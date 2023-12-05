食物過敏好小事？ 研究發現過敏人士心臟病死亡率更高！

不少人都有食物敏感，世界過敏組織（World Allergy Organization）曾進行調查，結果發現全球人口中，食物過敏族群總數約 2億到 2.5億人。一般認為食物過敏患者只要避開致敏食物就不會對健康造成影響，但近日就有研究指出，食物過敏者相較於一般民眾，更容易引發心血管疾病，甚至提高心血管事件死亡風險。研究更指出大家經用飲用的「牛奶」，竟然是最可能是引發心血管事件的致敏食物！



近日，醫學期刊《過敏及臨床免疫學期刊》（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）上發表了一份研究報告，研究由美國北卡羅來納大學Corinne Keet博士主導，與來自維吉尼亞大學的團隊共同完成。

食物過敏會影響心血管疾病死亡率？

「食物過敏」是指過敏者食用致敏食物後，免疫系統釋出「免疫球蛋白E」（IgE）抗體以對抗過敏原、其與已致敏的肥大細胞產生交聯反應，進而引起異常的過敏現象。但研究人員發現，IgE 對食物的敏感性與心血管死亡率之間存在密切關聯。

研究人員指，本項研究數據基於兩項研究結果，分別是參加國家健康和檢查調查 (NHANES) 的 4,414 名成年人和維克森林多種族動脈粥樣硬化研究 (MESA) 的 960 名參與者。經過長達 19年的追蹤研究， NHANES研究中的受試者有229名死於心血管事件； 而MESA中則有56例心血管死亡案例。

同時，研究也針對常見的過敏原進行分析，在NHANES研究中就有牛奶、雞蛋、花生、蝦子與空氣過敏原，MESA的研究則將牛奶、α-半乳糖、花生、塵蟎、貓尾草納入分析。

結果表明，IgE 抗體 對食物的敏感性與心血管死亡率之間存在密切關聯，即使考慮到吸煙、高血壓和糖尿病等傳統風險因素，對牛奶和其他食物產生 IgE 抗體的個體面臨著顯著更高的心血管死亡風險。其中牛奶的關聯性最強，另外，對花生和蝦等其他過敏原的過敏也表現出顯著的關聯。

Corinne Keet博士指出，這項研究推翻了先前的假設，「我們認為受試者中的大多數實際上並沒有明顯的食物過敏；因此，我們的研究更多的是關於對食物的「沉默免疫反應」。雖然這些反應可能不足以引起對食物的急性過敏反應，但它們仍然可能引起慢性發炎，並隨著時間的推移導致心臟病等問題。」

博士又指，雖然這項研究提供了良好的證據，證明對這些過敏原的過敏與心血管疾病死亡之間存在關聯，但要了解這是否存在因果關係，「未來需要對常見食物過敏原的敏感性與心血管疾病之間的關係進行更多研究」。

▼引致過敏的食物（對象為攝取食物後60分鐘內出現症狀，且曾於醫療機關就診的患者）（點擊圖片查看👇👇👇）

食物過敏不是食物不耐症！

食物不耐症經常會與食物過敏混淆，但其實它們是兩種不同的反應，無論是病發原因、免疫反應和症狀上有所不同。

1. 食物過敏（Food Allergy）：



食物過敏是一種免疫系統異常反應，當免疫系統對某種食物中的蛋白質產生過度反應時發生。免疫系統將該食物蛋白質視為威脅並釋放出抗體，導致過敏反應。常見的食物過敏原包括牛奶、蛋類、花生、堅果、大豆、魚、貝類和小麥等。

食物過敏的症狀可以從輕微到嚴重不等，包括皮膚紅腫、發癢、蕁麻疹、嘔吐、腹痛、腹瀉、呼吸困難、喉嚨腫脹和血壓下降等。某些食物過敏，如花生或蝦類過敏，可能導致嚴重的過敏反應，稱為過敏性休克，這是一種危及生命的情況，需要立即就醫。

2. 食物不耐症（Food Intolerance）：



食物不耐症是指人體對某些食物難以消化或無法耐受的情況，但不涉及免疫系統的過度反應。食物不耐症通常與特定食物中的成份或添加劑有關，例如乳糖不耐症（對乳糖敏感）或麩質不耐症（對麩質敏感）等。

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食物不耐症的症狀通常是較為溫和的，例如腹脹、腹痛、腹瀉、噁心或胃灼熱感等。這些症狀可能在攝入相應食物後出現，但不會引發過敏反應或對身體造成威脅。

要確定食物過敏或食物不耐症，醫生可能會根據你的症狀、過敏史和相關測試（如皮膚刺激測試、血液檢查或食物挑戰試驗）進行評估。如果你懷疑自己對某種食物過敏或不耐受，建議尋求醫生的建議和診斷，以確定正確的病因並採取適當的管理措施。

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