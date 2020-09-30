【美國大選辯論】一場無法撼動搖擺票的口舌之爭

考慮到今年大選可能的選舉爭議，或者在衝刺階段選情可能的膠着，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月29日首場電視辯論爭取的關鍵選民還是「未決選民」（undecided voters），或者搖擺選民（swing voters）。因為早期投票已經開始，多數選民投票意向已決。兩人唯一爭取的還是中間選民或者搖擺選民。

但這種混亂的政治辯論，根本起不到爭取搖擺選民的作用，反而只會強化各自基本盤的支持。這一點從特朗普拒絕譴責白人至上主義者就可以看出。比如，特朗普辯論中提及的右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）事後還特意對特朗普再次表達了支持。該組織曾多次攜帶美國國旗和特朗普畫像，高喊「反對馬克思主義」、「反對共產主義」等口號。

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未決選民是近幾次大選的特殊選民群體，是大選和黨爭不斷裂化的結果。這部分選民的特點就是在大選衝刺階段，不知道如何決定投票意向，而且他們過去都有過向兩黨候選人投票的經歷。加上假新聞和信息不透明等因素，這部分選民的佔比在2016年大選年最高。

根據美國國家選舉研究（the American National Election Studies）的數據，從1948年至1992年，有近18%的選民跨黨派投票，但之後這一比例已經跌至10%。而根據民調分析機構FiveThirtyEight的數據，2016年搖擺選民大概有15%，是2012年奧巴馬（Barack Obama）連任選舉時的3倍之多。2020年大選，搖擺選民的比例有所下降，大概在7%左右。

這一點也能從拜登和特朗普之間的民調差距可以看出。三個月以來，拜登在全國和個別戰場州民調中一直保持領先，而且領先優勢保持在平均8個百分點左右，相對比較穩定，具有一定的持續性。這就說明，目前美國選民的「民意」波動不大。這種民調差距越大、越穩定，搖擺選民的數量就越低。

9月22日，特朗普在賓夕凡尼亞州舉行競選集會。該州是今年的搖擺州之一，拜登民調暫時領先。（Getty）

這不同於2016年大選。希拉里（Hillary Clinton）2016年和特朗普的民調差距小，且波動大。很多搖擺選民和温和保守派選民在大選最後階段都倒向了特朗普。現在的美國選民對希拉里的厭惡程度遠低於拜登。這也使得拜登在爭取搖擺選民方面有一定的優勢。

拜登能否勝選關鍵就是投票率，包括如何吸引共和黨選民的支持。從目前民調來看，這是有可能的。根據《華爾街日報》和美國全國廣播公司8月中旬的民調，10%的註冊選民傾向於做出不同於2016年的選擇。這部分選民主要是特朗普選民。

搖擺、未決選民是否投票、如何投票，關鍵看最後這一個月。如果總統辯論還是這種混亂、彼此否定、你爭我吵的表演，這部分選民更不會依照辯論表現投票，或者根本不知道如何抉擇，有些可能乾脆就會放棄投票。

當然，一場或數場辯論可能根本無法撼動搖擺選票。影響搖擺選票的最大因素還是雙方的募款和競選廣吿的針對性投放。這將是10月份特朗普和拜登除了辯論以外競選發力的重中之重。