則可以選擇較輕盈的產品。

5. 成份



防曬產品的成份也需要考慮。建議選擇含有二氧化鈦、氧化鋅等物質的物理防曬產品，這些成份可以直接反射紫外線，對皮膚刺激較小。避免選擇含有苯甲酸酯等化學成份的產品，這些成份可能對皮膚有刺激性。

總之，選擇適合自己的防曬產品需要根據自己的皮膚類型、使用場合等因素來綜合考慮，建議選擇品質可靠、成份安全、適合自己的產品。

▼ 防曬小貼士（按圖👇👇👇）

（參考資料：《EurekAlert》）