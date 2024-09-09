深圳灣口岸查獲5kg瀕危恆河鱉製品　司機稱收費幫他人帶貨不知情

據「海關發佈」9月9日消息，經鑑定，深圳灣海關近日在一輛跨境客運車輛中查獲一批恆河鱉製品，重量達5千克。恆河鱉被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ。



深圳灣海關查獲的一批恆河鱉製品。（海關發佈）

深圳灣海關查獲的一批恆河鱉製品。（海關發佈）

深圳灣海關查獲的一批恆河鱉製品。（海關發佈）

一輛跨境客運車輛從深圳灣口岸入境內地，經過海關監管區時未向海關申報，海關關員對其車輛實施查驗時，在後尾箱中發現有疑似動物製品一批，重量5千克。

涉案司機自稱收取費用幫他人帶貨通關，並不知是何種動物製品。後經專業機構鑑定，該批物品實際為恆河鱉製品。

深圳灣海關查獲的一批恆河鱉製品。（海關發佈）

深圳灣海關查獲的一批恆河鱉製品。（海關發佈）

中國海關提醒：根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等相關法律法規，除合法持有國家瀕危物種進出口管理機構核發的《允許進出口證明書》或者物種證明外，任何貿易方式或攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境的行為均屬違法，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。