長期貧血沒理會 40歲單親媽暈倒送院 手術竟取出近30顆肌瘤！

很多人以為貧血只是小毛病，只要休息一下就會好轉，誰不知貧血其實亦可以是嚴重疾病的徵兆。台灣就有一名單親媽媽，因需要兼顧家庭和工作，即使自己長期貧血，亦沒有遲遲未有求醫。最終更因暈眩嚴重至昏倒，被送進急症室。經檢查後，醫生發現她貧血問題與子宮肌瘤有關，緊急為她施手術，最終取出29粒大小不一的肌瘤。



綜合台媒報道，40歲的劉姓單親媽媽因暈眩嚴重至昏倒被送進醫院，當時她的血紅素已低至3.6且腹腔有異狀，劉女士隨即被轉介婦產科，經手術取出29粒子宮肌瘤。劉女士術後恢復良好，成功解決子宮肌瘤問題後，連帶貧血症狀亦得到改善，對於生活品質與工作情況都有幫助。

什麼是子宮肌瘤？

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，它是由平滑肌細胞和纖維組織組成的腫瘤，通常生長在子宮壁上。幾乎 30% 以上的婦女在一生中會患有子宮肌瘤，隨著超音波檢查日趨普遍，很多沒有病徵的婦女都在檢查時發現能發現子宮上長子宮肌瘤。

相關文章：子宮肌瘤｜經痛量增多或生腫瘤？濕熱肝鬱4體質易中招要戒甜品！👇👇👇

+ 4

子宮肌瘤的主要症狀

子宮肌瘤是婦女最常見的一種良性婦科腫瘤，並不會引起癌症，但在極少數的情況下，子宮肌瘤可能會變成惡性腫瘤。大多數有子宮肌瘤的婦女都是沒有病徵的，或是症狀並不明顯，而在臨床上最常見的症狀包括：

1. 經痛或慢性骨盆腔疼痛。



2. 月經過多：經血量多、有血塊，經血過長甚至造成貧血。



3. 壓迫症狀：如壓迫膀胱會造成膀胱功能障礙（排尿次數增加、壓力性尿失禁）、如



4. 壓迫直腸則會造排便困難。



5. 有時成為腹部腫瘤，大到如懷孕 4 ~ 5 個月而不自覺。



6. 懷孕合併症：懷孕時，肌瘤往往會快速長大，造成疼痛或其他合併症，如：胎位不正、難產或產後出血。



為什麼子宮肌瘤會導致貧血？

子宮肌瘤可能會導致貧血，是因為子宮肌瘤在子宮內生長時，可能會影響到子宮內膜的正常生長，如肌肉層或黏膜下肌瘤太大或壓迫子宮腔時，可能會導致血塊增加或月經量過多，從而引致貧血。

此外，子宮肌瘤也可能會壓迫附近的血管，使得血液循環受到影響，進而導致貧血。

如何子宮肌瘤預防？（按圖睇清）

+ 5

1. 健康的生活方式



保持健康的體重、定期運動、避免吸煙和過度飲酒等健康的生活方式可以降低患上子宮肌瘤的風險。

2. 飲食均衡



飲食中應該攝取足夠的蔬菜和水果，避免過多攝取紅肉和食物中的飽和脂肪。

相關文章：18歲女愛炸物甜食患子宮肌瘤 5類傷子宮促衰老食物豆腐別亂吃？👇👇👇

+ 8

3. 控制荷爾蒙水平



女性荷爾蒙會影響子宮肌瘤的發展，因此可以通過控制荷爾蒙水平來降低患上子宮肌瘤的風險。例如，避免長期使用含有雌激素的荷爾蒙補充劑、控制月經不規則等。

4. 定期檢查



定期進行婦科檢查可以早期發現子宮肌瘤的存在，及時進行治療。

相關文章：【月經失調】經痛量多月經遲？3食療8穴位助改善浸腳記得加呢啲！

+ 5

同場加映：多囊性卵巢症候群的症狀 （按圖看清👇👇）