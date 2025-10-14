港資企業YouFind推AIPO服務　入內地尋機遇　助大灣區擁抱AI變革

9月26日，由粵港澳大灣區發展辦公室聯合主辦的「香港・進・品牌大灣區2025」研討會於深圳圓滿舉行。來自粵港兩地近300位企業家、學者及行業領袖參與盛會，共同探討品牌建設與創新發展的新方向。在是次備受矚目的活動中，You Find Ltd.董事及創始人朱俊昌先生獲邀發表主題演講，首次系統性提出「AI平台優化（AIPO）」戰略，為企業在AI驅動的「推薦經濟」時代中把握發展機遇提供創新思路。



AI時代來臨：從「搜尋」到「推薦」的營銷變革

朱俊昌在演講中明確指出：「我們不再是『獵人』，而是『被推薦者』。」隨著ChatGPT、Google AI Overview、Perplexity、Gemini等AI對話平台用戶數量急速增長，用戶行為模式已從「關鍵字搜尋」轉向「直接提問」，由「自行篩選」變為「獲取推薦」。

數據顯示，全球主流AI平台每月活躍用戶已突破20億，AI正逐漸成為用戶獲取資訊的主要入口。在此背景下，若品牌仍然僅依賴傳統SEO（搜尋引擎優化）策略，將難以有效接觸新一代消費者。

YouFind創始人朱俊昌。

何謂AIPO？品牌營銷的下一階段必修課

AIPO，即AI平台優化（AI Platform Optimization），是一套讓品牌內容更容易被AI平台發現、理解、信任，並最終推薦予用戶的策略框架。朱俊昌強調：「AIPO並非取代SEO，而是一種策略性進化。」

與傳統SEO着重競爭「排名」不同，AIPO的核心在於爭取AI系統的信任與推薦。品牌需要在內容質量、專業權威性、結構化數據等方面全面提升，方能成為AI系統認可的「專家資訊來源」。

AIPO包含四大核心策略，即內容戰略轉型：從關鍵字導向轉向問答導向，直接回應使用者真實提問；建立權威形象：由流量獲取者轉型為知識領袖，發布行業白皮書、深度評測報告；結構化數據應用：透過Schema標記等方式，讓AI系統準確理解內容資訊；監測AI能見度：追蹤品牌在AI回答中的提及頻率與推薦情境。

中小企業發展機遇：在細分領域建立AI信任

朱俊昌特別指出，AIPO為中小企業提供了突破性發展機會。「企業無需在所有領域超越大型品牌，只需在特定細分市場建立無可爭議的專業權威。」

他以「大灣區跨境電商物流」為例，說明只要在特定領域持續輸出高質量內容，建立AI系統的信任，當用戶提出相關問題時，AI便會優先推薦該企業的解決方案。

YouFind正式推出AIPO服務：助力品牌成為AI首選

優易化作為YouFind在內地與香港的戰略分支，憑藉多年在數字營銷與AI技術領域的豐富經驗，正式推出「AIPO全案服務」，協助企業達成以下目標：建立AI友好型內容體系；打造行業權威知識庫；部署結構化數據架構；實時監測AI推薦表現。

朱俊昌總結表示：「未來的品牌營銷，不再是關鍵字的競爭，而是知識與信任的競爭。能夠獲得AI系統信任的品牌，將在推薦經濟時代佔得先機。」