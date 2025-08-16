廣東商場內的奇幻建築　「購物藝術館」、城市中的花園綠洲在哪？

「打卡經濟」的出現，令原本是購物消費功能的商場，加添了新角色。

近年，大灣區商場不斷湧現，不單外型亮麗，內部裝潢更是別具心思，有的著意綠化、有的主打藝術，有的更結合城市需要，發展成市民消閒娛樂的新場所。

以下便介紹一些內裏建築新奇夢幻的商場，當中還看到大灣區城市發展的獨特魅力。



深圳中洲灣 C Future City teamLab大灣區首個藝術基地

作為大灣區最年輕、具活力、創新型的城市，深圳吸引了全球頂尖企業前來發展，「全球十大必看展覽」teamLab就是其中之一，它在國內首個常設館「teamLab 共創！未來園」就設在深圳福田區一個重點商場內，這個就是「中洲灣 C Future City」了。

中洲灣 C Future City於2022年底開幕，佔地130萬平方米，開幕之時一直被喻為深圳最「潮」商場，以「藝術、科技、自然」為主題， 打造一座充滿未來感的休閒購物新空間。

日本teamLab 團隊的國內首個常設館設於三樓，固然是商場的賣點，除此之外，teamLab還在商場內打造了三座巨型公共藝術裝置，令整個商場充滿科技感，可觀性更高。

第一座就是位處商場大門一道樓高三層的流動瀑布裝置，名為《因瀑布與人而現的漩渦》。當水從高處流下時，會根據空間形狀而變化，這個時候若你走進「瀑布」當中，水便衝擊你的身體，而當水流到地面上時，也會產生漩渦，就像置身在大自然瀑布一樣真實。

深圳中洲灣C Future City內由teamLab設計的巨型裝置，利用科技把結合大自然美學，將遊客帶進科幻一般的未來城市場景。（From teamLab/當代中國授權）

深圳中洲灣C Future City是深圳市中心最大的舊城改造而成，利用藝術、科技與自然融合，圖中的流水瀑布便是商場的標記。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

在二樓走廊，設置了一個巨型立方體，名為《花與人之立方體堆砌》，方體內能隨四季「開」花，當走近時，花兒會隨個人的動作而開花和凋謝，若靜止不動的話，花兒則會開得更多更燦爛。走在當中，就像衝進了撲朔迷離的夢幻世界一樣。

而在下沉商場樓梯間的巨型植物牆，也有令人驚艷的視覺場景。植物牆上種滿花兒，而瀑布在植物之間傾瀉而下，花朵隨流水及人的流動而綻放，就像走進了夢幻仙境一般令人著迷。

廣州K11 「購物藝術館」式高端商場走進大灣區

商場在購物以外，能同時是一座藝術館，消費體驗會有怎樣的不同呢？

位於廣州珠江新城商圈的廣州K11購物藝術中心內，以大量金屬材料布置，當中有一面以樓梯為設計意念的藝術牆是商場的標記，金光燦燦的藝術品在燈光照耀下，散發着貴氣。

廣州K11購物藝術中心，與香港K11 MUSEA都是由香港新世界發展旗下K11集團打造的，透過創意、文化及創新的力量，令高端客戶的購物體驗更多姿多彩，於2018年開幕。

座落在廣州中央商務區內，毗鄰5大文化地標，以及全廣州第一高樓周大福金融中心，廣州K11是珠江新城中軸線上僅有的高端商業綜合體，它的「購物藝術館」概念為廣州商場帶來了新模式。

廣州K11內建築的最大特色，是以金色的材料塑造幾何圖案，衝擊視覺，令人百看不厭。（視覺中國/當代中國授權）

廣州K11位於周大福金融中心裙樓，是珠江新城中軸線上僅有的高端 商業綜合體項目，與地鐵3號線，5號線和APM線聯通，金燦燦的外表成為珠江新城的亮麗地標。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

廣州K11內，到處都是大型藝術品，每一層都是建築與藝術大師的藝術結晶，光是逛逛也是享受。

值得注意的是，800多平方米的「Chi K11」藝術空間是K11的核心亮點，定期舉辦國內知名藝術展覽，如草間彌生、達利等藝術家的作品展覽。商場還設有玻璃天幕、空中舞台、都市農莊等特色場景，將藝術元素與商業功能深度融合。

華麗商場的誕生，正在述說大灣區高端消費力的故事。

深圳坂田萬科廣場 城市中的花園綠洲

逛完精妙絕倫的藝術館式商場，有沒有想過商場也能容納一個「森林」？

位於深圳龍崗的坂田萬科廣場，官網以「自然有生活in Nature WE LIVE」為理念，把商場打造成一個森林，有熱帶植物、參天巨木，四周還有仿生的流水瀑布，仿如一個野生的熱帶雨林，充滿夢幻風情。

設計團隊Arcadis創新地採用「商業+立體公園」理念，透過「中心庭院」佈局，以購物中心與四幢塔樓圍合成一個大型立體的中央開放空間。自然元素從地面延伸至屋頂和四周，建造出生機勃勃的「城市立體公園」，實現都市生活與自然景觀的融合。

深圳坂田萬科廣場大量種植了花卉植物，包括難得一見的「地涌金蓮」。相傳佛祖釋迦尼誕生時，每走一步，足下都生出金光燦燦的金蓮花，說的就是地涌金蓮了。（設計團隊Arcadis微信官網/當代中國授權）

深圳坂田萬科廣場有大量的巨型「野生」動物，包括有黑臉琵鷺、花貓、猴子等等，成為了商場城市森林的標記。（Shutterstock/當代中國授權）

（當代中國製圖）

坂田萬科廣場亦是一個「深圳在地自然博物園」，園內有濕地、山丘、洞穴等自然風貌，將多樣化的植物與生態景觀融入城市環境，成為城市生物多樣性討論新熱點，讓遊客在商業環境中享受自然一刻，並提升社區的生態意識。

這座集購物、休閒、娛樂、文化與藝術於一體的綜合商業地標，開啟了深圳城市生活與自然深度融合的新篇章。

