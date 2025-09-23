颱風樺加沙｜花蓮堰塞湖溢流77人受困　台媒指場景如《明日之後》

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】樺加沙颱風外圍環流夾帶強風超豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日（今日）下午2時50分發生壩頂溢流，泥石流衝入光復鄉，當地有77人受困。台媒《聯合報》報道指出，無黨藉立委高金素梅接獲部落災民傳來影片，「場面好比《明天過後》（香港譯作《明日之後》）電影觸目驚心」。



據了解，台灣的樺加沙颱風警報雖解除，但仍持續影響全台，南部、花東地區更降下豪大雨，花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今日（23日）下午出現溢流現象，兩波洪峰猶如海嘯般沖入光復鄉，不僅橋梁被沖斷、街道遭淹沒，民宅一樓也被泥水灌入。畫面上看到不少車輛泡在水中，連軍用卡車都被沖走，有人受困車上，亦有婦人疑似受困路邊。

花蓮縣消防局表示，到下午5時為止，已接獲66件報案，共77人受困，多是在自宅二樓以上待避，另有2人失聯，都在光復鄉，已經出動消防艇持續搶救，也向台東、新北消防局請求支援人力搶救。

軍用卡車也被泡在水中。（影片截圖）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日（今日）下午2時50分發生壩頂溢流，泥石流衝入光復鄉，當地有77人受困。（影片截圖）

有婦人疑似被困路邊。（網絡圖片）

花蓮堰塞湖溢流，許多車子泡在水中。（臉書）

花蓮堰塞湖溢流。（翻攝台媒）

颱風樺加沙｜花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦被困緊抱電線桿女兒急求救

有婦人受困花蓮光復市場。（翻攝臉書）

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已經指示中央災害應變中心統合部會協助花蓮縣府採取緊急應變措施，協助救援受困民眾，對於目前光復市區以及下游區域的防災與避難。

台灣氣象署宣布將啟動大規模或劇烈豪雨作業

台灣氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，本島或各離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨、且有局部縣市達大豪雨標準；或局部縣市單日就達超大豪雨、或預估連日大豪雨的情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

據了解，台灣氣象署前一次啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，是今年7月28日受西南風影響帶來明顯降雨，因此啟動作業，並持續到8月4日中午解除。

氣象署指出，今天受樺加沙颱風寬廣外圍環流影響，各地降雨持續，花、東及屏東山區有超大豪雨，宜、花及高雄山區也有大豪雨發生，其餘多處也有大雨或豪雨，最大時雨量是屏東縣瑪家鄉新瑪家的70毫米，最大3小時雨量是花蓮縣秀林鄉龍澗的165.5毫米。