細菌感染｜女子被螃蟹刺傷手掌發燒39℃休克 引發敗血病險喪命

秋季是食蟹的最好季節，皆因此時的螃蟹特別肥美，不過在處理海產時都小心，若因不慎被刺傷，細菌就可能從傷口進入體內，一個不慎隨時演變成嚴重疾病。浙江寧波一名40歲姓王的女子就因清洗梭子蟹時不慎被刺傷，導致嚴重細菌感染，差點就喪命。



據內媒報道，40歲的王女士在準備晚餐時，被梭子蟹外殼刺傷左手手掌，由於當時很快就止了血，所以王女士亦沒有在意。豈料在兩小時後，她突然發39℃高燒，更不停打冷顫。 她馬上前往附近醫院求醫，惟接受治療一日後情況仍沒有好轉，翌日被送到急症室。

急症室醫生表示，患者送來時出現感染性休克，發熱、噁心、嘔吐，降鈣素9.37ng/ml，為正常值的200多倍，診斷為敗血症。醫生立即展開搶救，當日凌晨患者出現感染風暴，血壓上壓、下壓分別只有80和45mmHg，心率每分鐘180多次，心臟收縮功能減弱。由於藥物治療加到極限值，患者依然未有好轉，醫生採用人工心肺技術（ECMO），終於使病情穩定下來，現時已經出院。

事後，院方雖未能特定是哪種細菌或病毒感染導致敗血病，但從時間順序推斷並排除其他因素，基本可以確定感染是被梭子蟹刺傷引起。敗血病嚴重時可導致器官功能不全、循環障礙，病死率高，所幸搶救及時，王女士身體質素也較好，沒有肝臟疾病和其他基礎疾病，所以才能挺過了這次危機。

無獨有偶，8月，杭州一名52歲的男子在清洗小龍蝦時被扎傷手指，出現嚴重敗血症和休克，再加上本身患有多種疾病，病情因而直轉急下，在被扎傷３天後便因多重器官衰竭離世。

什麼是敗血病？

敗血病是一種嚴重的全身性感染，它是由細菌、病毒、真菌或其他微生物進入體內並引起免疫系統極度反應所導致的。當身體對感染做出反應時，免疫系統會釋放出大量的化學物質，這些物質可能會引起炎症反應，損害器官和組織。

患病風險較大的人群

1. 具有免疫功能受損或虛弱的個體，例如長期使用免疫抑制劑的人、接受器官移植或骨髓移植的人、患有艾滋病的人等。



2. 年長者，特別是65歲以上的人，由於他們的免疫系統功能可能下降。



3. 患有慢性疾病（如糖尿病、心臟病、肺疾病等）的人。



4. 長期住院或接受醫療治療的人。



5. 具有嚴重創傷或燒傷的人。



6. 具有中樞靜脈導管或尿道導管等留置醫療器械的人。



敗血病常見8大症狀

敗血病的症狀可以因個人情況而有所不同，但通常包括以下幾個方面：

- 高燒和發冷



- 心跳加速和呼吸急促



- 感覺極度虛弱和疲勞



- 呼吸困難



- 皮膚出現灼熱感或發紅



- 意識狀態改變，如嗜睡或困惑



- 肌肉疼痛或關節疼痛



- 惡心、嘔吐或腹痛



如何預防細菌感染引致敗血症？

食物安全中心曾指出，進食生的或未經煮熟的受污染海產或傷口接觸到海水的人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，都有可能感染創傷弧菌。

食源性創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。一般來說，健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，但可偶爾引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等自行痊癒的腸胃炎症狀。然而，這種細菌可在上文提及的長期病患者身上引起原發性敗血病，病情嚴重或會致命。

什麼是創傷弧菌？（按圖👇👇👇）

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食安中心提醒，預防感染要留意４點：

避免進食生或未經徹底煮熟的海產。



處理生的海產時使用保護衣物(如手套)及蓋好傷口。



處理生和熟的海產之間要徹底洗淨雙手。



如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。如出現感染症狀(例如皮膚紅腫、疼痛的情況愈來愈嚴重)，應立即就醫治療。



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