華南理工大學再生車禍　網約車肇事　被撞教師輕微傷

9月29日，華南理工大學（五山校區）發生交通意外，有人在校園內踩單車時被網約車撞到。校方表示，被撞的是該校的退休教師，僅是擦傷。



《正在新聞》報道，現場照片顯示，一輛白色私家車撞上騎單車的人，被撞人員倒地在車前，單車相距數米遠，車旁可見限速30的交通指示牌，牌上寫有「減速慢行」字樣。

華南理工大學保衛處工作人員回應，今早確實發生一宗交通事故，肇事者為網約車司機，被撞行人為退休教師。行人傷勢不重，僅為擦傷。校外車輛需要報備進校，有訂單才能進入。

網約車撞上踩單車的教師。（小紅書）

天河交警一大隊工作人員亦證實事件，並稱被撞的人是輕微傷，已經處理完畢。具體責任劃分認定需要看最終交通事故責任認定書。

值得一提的是，華南理工大學廣州大學城校區日前發生一宗致命交通意外。9月27日晚，一輛私家車在校內撞倒學生，造成一死一傷。網傳消息稱，死為為今年新生，出事當日正值其18歲生日，另一名傷者為該校舞蹈學專業的大三學生。