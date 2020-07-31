大選投票漏洞真實存在　拜登特朗普均面臨風險

美國總統特朗普（Donald Trump）抱有推遲大選、緩解選情壓力的極端想法並非沒有藉口。在新冠肺炎疫情未得到有效控制的前提下，美國部分州初選及地方選舉都出現了投票混亂、甚至選舉舞弊的現象。特朗普方面注重打壓郵寄投票，而民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）則寄望郵寄投票提高投票率。而共和黨方面打壓選票和質疑郵寄投票的做法，更讓拜登擔心自己的選舉成果被「竊取」。

可以說，對於這場異於尋常的大選，兩黨總統參選人均存在某種「猜想」，而且都基於疫情導致的投票混亂現象。

郵寄選票是個「老問題」

據統計，約半數美國州允許選民選擇通過郵寄方式投票。慮到疫情因素，更多州也決定在今年大選中採取郵寄投票的方式。比如，加利福尼亞州、夏威夷州、科羅拉多州、俄勒岡州、華盛頓州以及猶他州等。這類州會把選票寄到註冊選民家中，並要求選民將填寫好、密封好的選票在選舉日之前寄回，或在選舉日送到投票站。

從2012年大選開始，地方郵寄選票的問題就一直存在，但在全國範圍內不具有普遍性。今年出現疫情，郵寄投票的申請激增，這一問題顯得尤為突出。其中很多原因都和選民自己或者客觀因素有關。比如，選民簽字難以辨認，郵寄時間過晚或者疫情期間物流導致延遲、表格填寫不規範，都會選票作廢。

3月佛羅里達州初選中，有18,500張選票因郵寄過時而作廢。在6月初內華達州初選中，大概有6,700張選票因為票務官員無法確認選民簽名而被作廢。肯塔基州大概7%（6,645張）的郵寄投票被作廢。賓夕法尼亞州初選中數萬張遲到的選票最後也是在法院和州政府介入後才避免作廢。根據美國國家公共廣播電台（NPR）網站7月13日的分析，2020年初選以來，至少有65,000張缺席或郵寄選票作廢。

一些批評人士認為，郵寄投票有可能讓一些在不同選區有住址的人，能夠多次多地投票。特朗普也已多次高調抨擊郵寄選票。

特朗普否定郵寄投票

早在6月28日，特朗普就曾抨擊郵寄選票會導致全美歷史上最腐敗的選舉。他認為，選擇「缺席選票」的民眾會經過一個程序，不會導致選票欺詐，與郵寄選票帶來的後果不同。他還通過霍士新聞（Fox News）等平台多次強調郵寄選票和缺席選票的差別，甚至質疑民主黨方面所謂的「無法正常投票」的指控。

與此同時，白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）和司法部長巴爾（William Barr）也延續特朗普的立場，強調郵寄選票為選票欺詐開了綠燈。巴爾還提到，郵寄選票根本就行不通，除了打開信封的人，沒人知道選民是如何投票的，偽造選票也難以辨別。

特朗普及其團隊還多次提到了新澤西州帕特森（Paterson）市的5月初的一次地方選舉。

該市是新澤西州第三大城市，人口15萬。今年5月12日的地方選舉全部採取的郵寄投票的模式。也正是這次郵寄投票，出現了選舉舞弊的醜聞，導致該城市大約20%的選票被標記為「欺詐選票」而作廢。該州總檢察長格魯瓦爾（Gurbir Grewal）發聲明說，當地市議員和當選議員等四人因涉嫌參與選舉欺詐遭到指控。

不過，美國多次全國和地方研究都顯示，沒有證據證明郵寄投票會造成大規模舞弊行為。新澤西州地方選舉舞弊案也不具有普遍性。

拜登「高投票率」成最大疑問

本來選民打壓就是一個既有的嚴重問題，現在疫情爆發，讓各種矛盾更加尖鋭。今後三個月，郵寄投票的問題不可能得到大的改善。預計在大選投票期間，州政府和縣政府之間、共和黨和民主黨之間相互指責、互相找替罪羊的現狀很有可能會是特朗普和拜登兩個團隊爭執的一個縮影。

而拜登和民主黨寄望的高投票率是否實現，也將是一個問題。

美國選舉協助委員會（U.S. Election Assistance Commission）的選舉專家警吿，如果各州這種郵寄投票的問題持續下去的話，今年大選投票日被作廢的缺席或郵寄投票數可能會遠遠超過2016年被作廢選票數（31.9萬）。

在這方面，非洲裔和拉丁裔選民選票作廢的可能性更大。投票率不足，選票打壓的爭議就會激化。比如，6月初內華達州、佐治亞州和西弗吉尼亞州初選也存在打壓選票的指控。而且，非洲裔和拉丁裔選區問題最為突出，加上一些貧困地區，資源受限，投票難度更大。

2019年8月30日，哈佛大學美國行為經濟學家基斯·陳（ Keith Chen）領導的一個調查團隊對2016年大選期間4萬個投票點的等待投票時間進行了研究。結果發現，在非洲裔社群等待投票的時間要比在白人社群投票的時間長29%，74%的非洲裔選民等待的時間均超過1.5小時。

所以，疫情影響最大的反而是少數族裔的投票率問題。民主黨方面力推郵寄投票或缺席投票，也是為了寄望高投票率。如果今秋投票個別戰場州選情膠着，特朗普和拜登所分得選舉人票數相差不大的話，兩黨任何一方都有可能借郵寄投票問題提出異議。