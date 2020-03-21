蓬佩奧：「中國病毒」的始作俑者

自從新冠肺炎疫情2月末在美國開始蔓延以來，美國特朗普政府和極端保守派便加大力度借疫情對中國進行污名化操作。其中，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）最為典型。他是特朗普政府當中從頭至尾都將新冠肺炎同中國或中國城市武漢直接掛鈎的高級官員。

中國國務委員楊潔篪3月16日曾就此和蓬佩奧通話，向美方這種污名化中國的做法表達抗議和強烈譴責。從雙方的通話結果來看，蓬佩奧和楊潔篪針鋒相對地表達的各自的立場，雙方沒有達成任何共識。也正是這通電話後的第2天，特朗普（Donald Trump）發佈推文，首次將新冠病毒形容為「中國病毒」，而之前特朗普一直使用新冠肺炎、新冠流感和外國病毒等稱謂。

由此可以預估，蓬佩奧是幕後促使特朗普及極端保守派改用「中國病毒」的始作俑者。

在3月17日的記者會上，蓬佩奧6次將新冠病毒稱為「武漢病毒」，指控中國起初淡化病毒威脅。3月18日，特朗普在白宮記者會上繼續為「中國病毒」的說法辯護。會後有記者拍攝到特朗普文稿明顯將「新冠」病毒字樣劃去，寫上了「中國」病毒。同一天，多位共和黨議員站出來指控中國，有的甚至要求中國擔負美國的疫情防控及治療費用。

將「中國」或「武漢」字樣同新冠捆綁，完全是蓬佩奧故意而為之。一位美國國務院官員3月13日向美國廣播公司（ABC）證實了這一點。這位官員說，美國「故意」這樣做目的就是為了對抗「中國共產黨的虛假信息」。美國官員所說的「虛假信息」就是指中國新任外交部發言人趙立堅有關「可能是美軍將病毒帶至武漢」的推文。也正是這條推文促使蓬佩奧和楊潔篪通話，就中國轉而指控美軍將病毒帶到中國表達「強烈不滿」。

那麼，一個主管外交的內閣大員，為何極力將此上升到外交層面，甚至不惜走在特朗普前面，從始至終都將新冠肺炎稱為武漢肺炎？

首先，這是由蓬佩奧個人性格和對華意識形態歧視所決定的。

2月中旬，蓬佩奧曾批評中國信息審查制度，認為中國隱瞞了相關疫情數據，才導致病毒蔓延。但是，當時的美國只有50多例確診的新冠肺炎病例。特朗普也認為一切都在掌控之下，他甚至稱讚中國最高領導人習近平疫情防控有成效。蓬佩奧不惜和特朗普唱反調，公開抱怨中國的透明度和防控不力，更多和他本人對中國體制的歧視有關。

雖然蓬佩奧彼時的表態和特朗普有差異，但華府「反華大環境」讓蓬佩奧「有恃無恐」，因為他背後有一大群極端保守派的支持和附和。比如國會右派參議員柯頓（Tom Cotton）指控新冠肺炎來自於武漢實驗室。同一時期，美國保守派媒體霍士新聞的一位主持人還要求中國就肺炎疫情的蔓延向美國做出道歉。

其次，蓬佩奧帶頭掀起對華輿論戰，以此轉移公眾視線及白宮防控不力的責任。

每逢內部危機爆發，特朗普政府都會習慣於轉嫁矛盾，在外部尋找替罪羊。此次面對無法預測的疫情，特朗普起初沒有怪罪中國，但疫情失控後，中國就成為了他非常方便的「替罪羊」。蓬佩奧作為一名亦步亦趨、投「特朗普」所好的幕僚，自然會借力打力，將矛頭對準中國，甚至將中國驅逐美國三大報美籍記者同肺炎疫情聯繫起來。

雖然特朗普否認稱呼「中國病毒」是種族歧視，但對於一個有着種族歧視、仇外和反移民色彩的總統來說，這種狡辯顯得蒼白無力。這一點從美國最早對中國關閉邊境就可以看出。

最後，這更是一場信息話語權之戰。蓬佩奧就是主戰者。

和針對中國企業華為的圍剿一樣，蓬佩奧不會放過任何一個對中國進行輿論打壓的機會。此次疫情爆發，加上中國在應對疫情之初的管理漏洞，恰好給了蓬佩奧更多掀起輿論戰的「火藥」，不惜利用武漢當地政府應對疫情的漏洞，抹黑、否定中國整體疫情防控的努力，並新冠肺炎的稱謂爭議上升成為外交上的「口水戰」。

這種口水戰其實也是一次輿論話語權的爭奪。這也是為什麼美國無法容忍中國發布的任何一條將病毒起源同美國掛鈎的說法。加上中國在有效控制國內疫情的前提下，開始援助歐洲國家對抗疫情，更讓蓬佩奧和極端保守派如坐鍼氈。他們肯定不希望中國掌握疫情防控的國際話語權。

無論蓬佩奧出於以上哪種原因指控中國，都掩蓋不了特朗普政府失職的事實。

蓬佩奧批評中國信息不透明的同時，美國疫情防控也面臨類似指控。比如，檢測試劑盒起初存在缺陷、發放不及時或數量不夠；美國疾病與防控中心（CDC）一度拒絕更新檢測病例數據。在疫情在美國蔓延之初，特朗普還在淡化病毒的嚴重性，這也算是一種對真實的「隱瞞」。

而當蓬佩奧向楊潔篪強調當前不是散播假消息和荒誕謠言的時候，美國國內極端保守派污衊中國的聲音反而有增無減。這也能看出蓬佩奧言論的虛偽。

在蓬佩奧眼中，中國、中國人民、中國共產黨是彼此隔離的，要差別化看待。但他使用武漢肺炎或中國肺炎，恰好又站在了中國人民的對立面，也讓在美華裔、亞裔受到歧視。這不是一個國家領導人和首席外交官該有的工作作風。而一個世界頭號強國，在危機關頭反而通過轉嫁、矛盾來緩解自己疫情防控的不力，這的確是一種悲哀。