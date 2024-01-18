糖尿病｜長期食外賣飲台式飲料 女子23歲患嚴重糖尿 器官衰竭險死

台式飲料是許多年輕人至愛，不少人在茶餘飯後都要喝一杯，但這其實可能導致健康問題。內地就有一名女子因長期飲用高糖的手搖飲品，最終導致嚴重併發症，更一度休克險死。



綜合內媒報道，內地深圳一名23歲女子，因近日身體不適而請假休息，惟病假過後好仍沒有照常上班，擔心她的同事便上門了解情況，豈料竟發現她倒在床邊、昏迷不醒，於是立即召救護車將其送院。

救護員到場時，先後為女子檢測血糖、血壓及血氧飽和度，但儀器竟檢測不出任何數值。送院後醫生便為她進行抽血化驗，一般成人的空腹血糖指數為4.0至5.4 mmol/L，而餐後則約7.8 mmol/L以下，但女子餐後的血糖值竟高達44.7 mmol/L，比正常人超標近8倍。再加上女子出現的其他症狀，醫生最後診斷她患上重度糖尿病、酮症酸中毒、膿毒症及多個器官功能衰竭等嚴重併發症，導致休克狀態，被送入深切治療部搶救。

幸好女子經過10小時的搶救治療後成功脫離生命危險，約4日後逐漸恢復意識、腎功能改善，目前已轉入普通病房接受後續治療。

醫生指，女子的重症或與其平時不當的飲食習慣和缺乏運動有關，包括經常吃外賣、飲高糖茶飲，導致血糖增高，最終引起酮症酸中毒。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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糖尿病年輕化的8大成因（按圖睇清👇👇👇）

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1. 久坐的生活方式



缺乏體力活動和過多的螢幕時間會增加糖尿病的風險。可以透過評估青少年的日常生活和身體活動量來識別這個因素。從小就提倡健康和積極的生活方式，注重定期運動並盡量減少久坐行為。

2. 飲食不當



食用高熱量、加工食品和含糖食品會增加糖尿病的風險。識別這個因素需要評估年輕人的飲食習慣和食物選擇。提倡營養飲食，包括全穀物、瘦蛋白質、水果和蔬菜，同時盡量減少加工食品和含糖食品的消費。

3. 肥胖



體重超重是糖尿病的主要危險因子。可以透過監測體重和測量體重指數（BMI）來識別這個因素。專注於透過均衡飲食和定期運動來維持健康的體重。

4. 遺傳傾向



有糖尿病家族史會增加青少年罹患糖尿病的風險。要識別這個因素需要調查任何糖尿病病例的家族病史。雖然遺傳因素無法改變，但健康的生活方式仍有助於降低糖尿病的風險。

5. 睡眠不足



睡眠不足與糖尿病風險增加有關。要辨識這個因素需要評估青少年的睡眠模式和習慣。鼓勵良好的睡眠衛生習慣，並將睡眠作為降低糖尿病風險的首要任務。

6. 壓力



慢性壓力會增加青少年罹患糖尿病的風險。要辨識這個因素需要辨識壓力的跡象，例如情緒波動或行為變化。促進平衡的生活方式，創造支持性環境，並提供適當的壓力管理資源。

7. 先天因素



某些產前因素，例如妊娠糖尿病或懷孕期間母親肥胖，可能會增加青少年罹患糖尿病的風險。識別這個因素需要回顧產前病史並與醫療保健提供者討論。懷孕期間維持健康的生活方式有助於降低青少年罹患糖尿病的風險。

8. 高血壓



患有高血壓，也稱為高血壓，與糖尿病風險增加有關。要辨識這個因素需要定期檢查血壓。採用健康的生活方式和定期監測血壓有助於預防糖尿病。

預防糖尿病就先要學會減糖！（按圖睇清👇👇👇）

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攝取過多糖份不單會增加患上糖尿病的機會，許多慢性疾病，例如心臟病和某些癌症的疾病風險亦與攝取的糖份有直接關係。過多的糖攝取又會導致胰島素抗阻、發炎和代謝功能障礙。

含糖食物通常也缺乏維生素、礦物質和纖維等必須的營養素。攝取過量的糖會取代營養豐富的食物，導致我們的飲食不平衡和潛在的缺陷。

除此之外，糖可能會讓人上癮，從而導致食慾增加並且難以控制其消費。這種類似成癮的行為會使不健康的飲食模式長期存在，並阻礙維持均衡飲食的努力。為避免攝取過量糖份，你應該學習以下的對策：

1. 了解食品標籤



學習閱讀和解釋食品標籤以識別添加糖。尋找替代名稱，例如玉米糖漿、果糖、葡萄糖和蔗糖。透過了解隱藏的糖分，你可以對自己的消費做出明智的選擇。

2. 減少食用加工食品



加工食品通常含有大量添加糖。盡量選擇天然的、未加工的食物，如水果、蔬菜、瘦蛋白質和全穀物。

3. 選擇天然甜味劑



不要食用精製白糖，而應選擇更健康的替代品，例如蜂蜜、楓糖漿或甜菊糖等天然甜味劑。雖然它們仍應適量食用，但它們的加​​工程度較低，並提供額外的營養益處。

4. 吃蛋白質和健康脂肪



在餐點中加入適量的蛋白質和健康脂肪可以幫助你長時間保持飽腹感，減少對糖的渴望。加入瘦肉、魚、堅果、酪梨和橄欖油等食物以保持飽腹感。

5. 多喝水



喝水而不是汽水、能量飲料或果汁等含糖飲料來解渴。保持水分有助於控制食慾並支持整體健康。

6. 膳食計劃和準備



提前規劃和準備膳食，避免依賴含糖零食或外賣。這使你可以隨時獲得更健康的選擇，並減少尋求含糖替代品的誘惑。

7. 選擇新鮮水果



想吃甜食時，請選擇新鮮​​水果而不是含糖甜點或糖果。水果含有天然糖分以及纖維和各種有益健康的營養素。

8. 張弛有度



適量攝取糖分是關鍵。偶爾給自己一些零食，但要控制份量。這有助於滿足渴望而又不會過度放縱。

9. 增加纖維攝取量



日常飲食中增加全穀物、豆類和蔬菜等來源的纖維攝取量，有助調節血糖水平並減少對糖的渴望。

10. 動起來



定期運動可以釋放內啡肽、改善情緒並促進整體健康，從而幫助減少對糖的渴望。此外，體力活動有助於調節血糖水平。

透過實施這些策略，你可以減少整體糖攝取量，從而降低肥胖、糖尿病、心血管疾病和牙齒問題等各種健康問題的風險。低添加糖飲食有助於體重管理、提高能量水平、促進心臟健康、提高思維清晰度並增強免疫系統。

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