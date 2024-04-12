虎門大橋或將迎來改擴建緩解假日擁堵　計劃投資100億元

中國最繁忙的高速公路之一，通車27年、單日最高車流量曾近20萬的虎門大橋或將「煥新」。4月上旬，廣東虎門大橋有限公司在廣州公共資源交易中心官網發布《莞佛高速公路虎門大橋段改擴建工程可行性研究招標公告》，虎門大橋這座已通車近30年的跨海大橋或將迎來改擴建。



路線全長約21.5公里

招標文件透露，虎門大橋改擴建工程擬推薦線路起於廣深高速太平互通，依次上跨太平水道、百花山隧道、威遠互通、虎門炮台保護區、獅子洋水道、南沙立交，後落地拼入既有道路，終於廣澳高速坦尾立交，路線全長約21.5公里，擬採用高速公路標準，設計速度120公里/小時。

雖然該公告並沒有透露投資額度、大橋現狀如何改擴建等相關信息，但此前，莞佛高速公路虎門大橋段改擴建工程已列入廣東省發改委 2024 年重點建設前期預備項目。

廣東省發改委公開的《廣東省2024年重點建設前期預備項目計劃表》顯示，莞佛高速公路虎門大橋段改擴建工程，總投資100億元。計劃表還顯示，與虎門大橋相接的高速路都將擴建至雙向10-12車道。廣澳高速（南沙至珠海段）改擴建項目，從雙向6車道擴建至雙向10車道，計劃2027年全線建成通車。而甬莞-莞佛高速（常平至虎門段），主線將從雙向6車道，擴建至雙向10-12車道，計劃2028年建成。

虎門大橋。（羊城晚報）

收費年限或將同步延長

虎門大橋於1997年建成通車，作為粵港澳大灣區關鍵通道，其主航道跨徑888米，被譽為「中國第一跨」。通車27年來，為粵港澳大灣區各城市互聯互通和經濟繁榮發展發揮了重要作用。但車流量的持續增長使這條交通大動脈已不堪重負。

如今虎門大橋改擴建，不僅能夠延長橋樑使用壽命，也能更好地緩解假日擁堵的問題，提高兩地通車效率。

虎門大橋的股東之一、越秀交通基建發布的2023年年報顯示， 2023年虎門大橋日均路費收入為282.55萬元，同比增長48.1%，日均收費車流量為10.36萬輛，同比增長43.6%。

不過需要注意的是，改擴建後，虎門大橋的收費年限也有可能同步延長。

根據2004年開始實施的《收費公路管理條例》，經營性公路經營期限一般不得超過30年。

2018年，《收費公路管理條例（修訂草案征求意見稿）》規定經營性公路收費期限一般不得超過30年，對於投資規模大、回報周期長的收費公路，可以超過30年；實施收費高速公路改擴建工程，增加高速公路車道數量，可重新核定償債期限或者經營期限。

越秀交通基建發布的2023年報顯示，虎門大橋的收費截止期限為2029年5月8日。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

