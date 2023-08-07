東方美女病｜內地女子突發罕見病險喪命 原因竟是吃了這些食物？

日前，廣東惠州一名年輕的女子，在食用了燒烤和刺身，後突發意識模糊和右側偏癱的症狀，送院後更出現懷疑腦中風的症狀。最終經醫生檢查後確定患上了俗稱為「東方美女病」的罕見病——高安氏動脈炎，若就醫時間再遲一點，女子恐怕就性命不保。



據內媒報道，廣東惠州日前發生一宗事故。一名年輕女子在某次聚餐上食了烤肉及刺身後，突然出現意識模糊、右側偏癱等症狀，家人緊急將其送院救治。

經醫院初步評估，小美的症狀符合腦中風，進一步完善頭頸CTA檢查，發現小美得了一種名叫「東方美女病」，學名稱為高安氏動脈炎（又名：大動脈炎）的疾病。惠州市第三人民醫院神內一區主任顏津津醫生表示，「東方美女病好發於東亞女性，一般是30歲以下，目前病因不詳，一般認為考慮跟感染後誘發免疫調節，免疫應答異常，累積到大動脈血管炎造成的。」

幸好，女事主及時進行手術治療，現時已經恢復健康。女事主憶述當初病發時情況表示，「可能聚餐的烤肉沒有徹底烤熟，還吃了生冷的海鮮，第二天我家里人發現我不對勁，有一邊使不上力，說話也說不清。」

醫生提醒，這種疾病跟飲食有密不可分的關係，為預防該疾病，平日應盡量避免熬夜，當免疫低下的時候，吃了生冷未煮熟的食物，就容易誘發感染。

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什麼是「東方美女病」？

「東方美女病」，醫學上稱為「高安氏動脈炎」，是一種累及主動脈及其主要分支以及肺動脈的慢性進行性非特異炎性疾病。疾病由日本醫生高安右人（Mikito Takayasu）在1908年首次報告，因此得名。同時，又因該病在亞洲多發，其中以日本、中國為高發國家，且好發於女性，約90%的患者於30歲前發病，因此它又被稱之為「東方美女病」。

病發血管不同 症狀都會不同？

高安氏動脈炎的全身性症狀包括頭痛、疲勞、發燒、體重變輕、貧血和暈眩等，其他症狀則會因病發的血管不同而出現對應症狀：

頸動脈：症狀包括視力受損、昏厥和頭暈等。



頸椎動脈：症狀包括暈眩和視力受損。



鎖骨下動脈：症狀包括手臂無力和無脈搏。



肺動脈：症狀包括呼吸困難和胸痛。



冠狀動脈：症狀包括心絞痛和心肌梗塞。



腹腔動脈及腹主動脈：主要症狀為腹部疼痛和血壓升高。



髂動脈：主要症狀為肌肉關節疼痛無力。



需要注意的是，高安氏動脈炎的症狀可能因個體差異而有所不同，且症狀的出現和嚴重程度也可能隨疾病的進展而變化。

高安氏動脈炎的成因

目前，高安氏動脈炎（Takayasu's arteritis）的確切成因尚未完全清楚。然而，有一些理論和研究指出可能與免疫系統的異常反應有關。

以下是一些可能的成因和相關因素：

1. 免疫系統異常



高安氏動脈炎被認為是一種自身免疫性疾病，即免疫系統錯誤地攻擊身體自身的組織和器官。具體來說，免疫系統可能會對血管壁產生異常的免疫反應，導致血管炎症和損害，進而引發動脈炎。

2. 遺傳因素



有研究表明，遺傳因素可能在高安氏動脈炎的發展中起了一定的作用。某些基因變異或遺傳傾向可能使個體更容易發展成這種疾病。

3. 感染因素



某些感染或病毒可能在高安氏動脈炎的發病中扮演一定角色。然而，目前尚未明確確定任何特定的感染因素與該疾病的直接關聯。

若不幸患上高安氏動脈炎患者應該怎麼辦？

1. 日常要注意雙手及身體保暖，出外旅遊避免選擇嚴寒地區，以免增加雷諾士現象的發生或令病情惡化的風險。



2. 日常避免直接用雙手拿取冰凍物件，家居清潔時必須戴上手套，或可用溫水作清洗。



3. 每天使用潤膚產品，避免皮膚乾燥造成龜裂，因為 皮膚受損會容易引致細菌感染，將會造成嚴重後果。



4. 病發時會令患者食慾減低，建議選擇少食多餐的方法，保持均衡營養，不可有偏食習慣。



5. 長期服用類固醇的副作用是令患者體重增加、高血糖、高血壓及患上骨質疏鬆等，所以要避免暴飲暴食，日常飲食應該以三低，即低糖、低油、低鹽為主，注意卡路里攝取量，避免喝酒，以及確保攝取足夠鈣質和維他命D，預防骨質疏鬆，建議飲食中包含更多蔬果及穀麥類的元素。



6. 當病情穩定下來時，患者應該逐步增加運動量，從而鍛鍊及強化肌肉和關節，可以請教物理治療師或醫護人員選擇合適自己的運動。



患者要依從醫護人員指示，依時服用藥物，定期抽血和覆診，如發現病情有惡化跡象，應立即請教醫護人員作適當安排。

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