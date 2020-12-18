對互聯網巨頭經濟的反壟斷遠遠不夠

互聯網巨頭們正走在風口浪尖。歐盟12月15日宣布兩部法律草案，分別為《數字市場法案》《數字服務法案》。其中《數字服務法案》主要針對擁有超過4,500萬用戶的大型在線平台定立規矩。

兩部新規實施後，Google、蘋果、Facebook和亞馬遜等美國科技巨頭，可能不得不改變其在歐洲的營商模式，否則將面臨營業額6％到10％的高額罰款。這並不是歐盟第一次對互聯網巨頭動手。英國、法國和意大利等國的數字稅已落地。

儘管美國反對歐盟徵收數字稅，但是美國國內對互聯網巨頭並未手軟。美國司法部從2019年7月開始對美國大型互聯網企業展開反壟斷調查。2020年10月6日美國眾議院公布的報吿認為Google、蘋果、Facebook和亞馬遜無一例外都充當了當今數字市場的守門人，制定並支配商業、搜索、廣吿、社交網絡和出版的價格和規則。這份報吿是2019年6月，美國國會對大型科技巨頭壟斷行為啟動調查的結果，系50多年來首次，意義非凡。

蘋果目前面臨歐盟方面的反壟斷調查。（路透社）

美國司法部10月20日以違反《反托拉斯法》（反壟斷法）為由，對美國Google提起訴訟。12月10日，美國聯邦貿易委員會（FTC）和來自48個州和地區的總檢察長聯盟分別對Facebook提起了兩起反壟斷訴訟。



在中國，12月11日召開的中共四季度政治局會議首次提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。11月10日，中國國家市場監管總局發佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。中國銀保監會主席郭樹清近日在「十四五」規劃輔導讀本發表題為《完善現代金融監管體系》的文章，提出「對金融科技巨頭，在把握包容審慎原則的基礎上，採取特殊的創新監管辦法，在促發展中防風險、防壟斷」。相關政策密集出台，主要官員頻頻發聲，目標指向互聯網巨頭、金融科技巨頭，任務亦非常明確：反壟斷和防止資本無序擴張。



可以看到，無論是中國，還是美歐，都開展了針對互聯網巨頭們的反壟斷。美歐針對的巨頭是Google、蘋果、Facebook和亞馬遜。中國政府雖然沒有點名互聯網巨頭是誰，但是阿里、騰訊是公認的目標對象。

美國國會疫情期間舉行反壟斷遠程聽證會：

新興產業的規則構建

中美歐公開反壟斷原因如出一轍，即互聯網巨頭們壟斷經營。美國經濟學家費雪（Irving Fisher）曾經說過一句名言：「壟斷就是競爭的缺失」。經濟學家們早已經充分論證過壟斷是缺乏效率的，壟斷並非資源配置的帕累托最優狀態。從19世紀末期世界經濟發展進入壟斷資本主義時期，反壟斷就成為了各國規制的對象，各國均採取嚴厲的立法來進行反壟斷的法律規制。

伴隨着互聯網興起，互聯網巨頭依託技術優勢贏家通吃，攫取了行業發展的大部分紅利，並利用先發優勢壟斷經營、打擊弱小。對巨頭們反壟斷是應有之義。這一點無可厚非。

這是在全新領域的規則之爭。資本以逐利為目的，巨頭們通過率先的技術突破迅速獲得了龐大的經濟效益，同時也在規則空白的時候構建了一套以維護自身優勢為目的的行業潛規則。如何構建一個照顧各方利益、公平合理的新興產業生態是有為政府的題中之義。扭轉不良規則，填補空白規則勢在必行。

社會生態的新挑戰

不過值得注意的是，現如今的壟斷已經不僅僅是經濟問題。「4G改變生活，5G改變社會」，這種改變不會是簡單的產業調整。互聯網的發展、技術的進步對社會秩序乃至國家傳統治理秩序都提出挑戰。

美國VOX新聞網站2020年11月16日刊發報道《奧巴馬：互聯網是「美國民主的最大威脅」》，面對《大西洋月刊》編輯Jeffrey Goldberg的提問，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）指出互聯網和社交媒體已經成了「美國民主的最大威脅」。「如果我們失去了分辯信息真假的能力，那麼根據經濟學的定義，市場就失靈了；根據政治學的定義，民主也失靈了。從認識論的角度來說，我們正在陷入一場危機。」

美國《外交》雙月刊2021年1、2月號刊登了美國政治學家福山（Francis Fukuyama）、美國杜克大學法學教授Barak Richman等學者合作撰寫的文章《如何從大型科技公司手中拯救民主？》。文章稱「在美國經濟發生的諸多變革中，最突出的莫過於巨型互聯網平台的發展。亞馬遜、蘋果、Facebook、Google和推特，在新冠病毒大流行之前就已經相當強大了。而在疫情期間，由於很多日常生活都在網上進行，它們甚至變得更加強大了。儘管它們的技術十分便捷，但對於這種主導性企業的出現，我們應該感到警惕——不僅因為它們掌握着如此強大的經濟力量，還因為它們對政治傳播擁有如此強大的控制力。這些龐然大物現在支配了信息的傳播和對政治動員的協調。這對運作良好的民主制度構成了獨一無二的威脅。」

11月10日，中國國家市場監管總局公布了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。（中國國家市場監督管理總局網站）

中國要做的還有很多

從奧巴馬到福山、Richman，這些言論代表美國一部分人已經認識到互聯網巨頭對於政治、社會的影響。互聯網企業需要找到在這個社會的適合定位，政府需要在新的社會秩序、國家治理秩序的塑造上發揮更加積極的作用。大變革的時代無論哪一方都要做出改變和調整。

從中美歐近乎同步的行動看，當今世界互聯網經濟的高地並非僅限於歐美髮達國家，中國作為最大的發展中國家已經站在了第四次科技革命的最前端。2018年，Google前CEO施密特（Eric Schmidt）曾預言：「未來十年內，世界上將產生兩套截然不同的互聯網：一個由美國領導，另一個由中國領導。」如今的情況似乎在朝着這種方向發展。

時代的發展提出了新的待解之謎。在這一問題上，中國和美歐站在同一起跑線上。無論資本主義國家還是社會主義國家都沒有可以輸出的現成經驗。機會是均等的，競爭是激烈的，中國需要花更大的精力去探索新的治理「無人區」。