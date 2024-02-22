扁豆｜抗氧化穩血糖 一文了解5大營養功效 惟3類人士應小心食用

提到健康食物，你第一時間會想到什麼？蔬菜、深海魚、水果，大部份人第一時間都會聯想到這些食物，但其實豆類都是營養非常豐富的食物。早前在國際期刊《營養》（Nutrition）上就有一份研究指出，持續12週每日食用扁豆即可改善空腹膽固醇、餐後血糖及發炎反應。



扁豆是一種常見的豆類，蝶豆花科扁豆屬的植物，屬於全穀雜糧類食物。根據不同品種的扁豆其豆莢顏色會有所分別，另外不同顏色的扁豆在口感和味道上亦可能不同。

扁豆是一種歷史悠久的食物，在世界各地被廣泛種植和食用，例如：在中國，扁豆是補氣的中藥材，適合煲湯；在印度，扁豆則會用作煮咖喱。它是一種營養豐富的食物，富含蛋白質、膳食纖維、維他命（如維他命B、葉酸和維他命C）和礦物質（如鐵、鎂、鉀和鋅），被認為對心臟健康、消化系統、血糖控制和體重管理都有益處。此外，扁豆也是素食者的重要蛋白質來源之一。

扁豆５大營養功效

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1. 提供蛋白質



扁豆是良好的植物性蛋白質來源，對於素食者和需要限制動物性蛋白質攝取的人來說，它們是重要的蛋白質來源。蛋白質是身體細胞和組織的基本構建塊，對於維持肌肉、骨骼和內臟器官的健康至關重要。

2. 提供膳食纖維



扁豆富含膳食纖維，有助於維持消化系統的健康。膳食纖維可以促進正常的腸道蠕動，預防便秘，並有助於降低膽固醇水平。此外，膳食纖維還能增加飽足感，有助於控制體重。

3. 富含礦物質



扁豆含有豐富的礦物質，如鐵、鎂、鉀和鋅。這些礦物質在身體的多個方面起著重要作用。鐵是血紅素的組成部分，有助於輸送氧氣到身體各部位。鎂參與骨骼健康、能量代謝和神經肌肉功能。鉀是維持正常心臟功能和血壓平衡的關鍵礦物質。鋅在免疫功能、細胞生長和維持健康皮膚方面起著重要作用。

4. 具抗氧化作用



扁豆含有多種抗氧化劑，如多酚類化合物和類胡蘿蔔素。這些化合物有助於對抗自由基的損害，減少氧化應激，保護細胞免受損傷。抗氧化劑有助於預防慢性疾病，如心臟病、癌症和發炎性疾病。

5. 控制血糖



由於扁豆的膳食纖維含量較高，它們有助於延緩碳水化合物的消化和吸收，有助於穩定血糖水平。這使得扁豆成為糖尿病管理中有益的食物選擇。

3類人士要小心食用！

雖然扁豆具有多種健康益處，但亦並非所有人都適合食用，以下3類人士就應慎重食用：

1. 痛風或高尿酸血症患者



扁豆屬於含有嘌呤的食物，而嘌呤會在體內分解成尿酸。對於痛風或高尿酸血症患者，攝取過多的嘌呤可能導致尿酸水平升高，增加痛風發作的風險。因此，建議痛風或高尿酸血症患者限制扁豆的攝入，特別是大量食用或經過加工的扁豆製品。

2. 腎功能較弱者



對於腎功能較弱的人，攝取過多的蛋白質可能增加腎臟的負擔。扁豆作為高蛋白食物，如果攝取過多，可能對腎功能較弱的人產生不利影響。在這種情況下，建議適量控制扁豆的攝取量或在醫生的指導下進行飲食調整。

3. 低血壓患者



扁豆具有降低血壓的效果，這對大多數人來說是有益的。然而，對於已經患有低血壓的人來說，攝取過多的扁豆可能會進一步降低血壓，導致頭暈、疲倦或其他不適症狀。在這種情況下，建議適度控制扁豆的攝取量或在醫生的建議下進行飲食調整。

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