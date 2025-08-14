南洋的風飄到珠江：五感沉浸間品東南亞書韻

8月15日至19日，2025南國書香節將在中國進出口商品交易會展館B區啟幕，年度主題為「書香灣區·閱見世界·共享未來」。其中，位於展館B區的東南亞國家館由南方報業傳媒集團（南方日報社）South（南方國際傳播中心）承辦，將串聯起新加坡的多元融合、馬來西亞的斑斓色彩與泰國的佛系詩意，打造一場跨越山海的文化之旅，讓閱讀成為一場五感沉浸的南洋冒險。



東南亞國家館

書頁間聽見馬六甲海峽潮聲

記者提前探營書香節看到，東南亞館的外觀設計概念是對東南亞國家常見的疊檐式建築的抽象表達，兼具東南亞國家視覺印象的共性和現代藝術風格。

策展方面，South邀請高校、翻譯協會、出版人、策展人等遴選整理展出書單，組織採配東南亞各國優秀出版物參展，甄選來自新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等東南亞國家的優秀書籍約140個書目。同時，與馬來西亞策展人莊家源聯合策展「100本書裡的馬來西亞」主題圖書展，展出的書籍涵蓋小說、散文、詩集、評論、口述史、影像寫作與跨域創作。

「有些作品出自馬華文學的奠基者，描繪遷徙、語言與時代的流變」，相關負責人介紹，展出的書籍也有許多出自當代寫作者的手筆，試圖用敏銳而細膩的書寫回應當下的社會現實，希望讀者足不出戶也能聽見馬六甲海峽的潮聲。

不用機票也能感受「椰林樹影」

除了「書香飄飄」外，富有「椰林樹影」風韻的東南亞文化元素的新加坡娘惹文化展、東南亞國際教育展、二十四節令鼓體驗館等也會閃亮登場。

據介紹，South將與新加坡華族文化中心、廈門南洋學院合作展出「新加坡娘惹服飾」主題文化展；與廣州新僑學校、潮州潮響鼓社合作策劃展示師生藝術作品和二十四節令鼓；同時，搜集整理了一批來自東南亞各國的手工藝品、潮流食品參展，活躍展出氣氛，增強交流互動。

開展期間，South邀請馬來西亞國家非遺項目二十四節令鼓將在15日上午舉行的閱·世界館開幕活動和15日傍晚在珠江散步道舉行的「文藝之夜」活動上演出。二十四節令鼓創始人、馬來西亞國家文化人物陳再藩將親臨書香節與來自馬來西亞新山的鼓手一起做題為「響徹雲霄的節令鼓點——馬來西亞華人族群的文化創新與全球化」的文化分享及展示；馬來西亞雪蘭莪州公共圖書館還帶來兩場精彩有趣的童書分享。

響徹雲霄的節令鼓點——馬來西亞華人族群的文化創新與全球化

「我們希望不僅把受衆印象中的『南洋文化』帶到廣東，也希望廣東與東南亞融合的新派潮流也讓世界看到。」相關負責人舉例，比如馬來西亞策展人莊家源將與讀者分享「100本書裡的馬來西亞」主題圖書展的策展思路及馬華文學的發展和傳播源流；新加坡作家周德成將以新加坡情詩為由，開展一場名為「愛與AI之我寫愛情 愛情寫我」的創作分享。「讓讀者們乘興而來，盡興而歸，不僅有書，還有思想層面的碰撞和收獲。」

100本書裡的馬來西亞

愛與AI之我寫愛情 愛情寫我

據悉，書香節期間，東南亞館同步參與南國書香節組委會舉辦的集章活動，集滿包括越南（主賓國）館和東南亞國家館在內的十個印章即可獲取IP Guangdong推出的與南國書香節聯名款文件夾和書簽套組。