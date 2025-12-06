漫遊大灣區4條最美步道　360°飽覽山海奇觀　體驗一步一景

粵港澳大灣區在經濟高速發展的同時，更致力構築「宜居、宜業、宜遊」的理想城市群，打造優質生活圈。

透過系統性的生態保育與城市規劃，一段段優美的步道如綠色的脈絡般悄然延展，不僅是市民觸手可及的天然「氧吧」，更將山海城島的絕美風光，串聯成灣區的行走畫廊。現在就來漫遊當中四道最美步道吧！



深圳虹橋公園 光明紅絲帶 城市生態級休閒步道

作為大灣區生態步道的亮眼地標，深圳虹橋公園坐落於光明區東部，西起新城公園，東接馬拉松山湖綠道，北臨碧波蕩漾的公明水庫，憑藉其4公里長紅色空中棧橋「光明紅絲帶」的獨特景緻，自2020年底開放以來迅速收穫「灣區最美空中廊道」美譽，成為市民逃離都市喧囂、親近自然的首選地。

公園總佔地403公頃，其中全長4公里的紅色廊橋為全國第二大鋼結構單柱多曲景觀橋。橋寬5米，平均高8米，坡度控制在5.8度以內，蜿蜒穿行於尤加利樹林、濕地與荔枝林間。園區透過低干預開發，保留90%以上森林覆蓋率，成為多種國家保護動植物的棲息天堂，包括豹貓、金毛狗和黑臉噪鶥等。

深圳虹橋公園於2020年開放，因為鮮紅色的廊橋和豐富的自然生態元素，享「灣區最美生態廊道」的美譽。（網上圖片）

深圳虹橋公園棧道設有人性化設計，坡度控制在5°內，平坦易行，而且每500米便有生態補給站，有飲用水及充電設施，令市民能夠休閒享受步行之樂。（Getty/當代中國授權）

（當代中國製圖）

行走橋上，宛如漫步樹冠之巔，沿途20餘處觀景平台讓遊客360°俯瞰高爾夫球場與城市交融的畫卷。林木釋放的負氧離子讓這裏成為「都市綠肺」，是都市人療癒身心的天然氧吧。

對於行山人士而言，虹橋公園適合不同體力人士需要。橋上設有不同的垂直電梯、螺旋樓梯等出入口，照顧不同體力需求，全程輕鬆往返約兩小時。體力許可的話，還可以經虹橋進入大頂嶺綠道，挑戰三座網紅白橋，沿途全是原始生態林，或登上全景塔，將虹橋全景盡收眼底。

中山金鐘湖公園 12公里環湖步道「一步一景」

中山金鐘湖公園環湖步道，也是大灣區城市生態步道的典範。

公園位於中山新安路金鐘水庫旁，緊鄰主城區南緣，以其環抱水庫的地理優勢，成為串聯中心城區與南部五桂山生態屏障的核心綠廊，四周風景如畫，有「中山小阿勒泰」之稱。

公園總面積達934畝，環繞金鐘水庫而建，東接古香林公園，西接樹木園，金鐘水庫猶如一塊碧玉鑲嵌園中。

公園位處中山中心城範圍的金鐘湖片區，是中山自然生態要素類最豐富的區域，森林覆蓋率超過86%，擁有超過1,000種野生植物，物種多樣形成植被層次，原生態景觀保存完好。這裏常年都是花海的觀賞天堂。

中山金鐘湖公園長約12公里，是一道環湖綠道，四季有不同花海，秋季有粉黛亂子草，冬天則有落羽杉林。（中山市文化廣電旅遊局/當代中國授權）

中山金鐘湖公園綠道圍繞金鐘水庫而建，沿途能夠飽覽霸上及霸下濕地兩區的風光。（中山網/當代中國授權）

（當代中國製圖）

公園的靈魂所在，是環湖而建的金鐘湖步道，長達12公里。步道的魅力在於提供 「一步一景」 的沉浸式體驗：濕地棧道段設有觀鳥掩體與水生植物科普園，供人親近自然；濱湖棧橋則蜿蜒入水，日落時分，可見「殘陽如金、波光粼粼」的絕美畫卷，被譽為 「中山最美晚間觀賞點」 。

