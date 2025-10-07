十一｜惠州海鮮店問價不說先上菜　兩餸661元　顧客刪片後獲退款

國慶假日期間，廣東惠州一間海鮮餐廳因「兩道菜收費661元」（人民幣，下同）事件引發網絡熱議。涉事遊客投訴稱，在惠州大亞灣經濟技術開發區霞浦街道小徑灣某海鮮餐廳就餐時，被收取高額費用，質疑餐廳「不提前告知價格」。



10月6日，一名男子發影片投訴指，他與友人兩人就餐，只點了炒蟶子與螃蟹兩道菜。結帳單顯示，螃蟹每斤188元、重2.4斤共451元，蟶子每斤68元、重3斤共204元，加上兩人茶位費6元，合計661元。

男子在評論區表示：「不是我黑他們，真的是有點貴了。旁邊一個大哥問我多少錢，我說六百多，他說他點了三個菜一千多。」

男子在惠州海鮮餐廳點單2道菜，花費661元。

男子稱，鄰桌點了3道菜花費大約1000多元。

該遊客楊先生其後接受媒體訪問時稱：「原本想用團購，到店後對方說團購時間過了，要我們單點。我們問價格，他們不說，讓我們先吃。」他表示，直到結帳時才得知餐費金額。

餐廳老闆則回應媒體指，顧客點菜時已明確告知價格與斤數，所有菜品均明碼標價，實際收費比標價「還低不少」。

10月7日，從投訴者楊先生的社交平台可見，其已刪除原投訴影片，並於6日晚上傳微信群截圖，顯示雙方疑似已達成調解。一名微信名為「陳某」的人向他退回400元。

男子獲退400元。

群聊訊息顯示：「基於雙方自願調解，商家表示願意退費市民400元，市民同意停止對商家的不良影響，商家可在此群將退款直接轉給市民。」楊先生稱，會「終止一切影響商家做生意的行為，刪除我的影片」，並於群內接收400元轉帳。

7日上午，涉事餐廳附近商戶證實，微信群中的陳某的確是該店相關人士，又指「每家店的海鮮價格不一樣，不同時間也有浮動」。霞涌街道辦工作人員表示，已注意到網民反映，街道辦人員正配合市場監管部門前往查看，具體處理結果將由監管部門公布。