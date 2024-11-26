香港坐船到中山僅1蚊？　新中山客運口岸11.28開通　票價一文睇清

公眾號「中山發佈」消息，新中山客運口岸定於本周四（11月28日）正式通航，首班航船將於當天上午10點由新客運口岸駛向香港中港城。



通航前3日，香港市區航線、蛇口航線票價僅需1元（人民幣，下同），香港國際機場航線成人普通艙半價促銷為175元。



新中山客運口岸。（中山發布）

中山客運口岸由火炬開發區沿江東路1號搬遷至翠亨新區馬鞍島南部東匯路66號。即將開通的新中山客運口岸是目前廣東全省規模最大的水運口岸。

據介紹，新中山客運口岸通航時將計劃開通香港機場、香港中港城以及深圳蛇口3條航線，另外正在謀劃開通澳門氹仔航線、珠海海島游、水上觀光等航線。

搬遷至新客運口岸後，至香港中港城約36海里，航行時間由原來的85分鐘縮短至65分鐘；至香港機場約24海里，航行時間由原來的70分鐘縮短至50分鐘；至深圳蛇口約20海里，航行時間約50分鐘。

新中山客運口岸效果圖。（中山發佈）

票價一覽

據介紹，11月28日至30日期間，香港市區航線、蛇口航線全線1元票價大促銷；香港國際機場航線半價促銷，成人普通艙票價175元。

通航前3日，香港市區航線、蛇口航線票價僅需1元。（珠江客運網站）

在12月1日至31日期間，香港市區航線、香港國際機場航線和蛇口航線按半價優惠促銷（香港市區成人普通艙票價100元；香港國際機場成人普通艙票價175元；蛇口線成人普通艙票價40元）。

新中山客運口岸效果圖。（中山發佈）

預計在2025年1-3月期間，全部航線票價按對外票價八折優惠（香港市區成人普通艙票價160元；香港國際機場成人普通艙票價280元；蛇口線成人普通艙票價65元），並視客源情況再作調整。

初期，口岸將安排往返中山至香港市區14個航次，中山至香港機場8個航次，中山至蛇口4個航次，未來將根據客源和運力，加密香港國際機場航班。