Perle Signature痛症專科治療　逆轉都市痛症

痛症是都市人普遍的共同煩惱，久痛不治更會影響到日常生活及工作。Perle Signature深知痛症為大眾帶來的困擾，以中醫骨傷科治療手法，配合高端醫療級儀器，為患者制定個人痛症理療方案，解決都市人痛症困擾。高效的療程效果和專業的中醫師團隊使Perle Signature深受大眾喜愛，更連續兩年獲HK01頒發「卓越痛症治療大獎」，以肯定其在痛症治療的貢獻。



香港痛症問題年輕化 30至39歲群組約4成受困擾 「困身」

香港中文大學發布一項調查¹，發現逾5成港人有關節或膝頭痛，比例急增3.5倍。調查發現，30至39歲受訪者中，有41%已經出現關節痛。都市人少運動，長期以不良姿勢維持同一坐姿、站姿，重覆單一的動作導致肌腱勞損，關節出現錯位。長時間低頭看手機等不良生活習慣令痛症更趨年輕化。痛症出現時，大部分人沒有採取任何行動解決痛症單靠死忍，或以錯誤方法如避免運動、使用止痛貼、藥酒等治標不治本的方法處理，令痛症病情反覆。痛症根源未能徹底根治，恐延誤治療，變長期痛症！除了影響運動表現和關節活動，嚴重更會影響日常生活，甚至睡眠，最好還是及早求醫。

痛症專科理療經驗 融合中西醫療技術療程

Perle Signature擁有多年痛症專科理療經驗，旗下的醫療團隊均由資深註冊中醫師主理。其痛症理療以中醫骨傷科等多種療法，結合西方高端痛症治療儀器，為患者痛處對症下藥。專門處理都市人備受困擾的各種都市痛症、勞損和舊患。針對治療筋骨錯位、軟組織損傷將傳統療法融入現代科學技術，達至整復錯位關節、修復軟組織、加強肌肉群，從根源消除痛症。Perle Signature提供多項專治痛症技術，切合不同患者情況所需。

中醫骨傷科治療

Perle Signature中醫醫療團隊運用正骨復位、手法治療、拔罐、針灸等多種中醫骨傷科治療方法，針對筋骨傷患作出治療。透過矯正錯位關節，促進組織修復和康復，從而治療及預防軟組織損傷疾病。中醫骨傷科的治療範圍廣泛，一般常見的筋骨疾患，肩周炎、肩頸痛、媽媽手、脊柱側彎、椎間盤突出、關節痛、肌肉痛等，都可利用骨傷科治療方法調整治療，全面撃退痛症。

西方高端醫療級儀器

Perle Signature 引入高端先進的醫療級設備及治療儀器，配合傳統中醫手法，能跟進一步為患者加快改善痛症問題。儀器包括衝擊波、干擾波、醫療級細胞修復儀、神經調節治療、射頻治療等，能廣泛應用於痛症治療領域，針對筋膜、肌肉等軟組織進行深層治療，有助消炎修復，解決軟組織沾黏，緩解崩緊疼痛及痛症。中醫骨傷科治療與西方高端醫療級儀器相輔相成， 能為患者提供更深入的治療。

95%用家認證 專業完善服務大眾

Perle Signature 以快捷、有效、安心的痛症理療從根源為市民逆轉痛症，幫助大眾消除痛症，高達，深受廣大用家滿意，多項獎項殊榮足以印證Perle Signature 在專業醫療服務上的市場地位。除了追求痛症治療成效，針對性治療，有效對症下藥。Perle Signature 同樣著重客人體驗，客人可以係方便同優越的地理位置、擁有貼心的跟進服務，放心將痛症問題交Perle Signature ，不需要再為痛症問題困擾。

此外，Perle Signature 致力為社會作出貢獻，治療同時盡顯社會責任，透過社交平台或舉辦不同講座，分享痛症知識及教育患者改善姿勢去預防受傷，真正從根源為大眾解決炎症、肌肉僵硬和酸痛的問題，務求提高港人生活質素，回復健康活力，預防痛症反覆出現。

不論男女老幼都可能有痛症纏身，深受困擾。若因疼痛影響生活，尋求解決痛症方法，可以到以下網址了解更多。

Perle Signature 香港痛症專家

預約及查詢熱線: 5232 1002

官方網址: https://perle-signature.com.hk/

旗艦店: 沙田新城市商業大廈11樓1102至03室

¹ 調查由中大傳播與民意調查中心於2019年底進行，針對市民對「關節保健認知」，以問卷形式訪問505人。