恐音症｜與家人共渡晚餐就令其感到焦慮 女子稱：就像在耳邊咀嚼

聖誕節即將到來，一年一度一家人團聚在餐桌前享用聖誕大餐是不少人期待已久的活動，然而，這個活動卻不是每一人都可以衷心享受。英國就有一名女子因其患有罕見的疾病，每當她與他人共渡晚餐時，她就會因別人發出的「噪音」而感到異常煩躁。



據外媒報道，34歲來自英國修咸頓的路易絲·蘭斯伯里（Louise Lansbury）自小就患有一種罕見的恐音症，這令她無法忍受別人進食時發出的聲音，只是與別人吃飯就會讓她感到惆悵和憤怒，但即便如此，她一年仍然會堅持與家人共渡一次晚餐，那就是每年的聖誕大餐。

路易絲表示，對大多數人來說，十二月通常象徵著與家人共度的寶貴時光，但對她而言，光是意識到要與家人共聚晚餐就足以令她感到焦慮。路易絲表示指，她自幼聽力就非常靈敏，總是覺得自己的周遭充斥著噪音。隨著年齡增長，她慢慢地意識到一些特定的聲音會惹她生厭，甚至不可自控地發怒，直到後來她才發現自己是恐音症的患者。

她指，自己會不惜一切代價避免與人一起吃飯，當有人進食時，即使不在她的身旁，她都會感覺對方在自己的耳邊進食，每當遇到這種情況，她就會發脾氣，她又指，「當我生氣時，我會變得不成熟，並充滿攻擊性，常常在與兄弟姐妹起衝突後，跑到自己的房間並保持沉默。」她表示在成長過程中經常要面對這種情況並不容易，幸好，隨著年齡的增長，她學會瞭如何應對。現時她一遇到類似的情況，就會選擇自行離開，而不與任何人爭執。

（圖片來源：互聯網截圖）

以往在必須與她人一同進食的場合，她會選擇播放音樂以掩蓋別人發出的聲音。然而，近日她亦開始嘗試用橡膠耳塞來幫助阻擋聲音。

她說她的病情讓她「一直處於緊張狀態」，很難維持人際關係和友誼。路易絲解釋，「我聽到的一切都被放大了，從大聲的關門聲，甚至是本該安靜的聲音......我一直處於緊張狀態，並且與父母以及其他家庭成員的關係都日漸疏離，但在他們了解我的處境後，我們相處得比以前更加融洽了。」

（圖片來源：互聯網截圖）

路易絲又呼籲，希望大眾能給予恐音症應有的尊重，一些人認為自己在譁眾取寵，但我不是。嘗試著讓某人在你耳邊吃飯，想像你聽到的每一個聲音都被放大。這就是我日常必須面對這種情況，但我唯一要求的是一點尊重。

「恐音症」是什麼？

恐音症，又稱為恐聲症（Misophonia），是一種罕見的神經系統疾病，指的是對特定聲音過度反應或產生強烈情緒反應的狀況。這些特定聲音可能包括吃東西的聲音、咀嚼或咳嗽的聲音、鼻子吹氣的聲音、鍵盤敲擊的聲音等等。這些聲音對大多數人來說可能是無害的，但對於恐音症的病人來說，這些聲音可能會引發強烈的焦慮、憤怒甚至恐懼的情緒。

4條問題自我檢查是否已患恐音症

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恐音症（Misophonia）是一種對特定聲音或噪音產生極端不適、焦慮和厭惡的情緒反應的症狀。如果你懷疑自己可能患有恐音症，以下是一些可能的指標，可以幫助你初步判斷：

1. 強烈的情緒反應



當你聽到某些特定聲音時，是否會產生強烈的情緒反應，如憤怒、焦慮、恐懼、厭惡等？這些情緒反應是否超過了正常範圍，導致你難以控制情緒或影響了你的日常生活？

2. 特定聲音的觸發



是否存在一些特定的聲音或噪音，只要聽到就會引發你的不適反應？這些聲音可以是嘴唇咀嚼聲、喉嚨咳嗽聲、指甲刮擦聲等。這些聲音是否會導致你感到憤怒、焦慮或想要逃避？

3. 生理和情緒反應



除了情緒上的反應外，你是否還出現了一些生理上的反應？例如，心率加快、出汗、肌肉緊繃、呼吸急促等。這些反應是否在一聽到特定聲音時立即出現？

4. 影響日常生活



恐音症是否嚴重影響了你的日常生活和社交活動？你會因為害怕聽到特定聲音而避開某些場合或與人交往？

如果你對上述問題的答案是肯定的，那麼你有可能已患上恐音症。如果你懷疑自己有恐音症，建議你諮詢專業的心理健康專家或醫生進行評估和診斷。他們可以根據你的症狀和個人情況，給你更準確的建議和幫助。

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