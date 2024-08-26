萬人同泡「龍門十三湯」　惠州龍門創世界紀錄

8月24日下午，龍門農商銀行·2024年「龍年登龍門 好運進家門」系列活動之萬人泡溫泉活動燃情上演，主會場南昆山雲頂溫泉度假區、南昆山大觀園生態度假區共有6737人同時泡三伏浴，共同挑戰「世界上最多人同時泡三伏溫泉浴」紀錄，「龍門十三湯」迎來1.25萬名市民遊客同時泡溫泉的空前盛況。

「龍門十三湯」其他企業作為分會場也紛紛推出優惠套餐，吸引遊客市民體驗養生之旅，將惠州夏季特色文旅活動「龍門三伏浴」推向高潮。



萬人泡溫泉活動在龍門舉行。（羊城晚報）

「世界上最多人同時泡三伏溫泉浴」

今年6月21日（夏至）「龍門三伏浴」首浴啟動以來，龍門各溫泉旅遊企業推出形式多樣的活動和「三伏浴」養生套餐，吸引著各地遊客前來體驗「中醫+溫泉」的康養之旅。

此次「龍門十三湯」萬人泡溫泉活動在今年末伏期間舉行，為今年「龍門三伏浴」活動的又一亮點。

活動由龍門縣文化廣電旅遊體育局主辦，龍門縣旅遊協會、「龍門十三湯」企業承辦，得到龍門縣總工會、廣東龍門農村商業銀行股份有限公司等單位大力支持。

活動在主會場——南昆山雲頂溫泉度假區、南昆山大觀園生態度假區同步啟動，來自全國各地的遊客和本地市民，有序進入景區，體驗中藥溫泉的養生功效，暢玩泉水遊樂項目，享受「三伏浴」的別樣體驗。

南昆山雲頂溫泉度假區、南昆山大觀園生態度假區，近期均獲得了「廣東省職工療休養基地」稱號。在活動開始前，兩大景區分別推出優惠溫泉套票，組織和吸引市民遊客參與。

萬人空巷的情景在溫泉景區上演。在廣大市民、遊客的參與、見證下，當天下午，南昆山雲頂溫泉度假區、南昆山大觀園生態度假區共同完成「世界上最多人同時泡三伏溫泉浴」的挑戰，獲得世界紀錄協會現場認證。

活動期間，作為分會場的地派溫泉森林度假區、南昆山溫德姆溫泉酒店、林豐溫泉度假山莊、南昆山慕思嘉華溫泉酒店等「龍門十三湯」企業也紛紛推出溫泉惠民套餐，積極參與萬人泡溫泉活動，將今年的「龍門三伏浴」活動氣氛推向高潮。

參與活動的企業和市民遊客均表示，「龍門三伏浴」是龍門創新推出的康養旅遊產品，深入人心，配合今年「龍年登龍門 好運進家門」系列活動，更是讓人親身體驗「魚躍龍門」的寓意，將健康、吉祥帶回家。

超萬名市民遊客共赴盛宴。（羊城晚報）

深化「龍門三伏浴」品牌形象

龍門溫泉蜚聲業界。龍門為廣東首個「中國溫泉之鄉」，擁有優質的溫泉資源和豐富的森林資源，被世界溫泉及氣候養生聯合會授予「世界森林溫泉保養地」稱號。數據顯示，龍門現有4家中國五星級溫泉企業、4家國家4A級（溫泉）旅遊景區，擁有13家大型溫泉企業和260多家溫泉酒店民宿。

多年來，龍門從頂層設計、規範管理、品牌提升、文化賦能等多角度入手，成功打造「龍門十三湯」溫泉品牌，推出「龍門三伏浴」等特色產品，深受廣大遊客喜愛，推動龍門大地流淌的溫泉成為惠民富縣的「黃金泉」「幸福泉」，為環「兩山」示範區建設打下厚實的基礎。

經過前期調研論證，專家學者認為，環「兩山」示範區擁有一流的森林資源、一流的溫泉資源、一流的文化資源和一流的區位市場，發揮優勢打造森林溫泉康養產業帶，將打造成為世界級森林溫泉康養目的地。

「龍門舉辦此次『龍門十三湯』萬人泡溫泉活動，旨在深入實施『百千萬工程』，配合環『兩山』示範區建設，積極打造世界級森林溫泉康養目的地，推動龍門溫泉康養產業的高質量發展。」龍門縣文化廣電旅遊體育局相關負責人表示，今年以來，龍門縣立足「森林+溫泉」資源優勢和特色，持續推廣「龍門三伏浴」主題活動，進一步展示龍門傳統文化、特色資源，提升大眾對龍門溫泉療休養文化的認知，深化「龍門三伏浴」品牌形象。

據介紹，龍門正在進一步整合、保護、利用「森林+溫泉」資源，全面推廣「中醫+溫泉」康養模式，推動形成大溫泉康養產業體系，實現「旅、文、醫、養」四位一體，為建成粵港澳大灣區生態花園、世界級森林溫泉康養目的地等目標，不斷夯實溫泉康養產業基礎。