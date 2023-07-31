近來養生飲品滴雞精盛行，現時滴雞精成份豐富及功效多，已經不只是女性專利，連小朋友、女士懷孕、坐月，或者有些人睡眠欠佳、熬夜耗神均能適合飲用。不過，於選購滴雞精時，宜選擇純正、鈉含量低、適合自身體質，具備健康認證更是首選！內文附上四大滴雞精品牌評測，從價錢、生產源頭及製程、口味種類等方面來評測，讓大家選擇最適合自己的滴雞精。



評測四大滴雞精品牌

小編從市面上購買4個熱門品牌的滴雞精（見上圖）並進行比拼，評測項目方面包括：平均價格、鈉含量（每100毫升）、健康認證、滴雞精資歷、生產源頭及製程、口味種類等。

價格：E牌低至$0.78/ml取勝

以各品牌官網常溫原味滴雞精價格比較，E牌10包$468、M牌6包$589、T牌20包$990，每包容量均為60ml；L牌14包$599，一包容量42ml。

若換算每毫升價格，那E牌$0.78/ml、M牌$1.64/ml、T牌$0.83/ml、L牌$1.02/ml。

換言之，E牌滴雞精於平均價格方面取勝。

鈉含量：T牌鈉含量最低

據世衞建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2,000毫克，換算成滴雞精含量，低鈉標準就是每100毫升含鈉量低於120毫克。根據年初消委會檢驗各品牌原味滴雞精結果，Ｌ牌（124.3mg）及Ｍ牌（187.9mg）滴雞精鈉含量均超過120毫克，屬於鈉含量偏高的滴雞精。而E牌（101.7mg）及T牌（71.4mg）符合低鈉標準，當中以T牌鈉含量最低。

健康認證：只有兩個滴雞精品牌具健康認證

E牌及Ｍ牌並無相關健康功效認證，而L牌及T牌擁有台灣健康食品認證。

當中以T牌「靈芝滴雞精」通過「台灣健康食品（健字號）」雙效認證，經實驗證明可有效「對抗疲勞」及「調節免疫」。台灣健字號檢驗標準嚴苛，必須經過多次「連續六個月實驗」，只要有一次檢驗不合格則必須重來，全程需耗時2至3年才能取得健字號認證。取得認證後，每2至3個月必須進行健字號後製監控，定期接受抽檢，等於是由台灣政府親自把關產品有效性。

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滴雞精資歷：T牌資歷最深長達18年

市面上大多滴雞精品牌均為老牌中藥商或旗下擁有眾多保健產品，直到最近幾年才開始販售滴雞精。不同於他牌，T牌於2005年率先在台灣創立第一家滴雞精品牌，18年來始終專注製造並研發滴雞精，堪稱是滴雞精始創品牌。

生產源頭及製程：宜選擇透明度高、自家生產的滴雞精品牌

滴雞精起源自台灣，傳統的製作方法是將整隻雞隔水高溫悶烤，過程完全不加水，利用高溫長時間一點一滴慢慢滴出雞隻精華。T牌以古法使用炭火陶甕滴製，堅持不加額外添加物，且不添加一滴水。T牌不委外代工，從頭到尾一條龍生產，直接為自己的產品負責，消費者亦能直接找到生產端。

同樣來自台灣的L牌採用的則是熬工法並添加豬腩排，並非傳統純正的滴雞精。而Ｅ牌雖也是台灣製造，但製造端並不透明；Ｍ牌則強調日本製造並使用熬煉術，但詳細製程並不透明，也不屬於正統滴雞精。

口味種類： T牌17款口味滿足個人調理需求

口味部份，E牌除了原味之外，亦有三款中藥口味滴雞精；L牌則僅有原味和薑味可供選擇。而T牌則推出多達17款口味滴雞精，用家可依照自身情況選擇最適合的配方。T牌針對現代人調理需求，聯合專業中醫師研發十幾款中藥口味配方，不只小孩成長、女士懷孕、坐月，就連一般人睡不好、脹氣、熬夜耗神等，都能找到適合自己的滴雞精來調理身體。而M牌則是以濃度區分兩種口味。

總結：T牌－田原香安心、有效又純正！

在是次評測的4個品牌中，以T牌－田原香的滴雞精鈉含量最低，而且通過「台灣健康食品（健字號）」雙效認證，經實驗證明可有效「對抗疲勞」及「調節免疫」。該品牌有最長的製作滴雞精資歷，生產源頭及製作過程可靠有信譽，買家可安心服用。而且該品牌推出最多口味種類，多達17種，為用家貼心提供適合自身需求的配方。至於價錢方面，為是次評測中獲亞軍，總結而言，田原香的有效性、專業度及純正性絕對非常高！