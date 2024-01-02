醫療新知｜科學家研發出振動膠囊 能產生飽腹感減少食量

想減肥但又忍唔到口，食太多做極運動都係前功盡廢？這種最新的膠囊藥丸或可增加你修身的成功率。早前，美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）的研究人員研發了一種可攝入的膠囊，只要在飯前食用，就能有效產生飽腹感，從而減少食量，達致減肥的效果，該研究已發表在科學期刊《Science Advances》上。



麻省理工學院的工程師設計了一種可在胃內振動的可攝入膠囊，這種藥丸可以提供一種微創且經濟高效的肥胖治療方法。 （圖片來源：麻省理工學院提供）

當你吃進食後，胃部會向大腦發送信號，並產生飽腹感，這有助於你意識到是時候停止進食了，但如果進食速度過快，你就會在大腦收到飽腹的信號前不停進食，這亦是大多肥胖人士進食速度較快的原因。麻省理工學院的研究人員就利用這種現象，構思出一種全新的減肥方法，使用一種在胃內振動的攝入式膠囊。這些振動會激活感知胃擴張的感受細胞，從而產生一種模擬的飽足感。

研究人員在動物身上測試了這種新膠囊，結果發現，在進食前 20 分鐘服用這種藥丸的動物中，這種治療不僅刺激了飽腹感激素的釋放，而且還成功令動物的食物攝入量減少了約 40%。

該研究的主要作者、哈佛大學生物工程助理教授的 Shriya Srinivasan 表示，「對於想要減肥或控制食慾的人來說，可以在每餐前服用。這可能非常有趣，因為它提供了一種選擇，可以最大限度地減少我們在其他藥物治療中看到的副作用。」

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減肥藥丸如何運作？

（圖片來源：麻省理工學院提供）

當胃膨脹時，特殊細胞會感覺到拉伸並透過神經向大腦發送訊號。最終大腦會刺激胰島素以及 C 肽、Pyy 和 GLP-1 等激素的產生，在這些荷爾蒙共同作用之下，人體會積極消化食物、產生飽足感並停止進食。同時，胃飢餓素（一種促進飢餓的激素）的水平亦會下降。

研究團隊設計了一種維他命藥丸大小的膠囊，由小型氧化銀電池供電。膠囊被攝入後，胃液溶解覆蓋其的膜，完成電子電路並激活振動馬達。藥丸能在胃部模擬出進食後的反應，在動物試驗中，當設備振動時，荷爾蒙水平與正常進餐後的模式非常相似。

研究人員隨後測試了這種刺激對動物食慾的影響。他們發現，當藥丸被激活大約 20 分鐘後，在給動物食物之前，它們的攝入量平均比未激活藥丸時減少 40%。在使用振動藥丸治療期間，動物的體重增長也更慢。而且當藥丸通過動物的消化道中時，亦沒有出現阻塞、穿孔或其他負面影響的跡象。

研究人員指，飲食運動等減肥措施不一定能見效，現時很多用於減肥的治療都是侵入性醫療行為，例如胃繞道手術和胃氣球，安全性的考慮往往會令人卻步。而用於減肥的藥物很多都需要注射，這使得它們難以使用，同時，高昂的價格亦非所有人都能負擔。研究人員希望，這種藥物可以為目前治療肥胖症的方法提供一種替代方案。

目前版本的藥丸設計為到達胃後振動約 30 分鐘，研究人員計劃探索使其在胃中停留更長時間的可能性，並可以打開和關閉它根據需要以無線方式。現時計劃探索擴大膠囊生產規模的方法，並進行人體臨床試驗。

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