猝死｜消防員處理車禍時猝逝 留意心臟健康６警號！附在家檢測法

上周五（19日），49歲的消防員邱耀文在竹篙灣處理一宗交通意外期間突然暈倒，在場同僚即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救，隨後送院，惜於下午3時08分證實不治，終年49歲。猝死來得突然，大多與隱性心臟病有關。究竟出現心臟病危機時會有何先兆？又如何能檢測自己的心臟是否健康？



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消防員邱耀文在處理一宗交通意外期間猝逝。消防處曾將facebook頭像轉為黑白色，不少網民留言悼念離世的邱耀文。（消防處facebook截圖）

消防員邱耀文在處理一宗交通意外期間猝逝。消防處曾將facebook頭像轉為黑白色，不少網民留言悼念離世的邱耀文。（消防處facebook截圖）

心臟病可說是隱形殺手。心臟病在香港疾病中是第3大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。

但並非所有心臟問題都會出現明顯的警訊，患者並不一定像電影中看到的那樣，胸部緊握，然後摔倒在地。有些心臟症狀甚至不會發生在胸部，因而常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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出現這些症狀恐已患心臟病！

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1. 胸痛



心臟病中最常見的症狀之一是胸痛或胸部不適。患者通常會感到胸口被壓迫、擠壓及劇烈的痛楚。

2. 胃痛或消化不良



有些人在心臟病發作期間可能出現胃痛、噁心、嘔吐或消化不良的感覺。這種症狀通常與心臟病的胸痛一起出現。

3. 容易感到疲勞



很多心臟病患者都會感到無故疲勞或虛弱。這是由於心臟無法正常泵血，導致身體組織和器官無法得到足夠的氧氣和營養，進而引起疲勞。

4. 無故流汗



心臟病發作時，一些人可能出現無故的冷汗，即使在沒有劇烈運動或溫度適中的環境下也會出現。

5. 下巴或背部疼痛



心臟病發作時，疼痛有時會蔓延至下巴或背部。這種疼痛可能會單獨出現，但亦會與胸痛同時出現。

6. 腳踝腫脹



心臟病可能導致液體在體內積聚，這可能導致腳踝、腳部或腿部出現腫脹。這種腫脹通常在晚間或長時間站立或坐著後更為明顯。

3個方法在家檢測心臟健康

1. 檢查你的心率



只需利用一只秒錶就可以大致計算出，自己的心率。首先，將右手的中指和食指放在左手的手腕內側，感受脈搏的跳動聲。然後，拿出秒錶並計算 10 秒內的敲擊或脈衝次數。敲擊次數應進一步乘以六，以推算出一分鐘的心跳速率。正常脈搏為每分鐘 60 至 100 次，如果你的心率高於或低於正常計數，就該尋求醫療諮詢了

2. 進行帶氧運動



如果你在進行輕度有氧運動時感到呼吸困難，則你很可能患有某些潛在的心臟疾病。進行此類運動後，你也可能會感到疲勞，因為沒有足夠的氧氣到達你的肌肉。在進行任何此類測試之前諮詢你的醫生非常重要，特別是如果你有任何健康問題。

3. 樓梯測試



上樓梯時你是否感到氣喘吁籲？歐洲心臟學會曾有一項研究發現，只要能夠在一分鐘內爬四層樓梯就表示心臟健康。

▼ 行樓梯點反映心臟健康？（按圖 👇👇👇）

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▼ 邊啲人不適合行樓梯做運動？（按圖 👇👇👇）