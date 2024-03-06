位元堂採用大學科研蟲草多醣納米硒　新產品有助盡早預防骨質流失

位元堂於本年1月23日舉辦了公眾健康講座，推廣提早預防骨質流失的重要性，並與公眾分享新產品「骨盈素」，內含本地大學科研成果結晶，功能性食品原料蟲草菌絲體Cs4多醣蛋白功能化納米硒（Cs4-SeNPs），從造骨細胞著手，能倍速增強造骨細胞活性，有助強化骨質密度*，專有科研技術加上中西合壁配方，有效改善骨質流失。



骨質流失年輕化 40歲後風險開始增加

骨質流失是最為常見的都市病之一，一般沒有病徵，多數出現骨折時才發現患有骨質流失。根據基層醫療先導計劃中期報告中的統計數字，香港50歲以上人士有約20%機會有高風險骨質流失，而75歲或以上骨質流失高風險人士比率相對其他年齡組別高。骨骼的大小、形狀和結構性密度都會隨年齡改變，骨質自幼年到青少年期迅速增長，大約25至30歲到達骨質密度高峰期，而到近40歲，骨質的流失開始變得明顯，尤其是更年女性因體內的雌激素下降，會加劇骨質的流失，當骨質流失的速度較正常快時，便會增加骨鬆和骨折的機會。另外，都市人生活繁忙，又不注意飲食均衡，飲食中攝取鈣量不足，這些生活中的小習慣都會導致鈣質不知不覺流失，骨骼逐漸變得脆弱而不自知。

硒水平與骨質流失及關節問題的關聯性

有研究對人體內硒水平與骨質流失及關節問題的關聯性進行分析，證實體內硒含量低與骨質密度的關係，發現低硒水平是發生骨質流失及關節問題的獨立危險因素，人體血硒水平與骨密度是正相關，因此，提高人體內的硒水平會是預防骨質問題關鍵之一。硒是人體必需的微量礦物質元素，可調節細胞代謝過程，有抗氧化、防頑等作用，但體內的硒含量會隨著年齡增長、吸煙等因素而降低，而硒的缺乏可能會引致先天性和適應性免疫功能受損，可見維持硒水平穩定性對人體的重要性，這亦正正是位元堂新產品「骨盈素」的成分優勢之處，內含獨有蟲草Cs4多醣蛋白納米硒，口服粉劑幫助快速吸收，能迅速提升硒水平，幫助預防骨質流失。

資料來源：Journal of Practical Orthopaedics, 27(8), 708-712.

位元堂推出新產品「骨盈素」 本地大學科研技術預防骨質流失

位元堂於公眾健康講座指出了骨鬆並不是老年人專利，按政府統計數據推算，未來每10年50歲以上人口將以雙位數百分比升幅，各種疾病均有年輕化跡象，位元堂作為百年中藥品牌，致力於弘揚傳統中藥智慧，以及預防各種都市病及致命疾病，是次與本地大學合作，使用納米硒成分，通過促進造骨和改善骨微結構，對預防骨質流失，具有良好的保護作用。

位元堂於本年1月23日舉辦了公眾健康講座，推廣提早預防骨質流失的重要性。

這次新產品「骨盈素」採用香港理工大學的蟲草Cs4多醣蛋白納米硒(Cs4-SeNPs)專有科研技術，用蟲草Cs4為載體，提升納米硒穩定性，證實Cs4提取物納米硒有造骨的效果，倍速增強造骨細胞活性，強化骨質密度*。

位元堂新產品「骨盈素」，能倍速增強造骨細胞活性，有助強化骨質密度*，專有科研技術加上中西合壁配方，有效改善骨質流失。（圖片：位元堂）

「骨盈素」除了含獨有的蟲草Cs4多醣蛋白納米硒，更添加兩大專有成分，包括有機認證的專利Aquamin F海藻鈣及 Fortigel生物活性膠原胜肽，作為中西合壁配方，配合女貞子提取物及維他命D3，能減少骨質流失，促進關節軟骨新生，同時強硬骨，促進造骨細胞，增加骨質形成，全方位保持骨骼及關節健康，活化及修補軟骨組織，促進新生提升鈣質吸收，減少鈣質流失，實驗證實連續服用6星期後，骨質密度模型有顯著改善*。另外，「骨盈素」設計成口服粉劑能快速在口腔吸收，減低被胃酸分解機會，更有效發揮效用。

位元堂冀教育大眾推廣健康 未來將致力於預防致命疾病

鄧蕙敏女士表示，未來會繼續致力研究預防致命疾病的產品，本著中醫的「治未病」原則，守護大眾健康。

位元堂藥業控股有限公司執行董事鄧蕙敏女士表示，位元堂在宣傳產品的同時亦會推廣健康資訊給大眾，提醒年輕一代需提高警覺及關注身體變化，位元堂的目標客群不只有55歲以上老年人，年輕人亦是目標之一。現今社會，尤其是疫情過後，人們更為注重健康，對於疾病，最好是預防勝於治療，在病徵出現前，像是筋骨痛、風濕痛等，可以及早應對和避免，鄧女士亦續指，位元堂未來會繼續致力研究預防致命疾病的產品，本著中醫的「治未病」原則，即在身體健康的情況下，已積極採取預防性手段，減低發作的可能性，守護大眾健康。

講座相關產品：https://bit.ly/3UX6DWY

*Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.