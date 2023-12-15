老人殺手！入冬易病需進補 中醫推介4款乾隆皇帝級食材保腎氣

最近天氣變幻莫測，氣溫突然驟降變化大，令人無所適從，加上流感橫行，抵抗力弱就很容易患上感冒或流感，尤其是長者，每遇降溫就容易手腳冰冷、腎虛、頭暈、耳暈，一不留神就很易中招！潛藏隱性問題容易爆發，老人家可能睡着後醒不過來。



秋冬期間清晨起床潛藏的隱性問題容易爆發

冬季氣溫驟降的日子，身體為保暖，血管收窄，增心臟負擔。老年人普遍有「腎氣不足」問題，以致氣血運行不暢順，營養未能運送至頭部和耳朵，導致出現耳暈、復發性暈眩，老人家可能睡着後醒不過來。

中醫認為，清晨六至九時最易爆發隱性問題，因起床時人體血壓較低，身體肌肉和腦部容易不夠血。中醫建議高危人士，早上清醒後，不要馬上下床，應先讓身體平躺五至十秒才坐起身；坐起後，定一定才慢慢下床，要讓身體慢慢適應，才開始走動，否則容易暈眩及跌倒。

人體於血壓較低，起床動作太快，或會暈眩及跌倒。（圖片：Shutterstock）

四肢冰冷、腰膝酸痛、易耳暈 年紀大易腎虛

《黃帝內經》中記載，人的生命過程是以腎氣為基礎，在人步入中年後，腎氣便會開始逐漸減退，同時腎功能衰退，中醫有「腎開竅於耳」以及「腎乃先天之本、生命之源」之說，腎的強弱會影響耳健康，腎氣虛，以致氣血運行不暢順，營養未能運送至頭部和耳朵，導致出現耳暈、復發性暈眩等，這時候補元強腎氣就很重要。

人步入中年後，腎氣便會開始逐漸減退，同時腎功能衰退。（圖片：Shutterstock）

長者想時刻保持健康活力，享受人生，可以選擇服用中藥改善體質和氣血，其中這些中藥藥材為古代清朝乾隆皇帝日用之滋陰補腎、補身妙品，有助減低因衰老而引致的腎虛。

中國史上皇帝長壽之冠 乾隆日常補身妙品

中國最長壽的帝王清朝乾隆皇帝生活有規律、注重身體鍛練，以及注意飲食、服用補益藥方，因此身體直到晚年亦非常健康，活到89歲長壽。乾隆自己提出「養生口訣」：「吐納肺腑，活動筋骨，十常四勿，適時進補」，可見進補的重要性。乾隆日常服用的滋補藥方中，成分有著多種珍貴中藥藥材，包括人參、鹿茸、靈芝、當歸等，大多有著脾腎雙補、固本固腎的功效。

人參：

人參有「百草之王」的美譽，可補氣生血、健脾益肺、益智安神，增強免疫力。

鹿茸：

鹿茸藥味甘且咸，藥性溫，歸於腎、肝經。在中醫界稱為保腎陽藥物，有助行血，保腎陽和強健筋骨。

靈芝：

靈芝自古就被用作增強免疫和延年益壽，能補中益氣、養神養血、增強免疫力和抗氧化。

當歸：

當歸為傳統常用的補血藥，藥味甘、辛，藥性溫，歸肝、心、脾經，被《神農本草經》等中醫學典籍列為無毒的上品藥。

維特健靈「滋寶奇珍」 改善腎虛耳暈保腎補氣血

維特健靈的「滋寶奇珍」是以乾隆皇長春秘方提煉而成，內含人參、鹿茸、靈芝等20種珍貴中藥，滋陰補腎、補而不燥，不僅能夠幫助身體大保腎氣、滋陰補氣血，還可以改善陰陽兩虛、耳脈失養等問題。據2023年滋寶奇珍問卷調查143位患有耳健康問題，包括耳暈、耳朵不適等受訪者中，超過9成的用家認同「滋寶奇珍」可在4星期內改善耳健康問題。

滋寶奇珍 - 家有一老，必食滋寶

宜家做緊維特健靈網店限定優惠!

買2盒 滋寶奇珍 60粒 送素滴雞精 (蟲草) 12包 (價值$799) ，快啲去買啦!

立即改善耳暈腎虛: https://bit.ly/3Tm9hoo

了解更多「乾隆皇長春秘方」: https://bit.ly/46YyUyC