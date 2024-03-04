健康飲食｜大型研究揭食用「超加工」食品恐致32種健康問題！

你是否經常吃薯片、泡麵等加工食物嗎？如果是的話，那就要多加留意身體的健康狀況！近日，在《英國醫學期刊》（BMJ）上發表的一項最新大型研究指出，食用超加工食品（UPF）與32種健康有害影響直接相關，其中就包括心臟病、癌症、2 型糖尿病、焦慮症及早逝風險等。



本次研究由來自澳洲、美國、法國和愛爾蘭的國際研究團隊聯合進行，檢視過去3年有關於超加工食品與健康風險的調查報告後，涉及總人口約 980 萬名參與者。

什麼是「超加工」食品？

該研究指出，超加工食品包括泡麵、即食餐以及薯片或餅乾等其他包裝零食，它們大多是由「從食品中提取的化學改性物質以及添加劑製成的，目的是提高口感、質地、外觀和耐久性 ，很少或根本不含完整的食品」。它們經過工業加工，添加了風味和顏色，含有大量的鹽、脂肪和糖，以及極小量健康飲食必須的維生素。

研究證據表明，食用大量加工食品與出現許多健康問題之間存在着令人震驚的關聯。研究人員報告說，有「令人信服的證據」表明食用超加工食品會導致以下情況：

與心血管疾病相關的死亡風險高出約 50%：



焦慮症和常見精神疾病的風險增加 53%；



罹患第 2 型糖尿病的風險增加 12%。



此外，研究人員還發現了「高度提示性的證據」表明：

死於任何原因的風險增加 21%；



心臟病相關死亡、肥胖、2 型糖尿病和睡眠障礙的風險增加 40-66%；



罹患抑鬱症的風險增加 22%。



研究作者總結道，「這些發現支持緊急的機制研究和公共衛生行動，旨在瞄準並盡量減少超加工食品的消費，以改善人口健康。」不過，研究人員亦承認，今次廣泛分析結論存在幾個限制，包括不能排除前述健康風險涉及調查以外的其他因素。

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