通過生態步道串聯周邊各大公園，包括氣象公園、古香林公園、兒童公園、大風車公園等，形成了連續的公園體系和生態綠網，讓市民在健行中能夠親近自然生態、進行運動健身，以及感受大自然美學的多重享受。

珠海香山雲道 360°飽覽山海奇觀

在珠海，一條串聯多個山嶺的步道成為打卡熱點，從高空俯瞰，其蜿蜒之勢猶如過山車，極具氣勢，這便是被譽為珠海最美步道的「香山雲道」了。

珠海香山雲道全長約11.2公里，西起香山湖公園，東至海天公園，自西向東串聯起香山驛站、石溪公園、大鏡山社區體育公園等多個景點，形成了「通山達海」的獨特格局。空中走廊將山林、湖泊、海灣與都市肌理巧妙融合，成為市民親近大自然、漫步健行的生態走廊。

珠海香山雲道串聯香山湖公園、海天公園等多座山，步道設計有如過山車，蔚為奇觀。（珠海市文化廣電旅遊體育局/當代中國授權）

穿梭在山中的香山云道，有如林山秘道，景色醉人。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

步入香山湖段，依托原生水庫地形，沿湖岸線鋪設架空棧道與親水平台，春天欣賞宮粉紫荊倒映碧波，秋天則看到羽杉暈染層林；行至大鏡山段，視野豁然開朗，城市天際線與遠處的港珠澳大橋交相輝映；終點則為雞公山平台，設有懸空觀景台，可遠眺珠海漁女、日月貝及澳門風光，將山海城景盡收眼底。

對行山人士而言，香山云道步道坡度平緩、路線清晰，沿途還設置生物多樣性科普標識，讓徒步成為探索生態知識的趣味之旅。這裏不僅是強身健體的理想場所，更是都市人逃離喧囂、尋找寧靜的「城市綠洲」。

東莞濱海灣新區 獲央視「綠道天花板」美譽

走過高山步道，若想換個視野，不妨來東莞濱海灣區，體驗被央視譽為「綠道天花板」的濱海慢行之旅。

東莞濱海灣新區坐落於珠江口「黃金內灣」核心地帶，由交椅灣、沙角半島和威遠島三大板塊組成，總面積約84.1平方公里。綠道系統貫穿整個新區，將東寶公園、濱海灣文體公園等景點串連成線。

漫步其間，一邊是蔚藍大海，一邊是蔥鬱綠意，步移景異，展現濱海步道的多元魅力。

依托綿長海岸線，濱海灣正打造全長約42公里的「東莞黃金海岸」，貫通「山海河林田」生態脈絡。目前已建成7.5公里碧道，視野開闊，海天一色，成為市民親近海洋、享受大自然的理想去處。

東莞濱海灣新區的黃金海岸規劃全長42公里，已建成7.5公里岸線碧道，漫步當中，賞花看海十分宜人。（東莞濱海灣新區公眾號/當代中國授權）

東莞濱海灣新區擁有開闊的視野，是東莞絕佳的日落觀賞地。當夕陽西下，從濱海灣大道向龍湧出海口遠眺，一輪紅日恰好緩緩沉入慧眼橋的索纜之間，被譽為「灣區之眸」的奇妙景觀美如畫卷。（東莞濱海灣新區公眾號/當代中國授權）

（當代中國製圖）

苗湧與沙湧生態長廊同樣值得探訪。苗湧長約1.6公里，沙湧長約1.2公里，綠林掩映、曲徑通幽，既可騎行穿梭，也能閒坐觀景，是融入自然、放鬆心靈的靜謐空間。

這裏更是東莞觀賞日落的絕佳地點。每當夕陽西下，從濱海灣大道遠眺龍湧出海口，可見一輪紅日緩緩沉入慧眼橋的索纜之間，這一被譽為「灣區之眸」的動人畫面，為濱海之旅留下詩意收筆。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

