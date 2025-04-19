4月北上必看花海　惠州、東莞、佛山、肇慶賞花遊樂好去處

在春意盎然的4月，灣區不少地方有醉人花海，附近還有遊樂設施，是休閒旅遊的好去處。趁着復活節小長假，不妨跟着賞花路線，與家人及朋友一同賞花玩樂！



惠州：千花洲度假區

若到惠州賞花遊樂，千花洲度假區絕對是一個好去處。

位於惠州惠城區江北東區、毗鄰國家5星級景區的千花洲度假區，是一個大型旅遊景點，集生態旅遊、親子玩樂、文旅住宿於一身。這裏的千花洲生態景區，以「千花」概念打造生態花海盛景。

每年這個時候，千花洲生態景區內都是簕杜鵑盛放的黃金時期。在「浪漫花境區」內，有大片球狀簕杜鵑，紅、紫、粉、黃、白色的花束，構成綠意盎然的城市綠洲，從高空看非常震撼。

圖內有復古小火車，欣賞沿途花卉。（781135622@小紅書/當代中國授權）

整體項目用地面積82萬平方米，有花、有湖，日間享受大自然風光，晚間則有光影秀，適合假日年輕人乃至一家人休閒旅遊。（視覺中國/當代中國授權）

千花洲有八大景點，圖中的是浪漫花境區，以種植簕杜鵑為主，五彩繽紛，站在觀景亭上能飽覽全境...（千花洲官方小紅書/當代中國授權）

千花洲度假區毗鄰山清水秀的5A級景區惠州西湖，是集餐飲，住宿，遊玩，購物，娛樂為一體的大型旅遊度假綜合體。（千花洲官方小紅書/當代中國授權）

在「花千谷」內，種植了近20種四季開花的喬木，每個季節呈獻不同花卉，全年花期不斷，甚麼時候來都能賞花。

晚上，這裏有全國首個水陸雙棲行浸式熊貓主題花海夜遊，有傳說中只會在晚間開花的仙靈花，也有夜遊光影秀，別具特色。

度假區內還有採摘果園、兒童樂園等，是一家大小假日享受田園風光的好地方。

東莞：香遇百花園

想看繡球花的話，東莞的香遇百花園一定不會令你失望。

位於東莞東城區的香遇百花園，是東莞精心打造的一個休閒文旅勝地。香遇百花園以「無盡夏」景觀，全年都展示不同花卉，經常吸引人到來打卡！

被譽為東莞「莫奈花園」，香遇百花園被綿延不斷的繡球花海所包圍——藍紫粉白交織成法式浪漫花園，恍若打翻的調色盤！繡球花現在正進入全盛花期，展期由現在一直至5月10日，想趁假期遊玩的便要行動了。

園內還有遊樂設施。（CC超愛玩@小紅書/當代中國授權）

五彩斑爛的花園內，有仿法式木屋，是必去的打卡位。（155460582@小紅書/當代中國授權）

香遇百花園內有櫻花園、牧歌花園、彩鴿迎春等十大主題園區，一年四季都能欣賞到不同花卉。（793400624@小紅書/當代中國授權）

香遇百花園總面積達500畝，主打自然主義風莫奈油畫花海，四季都有不同的造景，非常值得遊覽。（圖711277496@小紅書/當代中國授權）

必打卡的有秘境花廊隧道，穹頂被繡球花瀑完全覆蓋，陽光穿透花瓣形成獨特的美景。

在魔幻霍比特小屋，還隱藏了一個花海的童話世界，法式小屋外片地花海，是必到的打卡點。

園內還有一個無動力樂園，以木材、繩子、沙子、樹木、竹子等自然材料，打造出叢林穿越、魔網樂園、滑索、七彩滑道、三角魔網、沙池尋寶、小木屋等野外遊戲，讓孩子放下手機、盡情在大自然中玩樂。

佛山：西樵山環山花海

位於佛山市南海區環山大道，每年從2至4月，都是佛山的網紅賞花地。

西樵山下的環山花海達4公里，大片黃花風鈴木、波斯菊、金魚草等，隨風搖曳、曼妙多姿，仿似置身於童話世界。

行山賞花，這裏有不錯的路線：由環山花海出發，看黃花風鈴、波斯菊，進入南門步道登山，再到九龍岩、茶花園看茶花，然後到桃子花園看桃花，再到杜鵑園看雞冠花，最後到天湖公園，沿北門徒步下山。沿途盡是「花花世界」，令人賞心悅目。

西樵山內也有野外遊戲，挑戰體能。（Yat三月@小紅書/當代中國授權）

石樵山的石燕岩內的水下礦洞，要划船才能進入。（42907607937@小紅書/當代中國授權）

西樵山上著有「三園一廊」，其中「三園」有「桃花園」、「桂花園」和「山茶花園」，「一廊」指「十里杜鵑長廊」，每年2月開始繁花盛放，行山路線進入不同的大自然花園。（視覺中國/當代中國授權）

西樵山，原本的名字叫錦石山，那是因為山上的峰石燦爛如錦而得名。樵，是砍柴的意思。古時候，廣州人到東面的羅浮山砍柴，稱羅浮山「東樵」；往西面的錦石山去砍柴，就把錦石山叫作「西樵」了。（視覺中國/當代中國授權）

西樵山是國家級風景名勝區，欣賞花海後，景區內還有不錯的玩意。必去的景點之一，便是石燕岩了。乘坐礦洞船進入石燕岩水下礦洞，看千年採石遺址，探秘奇特地質「冬菇岩」，彷彿進入了另一仙景。

值得一提的是，西樵山免費進入但需要在公眾號預約，而礦洞船則是收費項目，需要在前1天於公眾號「西樵山旅遊」預約。

肇慶：七星岩

肇慶七星岩，被譽為「嶺南第一奇觀」，是全國第一批風景名勝區，星湖濕地公園更是全國第一個濕地公園。

這裏四季都有不同的花卉，而當下正是宮粉紫荊的世界，花期持續到4月，要看的得抓緊時間了。

看宮粉紫荊長廊，必到水月東堤。水月東堤是免費的，其實就是從外面看裏面景區的景色。路線簡單輕鬆，還可以租單車沿路欣賞，有趣好玩。

七星岩還有能划小舟，欣賞湖上落羽杉的盛景。（942137359@小紅書/當代中國授權）

七星岩的堤岸風景優美，隨手都能拍到浪漫花景。（942137359@小紅書/當代中國授權）

從高空向下看的七星岩花海長廊。（視覺中國/當代中國授權）

水月東堤長約970米，是青蓮湖與里湖的分界線。這裏每年宮粉紫荊花盛放，形成了仙景般的長廊。今年繁花盛景還上了央視新聞的《春天裏的中國》，備受推崇。（視覺中國/當代中國授權）

園內設有坐觀光車，沿途經過星湖濕地公園，那裏有櫻花林，超美。如果泛舟的話，還能夠親臨落羽杉群，感受當中的雄偉。

七星岩風景秀麗，有「小西湖」之稱，不過，七星岩除了有西湖的堤岸楊柳、亭台樓閣外，更值得欣賞的還有它的湖光山色。山環水繞，意趣盎然。

七星岩又被稱為「小桂林」，不但景色優美，還能讓游人無限親近，可游船、散步、登山、鑽洞，是適合賞花遊玩的大自然樂園。

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