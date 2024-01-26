血癌｜陳敏之媽媽因癌逝世 血癌都有急、慢之分？是否能否治癒？

藝人陳敏之日前於社交平台發文透露媽媽病重，生命時鐘在倒數，懇求有奇蹟發生。可惜在今日（26日）中午，她再度發文宣告，媽媽因不敵急性血癌離世。急性血癌來得突然，到底急性、慢性血癌有何分別？血癌又是否能夠治癒？



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陳敏之與媽媽感情深厚。（IG：@sharonchanmanchi）

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血癌是什麼？

白血病為香港十大致命癌症之一。（醫院管理局香港癌症資料統計中心截圖）

血癌又稱為白血病（Leukemia），是一種發生於骨髓的白血球不正常增生現象。人體的骨髓是造血細胞的家，我們體內的血小板、紅血球和白血球都在這裏，經由造血細胞的轉化，待發育成熟，便進入血液系統當中。

當骨髓發生癌化，不正常的、帶癌細胞的白血球因此大量增生，並失去正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象。在帶癌白血球不斷分裂，無視甚至取代正常細胞成長的情況下，進而壓縮正常其他細胞與骨髓的空間，進而使人體造血功能下降，往往導致血小板與紅血球量不足而引發病徵。

白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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血癌有急性、慢性之分？

據台灣癌症基金會資料顯示，白血病依臨床病程的進展速度和癌細胞的成熟度可分為：急性及慢性白血病。其次，再依細胞的來源及型態特徵，可細分為急性及慢性骨髓性白血病、急性和慢性淋巴球性白血病。

兩者主要是以症狀來區分：

1. 急性白血病



急性白血病是一種白血球系統的惡性增生，它發展迅速且病程較短。在急性白血病中，白血球（包括淋巴球或骨髓細胞）變得異常且無法正常發育成熟。異常的白血球稱為白血病細胞或白血病 blasts。這些白血病細胞會快速增殖並取代正常的血液細胞，干擾正常的造血功能。急性白血病通常需要立即治療，包括進行化療、放療和干細胞移植等。

2. 慢性白血病



慢性白血病是一種白血球系統的慢性增生，它的發展相對較緩慢，病程也較長。在慢性白血病中，白血球（通常是淋巴球或骨髓細胞）異常增多，但它們仍能夠進行相對正常的發育和成熟。這些異常增多的白血球稱為白血病細胞，它們可以存在多年而不引起明顯症狀。慢性白血病的治療通常是為了控制疾病進展和減輕症狀，包括化療、靶向治療、免疫療法和觀察等。

一般而言，急性淋巴球性白血病以小孩為多，佔了兒童白血病的約7成半左右，且預後較好。而急性骨髓性白血病就以成人為多，約有8成的病人超過25歲，預後較差。急性白血病比慢性白血病嚴重，前者的死亡率比後者高出甚多，疾病的表現也比較複雜，更不易處理。另外，慢性白血病患者由於其血球細胞大多為不成熟，若經過一段時間約有８至９成患者有轉為急性的可能。

據香港癌症基金會資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

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貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促



反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤



經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多



相對較少的症狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛



急性白血病能否治癒？

雖然急性白血病是一種惡性疾病，但在現代醫學中，但隨著醫學的發展，許多患者都可以透過適當的治療實現治愈，以`下是常見的急性白血病治療方法：

1. 化學治療：化學治療是急性白血病的主要治療方式。 透過使用抗癌藥物來破壞白血病細胞並抑制其增殖。 化療通常分為誘導治療和維持治療兩個階段。 誘導治療旨在迅速消除白血病細胞，使患者達到緩解狀態。 保持治療則是為了防止白血病復發。



2. 放射治療：放射治療使用高能量射線照射體內的白血病細胞，以殺死或控制白血病細胞的成長。 放射治療通常用於治療腦脊髓液中的白血病細胞或局部復發的病灶。



3. 造血幹細胞移植（Hematopoietic Stem Cell Transplantation，HSCT）：HSCT是一種將健康的造血幹細胞移植到病人體內的治療方法。 這些幹細胞可以來自患者自身（自體移植）或配對相合的捐贈者（異體移植）。 HSCT的目的是替換患者異常的造血系統，使其恢復正常的造血功能。



4. 標靶治療：標靶治療利用特定的藥物幹擾白血病細胞的異常訊號路徑或蛋白質表達，以抑制白血病細胞的生長和擴散。 標靶治療可以與化療合併使用或作為替代方案。



5. 免疫治療：免疫治療透過活化或增強患者自身的免疫系統來對抗白血病細胞。 這包括使用乾擾素、單株抗體和CAR-T細胞療法等。



治療方案的選擇取決於患者的年齡、健康狀況、疾病類型和分期，以及其他因素，請謹記，及早確診和積極治療對於急性白血病患者的預後至關重要。

３個預防小貼士

以下方法可有效幫助大家預防白血病（按圖）：

- 不吸煙



- 避免接觸多種化學物



- 經常接觸化學品或在有危險化學物或含輻射的環境工作人士，須做足防護措施。

